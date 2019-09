Si vous cherchez à acquérir une nouvelle montre, vous vous êtes sûrement posé la question « est-ce que je peux acheter une montre connectée avec mon budget ? ». Galaxy Watch, Huawei Watch, Garmin ou Withings : voici les meilleures montres connectées disponibles sur le marché pour accompagner votre smartphone Android ou votre iPhone.

Samsung Galaxy Watch Active : Notre recommandation

Deuxième modèle de la gamme Galaxy Watch, cette nouvelle déclinaison Active se destine avant tout aux sportifs. Si elle permet banalement le calcul du nombre de pas effectués ou de calories brûlées, elle peut surtout reconnaître automatiquement jusqu’à 6 activités sportives parmi la quarantaine de disponibles. La natation est d’ailleurs au cœur de cette liste, puisque cette montre est certifiée IP68 pour permettre une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Son boîtier parfaitement circulaire laisse place à un joli écran OLED de 1,1 pouce et son cadran ne pèse que 25 grammes, ce qui en fait un véritable poids plume que l’on oubliera rapidement sur le poignet. En revanche, sa petite taille ne signifie pas pour autant que la montre de Samsung est pauvre en fonctionnalités, bien au contraire. Elle intègre des capteurs classiques comme un gyroscope, un accéléromètre ou un baromètre, mais aussi un cardiofréquencemètre pour mesurer le rythme cardiaque (ou détecter les montées de stress) et même une puce NFC pour payer avec Samsung Pay sur les terminaux acceptant le sans-contact.

Pour le reste des caractéristiques, cette Samsung Galaxy Watch Active dispose d’un processeur Exynos 9110 et d’une compatibilité Bluetooth 4.2. Sa batterie de 230 mAh, rechargeable sans-fil (avec un Galaxy S10, par exemple), lui octroie une autonomie de 2 jours environ. De plus, cette montre connectée est équipée d’un espace de stockage de 4 Go. Une fonctionnalité plus que pratique lorsque l’on veut écouter ses morceaux préférés sans avoir à prendre son téléphone lors d’une séance sportive. C’est aujourd’hui la montre la plus polyvalente du marché, qui conserve toutefois une certaine élégance. C’est notre recommandation.

Notez toutefois qu’elle sera prochainement remplacée par la Galaxy Watch Active 2. Nous attendons de la tester pour savoir si elle mérite de supplanter sa devancière.

Pourquoi opter pour la Samsung Galaxy Watch Active ?

Compacte et légère

Plus de 40 activités sportives disponibles

Étanchéité jusqu’à 50 mètres

Puce NFC pour Samsung Pay

Compatible charge sans fil

Samsung Galaxy Watch : la plus complète

Avec ce modèle précis, Samsung a décidé d’abandonner la mention Gear pour celle de Galaxy, comme sur ses smartphones les plus haut de gamme. C’est ainsi que la Galaxy Watch prend le pas sur la Gear S3, présente par le passé dans ce classement. Cette montre a de quoi plaire aux baroudeurs avec son cadran assez brut et son bracelet en silicone griffé par plusieurs lignes. Elle plaira d’autant plus qu’elle est étanche et tient une petite semaine à l’aide d’une seule charge — ce qui est bien mieux que le nouveau modèle Active — , permettant de partir dans les montagnes sans souci à se faire concernant le manque de prise.

L’écran AMOLED est vraiment agréable à regarder et manipuler, même si on préfère tout de même faire usage de la bague rotative vraiment plus pratique, notamment dans les transports en commun, pour passer d’un menu à l’autre. En plus, son bruit rappellera aux plus nostalgiques celui de la molette de l’iPod. La montre de Samsung fonctionne sous son interface maison, Tizen 4.0. Elle permet bien de suivre ses activités physiques au quotidien et notamment de vérifier ses notifications.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Watch.

Pourquoi recommande-t-on la Samsung Galaxy Watch ?

Pour les casse-cous

Une bague qui rappelle l’iPod (oui, c’est un bon point)

Elle tient la semaine sans chargeur

Huawei Watch GT Active : l’alternative à la Galaxy Watch

Après la Watch GT fin 2018, Huawei a décidé de proposer un très léger rafraîchissement avec une Watch GT sous titrée « Active ». Rien de franchement nouveau à se mettre la dent si ce n’est de nouveaux bracelets. On retrouve donc tout ce qui faisait le sel de la GT « tout court. C’était à l’époque la première montre du constructeur chinois à opter pour son système d’exploitation maison : LiteOS. Cela lui permet notamment de bénéficier d’une meilleure autonomie, pouvant aller jusqu’à plus de 14 jours.

La montre connectée de Huawei embarque de nombreuses fonctionnalités, comme un GPS et un capteur de fréquence cardiaque optique en plus d’un gyroscope et d’un magnétomètre. Orientée plus vers la santé et le suivi sportif que sur la réception des notifications d’Android, elle permet également de suivre quotidiennement le nombre de pas et le temps de sommeil. Avec l’application Health Mate, vous aurez la possibilité de consulter ces statistiques, mais aussi de les synchroniser avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone.

