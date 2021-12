OxygenOS 12 (Android 12) : la version stable est là, mais attendez avant de foncer

L'interface de OnePlus, OxygenOS 12 (Android 12) est disponible sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Malheureusement, de nombreux bugs sont à déplorer.

Après plus de deux mois en bêta, la version stable d’OxygenOS 12 (Android 12) est déployée sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Malheureusement, cette version n’aurait de stable que le nom.

En effet, de nombreux utilisateurs se plaignent sur twitter ou sur les forums de OnePlus d’un trop grand nombre de bugs.

It's official, I absolutely hate this new ColorOS update by @oneplus. It's half-assed, animations looking shitty, some apps with different DPI scaling, and reeks of chinese skin type of Android. I hate it and I can't wait to ditch this for the Pixel 6.

