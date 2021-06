Android 12 : nouveautés et smartphones compatibles avec la mise à jour

Android 12 est d’ores et déjà disponible sur certains smartphones en bêta. Liste des nouveautés, smartphones compatibles… retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle version de l’OS de Google.

Lors de la Google I/O 2021, nous avons pu assister à la présentation de la bêta 1 d’Android 12, avant que la bêta 2 ne prenne le relais (mais que sur les Pixel). Contrairement aux versions de la phase Developer Preview, cette étape permet de confirmer certaines nouveautés à venir dans le nouvel OS mobile et d’avoir un aperçu mieux fini de l’expérience utilisateur, même si des bugs restent à prévoir.

Nouveautés, date de déploiement, smartphones compatibles… Retrouvez dans ce dossier toutes les informations sur Android 12.

Notre prise en main d’Android 12 en vidéo

Date de déploiement d’Android 12

Après une DP1 lancée en février 2021, Android 12 est désormais entré dans sa phase bêta et, comme d’habitude, il y aura encore quelques mises à jour avant la sortie définitive. Les prochaines bêtas apporteront surtout de meilleures performances, une stabilité optimisée et quelques ajustements en tous genres. La bêta 2 était notamment assez attendue pour l’arrivée de nouveautés importantes.

Dans l’idée, retenez que la version stable officielle d’Android est prévue pour l’automne 2021.

Nouveautés d’Android 12

Vous trouverez ci-dessous toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 12, qu’elles aient été annoncées officiellement par Google sur le blog officiel ou découvertes en utilisant le système.

Plus de sécurité

« La confidentialité est au cœur de tout ce que nous faisons et, dans Android 12, nous continuons à donner aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle tout en assurant la sécurité de leurs appareils et de leurs données », assure Google. Plusieurs modifications ont été apportées au sein du système en ce sens.

La WebView a ainsi été revue afin d’améliorer la transparence de l’utilisation des cookies au travers des sites. Son fonctionnement se rapproche ainsi de ce que proposent les différents navigateurs, Chrome en tête de liste.

Les développeurs d’applications se doivent également d’être plus transparents. Lors de l’export et de l’attribution d’activités ou de services, Android 12 requiert plus de transparence. Il est par exemple désormais impossible pour une app en arrière-plan de lancer un service au premier plan.

L’adresse MAC du téléphone ne peut désormais plus être accessible depuis une application.

Une meilleure expérience utilisateur

Davantage de rondeur

Android 12 s’accompagne d’un grand changement esthétique porté par la nouvelle philosophie de Google en termes de design : Material You. Cette refonte veut proposer autant de personnalisations que possible pour que l’interface ressemble corresponde autant que possible aux envies de l’utilisateur. Les couleurs d’accentuation s’adaptent ainsi à la couleur dominante du fond d’écran pour plus d’immersion. Toutefois, cette fonction est dans un premier temps réservée uniquement aux Google Pixel.

Au-delà de ça, Material You sur Android 12 apporte aussi bien plus de rondeurs au sein des fenêtres du système. C’est le cas notamment sur la barre de volume ou de luminosité de l’écran, plus larges toutes les deux, mais aussi avec l’écran du multitâche, avec les widgets ou avec les écrans pop-up dans les paramètres.

Notez aussi une réorganisation importante des tuiles des paramètres rapides, tandis que l’écran verrouillé a aussi eu droit à des modifications. L’heure, par exemple, s’affiche en plus grand lorsque vous n’avez pas de notifications pour encore plus renforcer votre tranquillité d’esprit.

L’encodage/décodage photo et vidéo

Android 12 apporte une nouvelle couche de décodage vidéo afin de faire fonctionner les formats vidéo HEVC et AVC à tous les niveaux du système, y compris dans les applications qui ne le supportent pas nativement. L’utilisation de ce format améliore la compression des fichiers et permet in fine d’économiser de l’espace de stockage.

Pour les images fixes, le système ajoute le support du format AV1 Image File (AVIF). En résulte une qualité d’image bien supérieure à taille équivalente.

Fichier JPEG 20,7 kB Fichier AVIF 18,2 kB

Des améliorations audio

Avec Android 12, les applications peuvent désormais utiliser les vibrations du retour haptique pour créer une expérience audio plus immersive. Par exemple, une application d’appels vidéo pourra intégrer des sonneries personnalisées afin d’identifier un appelant à travers le retour haptique. Cette fonctionnalité peut également être utilisée dans les jeux afin de simuler la granularité d’un terrain par exemple dans un jeu de course. Notons par ailleurs que la vibration peut être redirigée vers le contrôleur lorsqu’une manette est branchée.

L’audio spatial est également pris en charge afin de gérer jusqu’à 24 canaux audio (contre huit auparavant). Sur un sujet annexe, la gestion du Bluetooth audio devrait aussi connaître une belle amélioration grâce à Android 12.

Une meilleure gestion des liens vérifiés

Actuellement, si vous ouvrez un lien Twitter depuis l’application Facebook, Android va demander si vous comptez ouvrir le lien avec l’application Twitter ou via votre navigateur. La DP3 d’Android 12 a simplifié la procédure en automatisant ce système. Dès lors, si vous avez l’application idoine installée sur votre smartphone, les liens s’ouvriront automatiquement dans l’application, sans passer par le navigateur Internet de votre téléphone.

De nouvelles notifications

L’affichage des notifications a été revu afin d’apporter un vent de modernité, comme aperçu avant le lancement d’Android 12. Outre un redesign général avec des effets de transparence et de nouvelles icônes, les transitions et les animations ont été améliorées pour plus de fluidité.