Vous pouvez lire notre test de la Huawei Watch GT (Active) pour en savoir plus.

Pourquoi choisir la Huawei Watch GT ?

Excellente autonomie

Finitions très réussies

Nombreuses données mesurées

Écran AMOLED de bonne qualité

Withings Steel HR Sport : l’élégante

La Withings Steel HR Sport a un avantage certain sur ses concurrentes : elle possède LE design rappelant le plus celui d’une véritable tocante. Avec ses aiguilles chromées et son bracelet en silicone/cuir, elle passe comme une lettre à la poste ! Si vous préférez privilégier l’allure aux fonctionnalités, c’est le prétendant idéal pour votre poignet. Le petit écran imbriqué dans le cadran affiche tout de même des notifications (qu’il est possible de paramétrer) et des informations sur votre activité physique (course, danse, nage). À noter qu’en noir, l’écran se mélange parfaitement avec le fond (c’est plus discret).

La montre permet également d’analyser ses cycles de sommeil et propose un réveil silencieux par vibrations convaincant. Ses données peuvent se synchroniser avec les smartphones grâce à l’application Health Mate, compatible iOS et Android ce qui lui permet de prodiguer des conseils adaptés en fonction des statistiques.

Nous parlons ici de la Steel Sport HR, à différencier du modèle Steel HR « normal ». En plus d’avoir des touches de rouges ici et là et un bracelet respirant, la mouture Sport se distingue par le support du GPS pendant la course, et estime aussi le VO2 Max de l’utilisateur. Il existe enfin une version plus humble appelée Activité chez Withings. Humble, car c’est un tracker sans écran qui pour le coup ressemble vraiment à un garde-temps.

Pourquoi considérer la Withings Steel Sport HR ?

Elle peut-être portée dans toutes les situations

Les notifications sont paramétrables

Autonomie plus grande que la moyenne (une vingtaine de jours)

(Xiaomi) Huami Amazfit GTR : le bon rapport qualité/prix

Peu connue en France, Huami est en réalité la branche « objets connectées » de Xiaomi en Chine. Avec son Amazfit GTR, la société a réussi à conserver la tradition du rapport qualité/prix de Xiaomi. Il s’agit d’une montre complète, à un prix relativement modique. C’est donc un excellent choix si vous souhaitez investir dans une smartwatch sans trop casser votre tirelire.

Elle s’articule autour d’un écran OLED de 1,39 d’une résolution de 326 pixels par pouce, les textes s’affichent ainsi tout en finesse. La dalle est protégée par du Gorilla Glass pour éviter les rayures. Elle est capable de suivre de nombreuses activités, à commencer par la course bien évidemment mais aussi la natation puisqu’elle est étanche jusqu’à 5 ATM.

Vous pourrez suivre votre rythme cardiaque avant, pendant et après vos entraînements directement sur la montre ou l’application, elle aussi complète. Le suivi du sommeil est également de la partie et vous pourrez l’analyser sur plusieurs jours consécutifs puisqu’elle a tenu une semaine de travail complète pendant notre test. En revanche, il faut avouer qu’elle est imposante sur le poignet.

Pourquoi choisir l’Huami Amazfit GTR ?

Son rapport qualité/prix

Son écran OLED lisible au soleil

Toutes les fonctionnalité que l’on attend d’une smartwatch.

FAQ

Quelles sont les marques de confiance ?

Aujourd’hui le marché des montres connectées est principalement partagé par trois acteurs : Apple avec l’Apple Watch, Samsung avec les Galaxy Watch et Huawei avec les Huawei Watch. On pourra également citer Withings qui a la mérite de proposer des montres au design plus proche des montres mécaniques. Ces quatre marques sont a priori de confiance, mais cela ne veut pas dire que tous les autres acteurs sont à mettre de côté.

Quels sont les critères à retenir pour une montre connectée ?

Le choix d’une montre connectée dépend principalement de l’écran souhaité. Si vous préférez par exemple un écran tactile, un écran avec des aiguilles, ou Amoled, etc. Il faudra ensuite réfléchir à l’usage que vous en ferez, si elle sert surtout à recevoir les notifications de votre smartphone ou si vous recherchez plutôt des fonctionnalités pour vous accompagner lors de vos activités sportives.

Dois-je acheter des bracelets supplémentaires ?

Le bracelet de la montre est également important, il faut réfléchir au matériau ainsi qu’à sa taille. Certains modèles utilisent des tailles standards alors que d’autres ont des tailles plus exotiques. Toutes les montres sont livrées avec un bracelet par défaut.

Il peut être intéressant d’investir dans un bracelet conçu dans un matériau correspondant à votre usage. On préféra du caoutchouc pour les sportifs, du cuir (véritable ou non) pour ceux qui privilégient l’élégance. Comme sur une montre classique, le cuir s’usera au fil du temps.

