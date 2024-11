Test de la Polar Vantage M3 : elle a tout d’une montre haut de gamme, sauf le prix

La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après sa Vantage V3 lancée l’an dernier et sa Grit X2 Pro disponible depuis le début d’année, Polar continue à renouveler sa gamme de montres connectées pour le sport en y intégrant des écrans Amoled.

Pour le renouvellement de sa gamme Vantage M, le constructeur finlandais monte clairement en caractéristiques, en s’appuyant en très grande partie sur les atouts des deux montres précédentes. Voici le test complet de la Polar Vantage M3.

Polar Vantage M3 Fiche technique

Modèle Polar Vantage M3 Dimensions 44,7 mm x 44,7 mm x 12,2 mm Technologie Li-Po Définition de l’écran 416 x 416 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 35 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection WR50 Fiche produit

Polar Vantage M3 Un design sobre et passe partout

Il y a plusieurs manières d’appréhender la Polar Vantage M3. Comme son nom l’indique, cette montre est avant tout le modèle venant succéder à la Polar Vantage M2, lancée en 2021.

La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une autre manière de voir les choses consiste à la positionner en successeure de la Polar Pacer Pro, lancée en 2022 et que nous avions déjà eu l’occasion de tester.

Néanmoins, si l’on met de côté son design léger et taillé pour la course sur route ou son nom de Polar Vantage M, la Vantage M3 a, en fait, beaucoup à voir avec les deux dernières montres lancées par la firme, la Vantage V3 et la Grit X2 Pro.

La lunette texturée de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Finalement, la Polar Vantage M3 reprend une conception assez proche d’une montre classique pour la course à pied, à l’instar d’une Garmin Forerunner 265S ou d’une Coros Pace Pro. On a droit ici à un dispositif au format assez léger et relativement compact.

Comptez ainsi sur un format de 44,7 x 44,7 x 12,2 mm relativement bien adapté aussi bien aux petits qu’aux grands poignets. À titre de comparaison, la Vantage V3 était un peu plus imposante, avec un gabarit de 47 x 50,8 x 14,5 mm.

La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre se démarque aussi par sa légèreté avec 35 grammes sur la balance sans bracelet et 53 grammes avec le bracelet en silicone fourni. Il faut dire que Polar a fait le pari d’un boîtier quasiment tout en plastique, avec une seule lunette en acier inoxydable autour de l’écran. Autre différence avec la Vantage V3, les boutons sont tous ronds autour de la montre, alors que le précédent modèle intégrait des touches allongées, plus faciles à appréhender. Ici, les boutons sont un peu moins accessibles et, surtout, ils présentent une course relativement faible. Au quotidien, c’est suffisant, mais cela peut être gênant durant des entraînements intensifs.

La montre a droit à une protection d’écran Gorilla Glass, et annoncée pour fonctionner à des températures de -20 à 50° C. Notez aussi la certification d’étanchéité WR50. De quoi permettre une utilisation en piscine pour de la natation, mais pas pour de la plongée.

La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, la Polar Vantage M3 affiche un design plutôt classique, qui se distingue notamment par sa lunette à picots. Elle se fait facilement oublier au poignet grâce au bracelet silicone fourni, de 22 mm de largeur. Notons par ailleurs que Polar utilise ici un système d’attache standard. Vous pouvez ainsi remplacer le bracelet par n’importe quel modèle à pompe à relâchement rapide.

Dernier point à noter, l’écran de la montre occupe ici 52,9 % de la surface du boîtier. C’est dans la norme de ce que proposent la plupart des constructeurs concurrents, mais cela reste notable, avec des bordures noires autour de la dalle, en plus de la lunette.

Polar Vantage M3 Un écran Amoled convaincant

Comme les deux précédentes montres de Polar, la Vantage M3 se distingue par l’utilisation d’un écran Amoled, en lieu et place des dalles MIP proposées sur les précédentes Pacer et Pacer Pro.

Cependant, la montre profite ici d’une dalle un peu plus petite que sur les Grit X2 Pro et Vantage V3. Elle se contente en effet d’un diamètre de 1,28 pouce, contre 1,39 pouce sur les deux autres modèles. La dalle profite par ailleurs d’une définition de 416 x 416 pixels et d’une densité de 325 pixels par pouce. C’est largement suffisant pour ne pas pouvoir déceler individuellement chaque pixel à l’oeil nu.

L’écran de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’affichage Amoled est non seulement particulièrement contrasté, mais son éclairage est suffisamment vif pour être consulté aisément en toutes situations, même en entraînement en plein jour.

