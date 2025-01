Notre top 3 des meilleures montres connectées testées en 2024

Voici notre palmarès des meilleures montres testées par Frandroid en 2024. Trois références de montres connectées se démarquent, dans un paysage où la concurrence fait rage.

Le marché des montres connectées rassemble de nombreuses références chaque année. Ces produits sont testés par notre rédaction afin de vous aider à faire le meilleur choix pour votre usage.

Voici tout de suite les 3 modèles qu’il faut retenir pour l’année 2024.

Google Pixel Watch 3 XL La meilleure montre connectée de 2024

Dans son arsenal de produits connectés, Google met aussi en avant une gamme de montres connectées. La Google Pixel Watch 3 XL est une version plus grande que le modèle de base, avec un design plus raffiné et des bordures plus fines. Comme pour beaucoup de références du marché, la montre connectée adopte une dalle Amoled. Ce qui offre un contraste infini, de vives couleurs et une belle luminosité, mesurée à 2000 cd/m².

C’est Wear OS 5.0 qui s’occupe de l’animation globale de la Pixel Watch 3 XL. L’interface de la montre est particulièrement simple et celle-ci dispose de plusieurs applications tierces pour l’usage quotidien. Les mesures pour le suivi de santé sont fiables et l’autonomie de deux jours est excellente.

Certes, cette montre connectée Google reste perfectible, mais pour un prix de départ à 449 euros, elle rivalise sans problème avec les meilleures montres de sport. Notre test de la Google Pixel Watch 3 XL est disponible à la lecture.

OnePlus Watch 2R La meilleure montre connectée pas chère de 2024

Parmi les références que nous avons testées au cours de cette année 2024, nous retrouvons le Frandroid Award de la meilleure montre. En effet, la OnePlus Watch 2R se présente comme un produit repensé après la Watch 2. Les finitions sont revues et le design est excellent. Là encore, c’est un écran Amoled de 1,43 pouce avec une belle luminosité qui est en place.

La grande force de cette montre connectée pas chère est son double processeur interne. Ce système permet de déléguer des tâches moins énergivores et offre une excellente autonomie à la OnePlus Watch 2R. Elle a pu tenir 2 jours et demi sans le moindre problème. Elle est ainsi parfaitement adaptée à tous les usages du quotidien.

Seul point faible, la mesure de fréquence cardiaque qui est beaucoup trop imprécise. Malgré un bon suivi GPS, il n’est pas réellement utilisable pour l’usage sportif. Son prix de départ est actuellement à 259 euros. Pour tout savoir, nous vous conseillons de lire son test.

Samsung Galaxy Watch Ultra La montre baroudeuse

Chez Samsung, la gamme de montres voit apparaître une version encore plus premium. La Samsung Galaxy Watch Ultra est une montre assez massive avec des finitions très soignées. Elle reste tout de même assez contraignante sur le système de bracelet. C’est surtout l’écran Amoled de 1,47 pouce qui brille avec une luminosité à 3000 cd/m².

Comme pour toutes les montres connectées Samsung, c’est le même logiciel Wear OS qui est en place. Elle est surtout très pertinente dans le suivi sportif et de l’analyse de santé. La Galaxy Watch Ultra dispose de fonctions exclusives comme l’import d’itinéraires ou encore le score d’énergie. La condition nécessaire est d’avoir un smartphone Samsung pour en profiter.

En termes de prix toutefois, celle-ci s’affiche à 699 euros, ce qui est assez élevé sur le marché. Notre test de la Samsung Galaxy Watch Ultra est disponible à la lecture.