Un changement au niveau du déclenchement des notifications vise également à améliorer la rapidité du lancement de l’application lors d’un clic sur une notification.

Par ailleurs, Android 12 permettra d’indiquer le nombre de notifications regroupées au sein d’un même groupe de notifications avec un petit compteur. Pratique pour savoir combien de mails vous avez reçus sans avoir à dérouler la liste. Il est également possible de régler plus finement les notifications pour chaque application pour savoir quel type de notification elle a le droit d’envoyer : notification de messagerie, notification par défaut, notification silencieuse ou notification en temps réel.

La gestion des widgets simplifiée

Pour faciliter la recherche de widgets, l’écran de sélection des widgets montre désormais une liste des différentes applications. Chacune d’entre elles peut alors être déroulée pour laisser apparaître les différents widgets disponibles, organisés sous forme d’un carrousel horizontal, comme auparavant.

Il est également possible de rechercher un widget grâce à la barre de recherche dédiée. Pratique si vous avez installé de nombreuses applications en proposant. Par ailleurs, Android 12 va également intégrer des recommandations de widgets.

De nouvelles fonctionnalités

Un mode jeu

Comme de nombreuses autres marques, Google intègre à Android 12 un nouveau menu de jeu (découvert dans la DP2). Bien qu’indisponible par défaut, cet écran permet de gérer rapidement certains paramètres du téléphone, comme l’activation du mode Ne Pas Déranger ou une option « FPS » qui devrait améliorer les performances en jeu. On y trouve également un accès rapide au streaming sur YouTube, à la prise de screenshot ou à l’enregistrement de l’écran.

Sa présence dans un paquet « Google » et non « Android » laisse penser qu’il s’agirait là d’une exclusivité des Pixel.

Le partage du Wi-Fi simplement

Pour faciliter le partage de votre code WiFi, Android 12 intègre un système de QR Code directement depuis le menu WiFi des paramètres. Plus simple encore, il est possible d’utiliser le partage de proximité pour permettre à n’importe qui de se connecter en quelques clics sans avoir à recopier le code ou scanner quoi que ce soit.

Le Picture in Picture (PiP) amélioré

L’interface du Picture in Picture a été améliorée dans Android 12. Désormais, un simple clic sur la fenêtre flottante permet d’afficher les contrôles du lecteur vidéo tandis qu’un double clic agrandit la fenêtre. Jusqu’à présent, un simple clic réalisait ces deux actions tandis qu’un double clic repassait la vidéo en plein écran.

Il est également possible de cacher temporairement la fenêtre flottante afin de facilement consulter le contenu qui pourrait se trouver en dessous.

Un nouveau mode une main similaire à l’iPhone

Dans Android 12, Google a intégré un mode à une main très proche de ce que propose Apple sur l’iPhone. En glissant le doigt vers le bas sur la barre de navigation en bas de l’écran, l’affichage se réduit et descend sur la moitié basse de l’écran. L’écran revient automatiquement à sa taille normale après quelques secondes d’inactivité (ou en refaisant le geste inverse).

La démarche a été encore plus simplifiée depuis la Developer Preview 3 d’Android 12, puisque ce mode une main est désormais activé par défaut sous Android 12. Nul besoin de fouiller dans les paramètres pour activer l’option « utiliser le mode une main », puisque cette option est désormais activée par défaut. Vous n’avez qu’à faire le geste pour en profiter directement.

Des screenshots étendus

Déjà disponible sur de nombreux smartphones, le screenshot étendu fait une entrée timide sur Android 12. Inaccessible de base, cette fonction peut être activée via une commande ADB, ajoutant un bouton lors de la prise d’une capture d’écran pour faire défiler l’enregistrement de l’image. Cette fonction reste encore incertaine pour la version finale de la mise à jour.

Toujours concernant les captures d’écran, Android 12 DP3 a ajouté une petite fonction bienvenue. En plus de la police par défaut proposée pour les annotations, il est possible de choisir parmi plusieurs autres polices d’écritures.

Une plus grande compatibilité

Dans le cadre du Project Mainline visant à séparer les blocs d’Android des mises à jour majeures, Android 12 intègre le module ART au système Google Play afin de permettre des mises à jour simplifiées de cette couche permettant l’exécution des applications. Des améliorations peuvent ainsi être poussées pour gérer les performances d’exécution des applications ou la gestion de la mémoire sans nécessiter une mise à jour majeure du système.

Les différents formats d’appareils sont également mieux gérés. Après l’optimisation du format tablette et celle des smartphones à écran pliable, c’est au tour des TV d’y avoir droit. Ainsi, la preview d’Android 12 pour Android TV est également disponible pour améliorer l’expérience des applications sur cette plateforme.

Et plus encore

Bien d’autres optimisations ont été apportées au système, comme l’amélioration de la navigation gestuelle par exemple pour éviter au maximum les faux positifs (ou faux négatifs). On pense aussi à l’hibernation des applications non utilisées depuis longtemps pour libérer du stockage, au fait que votre smartphone peut servir de clé de voiture ou de télécommande sur Android TV.

Les smartphones compatibles avec Android 12

Au total, 21 smartphones sont éligibles à la bêta d’Android 12 :

Sur ces appareils, vous pourrez donc installer la bêta d’Android 12. Notez tout de même que le programme est suspendu pour le moment chez OnePlus en raison de quelques soucis techniques.