En outre, la montre profite d’un capteur de luminosité qui va adapter automatiquement l’éclairage de la montre à la luminosité ambiante. Celui-ci s’avère plutôt réactif pour éviter de trop plisser les yeux pour consulter la zone d’affichage en plein jour ou, au contraire, ne pas vous éblouir en pleine nuit.

Le mode always-on de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Polar Vantage M3 intègre un mode d’affichage Always-on. Celui-ci peut être paramétré selon des plages horaires — par exemple de 8 à 23 heures — en choisissant d’activer le mode sommeil le reste du temps — donc de 23 à 8 heures dans notre exemple. Ce mode sommeil va non seulement couper l’affichage Always-on, mais aussi l’allumage de l’écran au lever du poignet lorsque vous dormez. Pratique.

L’écran de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, du côté des cadrans, la Polar Vantage M3 permet de modifier non seulement le type de cadran — analogique, numérique, avec les secondes ou la date — mais aussi les complications ou la couleur d’accentuation. Bref, les cadrans proposés sont plutôt paramétrables, même si on aurait aimé davantage de styles proposés.

Polar Vantage M3 Une interface austère

En termes de performances comme d’interface logicielle, la Polar Vantage M3 reprend exactement les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que les Vantage V3 et Grit X2 Pro. On retrouve donc un processeur cadencé à 275 MHz, 37 Mo de mémoire vive et un stockage de 32 Go pour la cartographie.

Les paramètres rapides de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour naviguer dans l’interface, Polar propose cinq boutons en plus de la navigation par écran tactile :

Bouton supérieur gauche : allumer / éteindre l’écran

Bouton inférieur gauche : applications / retour en arrière

Bouton supérieur droit : faire défiler vers la droite / le haut

Bouton milieu droit : valider

Bouton inférieur droit : faire défiler vers la gauche / le bas

Contrairement aux interface de Garmin ou Coros, celle de Polar s’inspire plutôt de ce que peuvent proposer les montres Wear OS, avec des tuiles de données accessibles en glissant son doigt vers la gauche ou la droite. Dans l’esprit, c’est une bonne idée.

On peut naviguer de carte en carte sur la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En revanche, comme pour les autres montres connectées de la marque, c’est l’exécution qui pêche. L’interface de la Vantage M3 fait particulièrement vieillotte, avec des menus monochromes, sans couleur dans les icônes. C’est le cas notamment dans les paramètres rapides ou pour les applications proposées. Comme je l’indiquais déjà à l’époque du test de la Vantage V3, on dirait que Polar a simplement calqué son interface MIP à l’écran Amoled de la montre, sans chercher à tirer parti des atouts des dalles Oled.

L’interface de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est guère mieux du côté de l’application logicielle Polar Flow. Ici, pas de tuiles façon Coros ou de menus très détaillés comme chez Garmin, mais d’innombrables menus et graphiques. L’application mobile s’en sort bien, mais la version Web de Polar Flow est plutôt indigeste. Heureusement, la firme semble travailler sur une nouvelle version, actuellement en bêta.

Enfin, rappelons que les montres Polar sont avant tout destinées à un usage sportif. La Vantage M3 ne propose donc pas d’applications tierces et se limite à quelques fonctions en dehors de l’activité : boussoles, heure de lever/coucher du soleil, météo ou lecteur de musique. À ce sujet, la montre va bien proposer le contrôle de la musique du téléphone, mais pas l’écoute de fichiers MP3 et encore moins en streaming.

Dernier point sur les notifications : comme sur les autres montres Polar, il est possible de les recevoir sur son poignet, mais c’est terriblement mal géré. En fait, en activant les notifications, il faudra nécessairement donner accès à l’ensemble des applications. Ce n’est qu’après une première notification d’une application en particulier reçue que vous pourrez mettre cette dernière sur liste noire.

Polar Vantage M3 Les mêmes fonctions de santé qu’une montre Polar haut de gamme

Sur le plan du suivi d’entraînement et du suivi de santé aussi, la Polar Vantage M3 embarque les mêmes capteurs, mesures et fonctionnalités que les deux précédentes montres de la marque finlandaise, la Vantage v3 et la Grit X2 Pro.

La montre est ainsi équipé d’un capteur optique de fréquence cardiaque, d’un oxymètre de pouls, d’un accéléromètre, d’un altimètre barométrique, d’un électrocardiogramme et d’une puce GPS double fréquence.

La précision du GPS de la Polar Vantage M3

Le suivi GPS d’une montre de sport est d’autant plus important qu’il va non seulement permettre une mesure précise de la distance parcourue, mais que d’autres données vont résulter de cette mesure. C’est le cas par exemple de la longueur des foulées ou de l’allure et de la vitesse en temps réel, pour se caler sur le bon rythme.

