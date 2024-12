Le top 3 de Frandroid : nos montres connectées favorites en décembre 2024

Si l’envie d’une montre connectée vous titille, vous êtes au bon endroit pour voir ce qui se fait de bien en ce moment sur ce secteur. Nous avons testé, aimé et sélectionné trois montres connectées ce mois-ci.

Des dizaines et des dizaines de montres connectées sortent sur le marché chaque année, qu’elles soient destinées au sport, ou bien plus « lifestyle ».

Chez Frandroid, nous testons en détail le plus de modèles possibles, de tout un tas de marques, spécialisées ou non. Si le mois de novembre a été certes assez calme, nous avons tout de même relevé des modèles intéressants. Au menu pour ce top 3, une montre Coros, une Polar et une OnePlus.

Coros Pace Pro La montre sportive et abordable

Coros propose avec la Pace Pro, une montre pour le sport légère et confortable, agréable à porter au quotidien ainsi que durant les séances sportives. Le design est certes très sobre, mais se fait oublier. Pour le sport, elle est parfaite : elle profite d’un excellent suivi GPS. La cartographie intégrée est en outre la bienvenue. La dalle Amoled est lumineuse et colorée, sans que cela ne rogne sur l’autonomie : plus d’une semaine en usage soutenu. On regrettera deux choses : une molette un peu trop imprécise et le manque d’apps tierces. Reste que Coros la vend à un tarif abordable : elle offre un bon rapport qualité/prix, en somme. C’est même notre Frandroid Award de la montre pour le sport.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Polar Vantage M3 Polar monte au créneau

Avec la Vantage M3, l’idée de Polar est de proposer une montre de sport avec des fonctionnalités haut de gamme, mais à un tarif inférieur à la concurrence. Vous aurez donc droit à la cartographie intégrée, l’électrocardiogramme (ECG) ou encore le GPS double fréquence ainsi qu’un bon écran Amoled. Il s’agit là de très bons points… mais tout n’est pas rose. Ceci notamment à cause de l’interface, vraiment austère, qui ne propose en plus pas d’applications tierces et gère mal les notifications. La Pace Pro dont nous parlions juste au-dessus sera une sacrée concurrente…

La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OnePlus Watch 2R La meilleure affaire de 2024

La OnePlus Watch 2R est un modèle abordable, à moins de 200 euros. Elle propose un design allégé et revisité, avec un cadran entièrement rond et un bracelet en silicone souple, bien plus agréable que son prédécesseur. L’écran Amoled est lumineux, lisible même en plein soleil. Mais la vraie magie réside sous le capot : un duo de processeurs permet à la montre de jongler entre Wear OS et un système plus léger, RTOS, pour maximiser l’autonomie. Résultat ? Une durée de vie de la batterie qui enterre la concurrence, même en usage intensif. On lui reprochera tout de même une mesure de la fréquence cardiaque trop imprécise. C’est notre Frandroid Award de la meilleure montre connectée de 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.