L’une des meilleures montres de l’année arrive très bientôt en petit format

Après la version initiale de sa OnePlus Watch 3, lancée en début d’année, OnePlus a annoncé l’arrivée prochaine d’une déclinaison pour les plus petits poignets avec un nouveau modèle plus compact.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Lancée en début d’année, la OnePlus Watch 3 a su se positionner comme l’une des meilleures montres connectées sous Wear OS. Elle profite en effet non seulement d’un design soigné, de fonctions avancées pour le suivi de santé et d’une autonomie bien supérieure à la moyenne des montres équipées de l’OS de Google.

Cependant, la montre n’était pas nécessairement adaptée à tous les consommateurs. Il faut dire que son format de 46,6 x 47,6 x 11,75 mm et son poids sans bracelet de 49,7 grammes en font une montre particulièrement imposante, surtout pour les personnes avec des poignets particulièrement fins.

Qu’à cela ne tienne, OnePlus a trouvé la parade et a annoncé, ce lundi, l’arrivée prochaine d’une nouvelle déclinaison de sa montre connectée, la OnePlus Watch 3 (43 mm).

Une montre adaptée aux plus petits poignets

Cette nouvelle montre sera présentée plus en détails le 8 juillet prochain, mais la marque chinoise a d’ores et déjà livré quelques informations. On a ainsi appris que la montre sera déclinée en un seul coloris, « Silver Steel », et qu’elle conservera « toutes les fonctionnalités » du modèle grand format. On devrait donc retrouver non seulement la couronne rotative, mais également l’électrocardiogramme, deux fonctions qui manquaient à l’appel de la OnePlus Watch 2 de l’an dernier.

La OnePlus Watch 3 (43 mm) // Source : OnePlus

Surtout, OnePlus a accompagné son communiqué d’un visuel permettant de découvrir la montre en image. On peut ainsi y voir une montre sans lunette autour de l’écran, avec une surface en verre qui va d’un bout à l’autre du boîtier, à l’instar d’une Pixel Watch 3. La OnePlus Watch 3 (43 mm) aura par ailleurs droit à un poignet plutôt fin, reprenant les codes de l’horlogerie féminine, comme c’était déjà le cas de certaines montres de Huawei.

Reste qu’avec un plus petit format, la montre devrait logiquement embarquer une plus petite batterie et faire quelques sacrifices en termes d’autonomie par rapport à la version 47 mm.

On en saura davantage sur la OnePlus Watch 3 43 mm lors de sa présentation officielle, attendue le 8 juillet prochain.