L’écran d’entrainement de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ici, la Polar Vantage M3 embarque une puce multi GNSS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS) double fréquence (L1+L5).

Afin d’évaluer la précision de la Vantage M3, j’ai comparé les mesures et tracés durant plusieurs entraînements en course à pied à celles d’une montre Garmin haut de gamme, la Garmin Fenix 8. J’ai par ailleurs varié les environnements en courant aussi bien sur piste qu’autour d’un lac dans un parc ou en ville, dans des rues étroites, près des immeubles.

Courses Référence Polar Vantage M3 Ecart Course 1 (parc) 10,168 km 10,180 km +0,11 % Course 2 (parc) 9,550 km 9,557 km +0,07 % Course 3 (piste) 9,865 km 9,763 km -1,03 % Course 4 (ville) 10,049 km 9,746 km -3,02 % Total 39,632 km 39,246 km -0,97 %

Suivi GPS de la Polar Vantage M3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Polar Vantage M3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Polar Vantage M3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Dans l’ensemble, la Polar Vantage M3 s’en sort très convenablement pour la géolocalisation et l’estimation des distances parcourues. Avec la Garmin Fenix 8, la différence est finalement assez minime et les principaux écarts, sur piste, viennent surtout d’une tendance de la Vantage M3 à couper un peu trop court sur les virages.

En ville, on voit que les deux montres ont eu du mal, même si celle de Garmin s’en sort un peu mieux, avec moins de zigazg et en me positionnant bien sur les trottoirs et non pas au milieu des immeubles.

La cartographie de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre profite également d’une cartographie intégrée, disponible pour les entraînements sportifs. Un atout de taille face aux modèles de Garmin qui ne proposent cette fonction qu’à partir de la Forerunner 965, à 650 euros.

La précision de la fréquence cardiaque de la Polar Vantage M3

Pour les données cardio, la Coros Vantage M3 utilise ici un capteur optique de fréquence cardiaque, l’Elixir Gen 4. Vous commencez à connaître la rengaine, il s’agit encore une fois du même capteur que sur les deux modèles précédents.

Le capteur cardio optique de la Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour évaluer la précision du capteur de la Vantage M3, j’ai mesuré ses données aux mesures d’une ceinture Polar H10+, par définition plus fiable, puisqu’elle utilise une analyse par électrodes. J’ai ensuite comparé les données sur trois séances de course à pied : à allure constante, avec de longs intervales et avec de courts intervales très intenses.

Mesure de référence Polar Vantage M3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 153 bpm 153 bpm -0,10 % +0,10 % FC max 161 bpm 165 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Polar Vantage M3 // Source : Frandroid

Mesure de référence Polar Vantage M3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 161 bpm 169 bpm +4,57 % +5,42 % FC max 176 bpm 189 bpm

Mesure de référence Polar Vantage M3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 164 bpm 169 bpm +3,22 % +4,07 % FC max 190 bpm 200 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Polar Vantage M3 // Source : Frandroid

La première séance, à intensité constante, n’a pas posé de problème pour la montre (à l’exception de l’arrêt pour retirer un caillou de ma chaussure, à 32 minutes, qui n’a pas été identifié).

En revanche, c’est une autre paire de manches pour les deux autres séances par intervalles, longs comme courts. Sur le premier entraînement, avec trois blocs de 3 km à allure semi-marathon, la montre a lâché la rampe dès la fin du deuxième bloc, en mesurant une fréquence cardiaque bien supérieure. C’est encore pire sur le dernier bloc et sur la phase de récupération finale.

Sur la séance de VMA fractionné, la Vantage M3 s’en est bien tiré pour les quatre premières répétitions, puis a visé toujours plus haut en mesurant une fréquence cardiaque pouvant atteindre 200 battements par minutes — contre 190 selon la ceinture. Là aussi, la phase de récupération est complètement faussée.

Les fonctions de sport et santé de la Polar Vantage M3

Du côté des fonctionnalités sportives et de suivi de santé, la Vantage M3 embarque tout ce qui était déjà intégré dans les Vantage V3 et Grit X2 Pro.

On va ainsi retrouver un électrocardiogramme capable de mesurer la fréquence cardiaque de manière fiable, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) ou l’intervalle R-R.

Pour aller plus loin

SpO2, ECG, VFC, fréquence cardiaque : comment les montres connectées prennent soin de votre cœur

Cet électrocardiogramme n’a pas d’objectif médical, mais pourra permettre, pour les sportifs, de faire leurs tests de VFC et de fréquence cardiaque au repos chaque matin, en se passant de la ceinture.

La Polar Vantage M3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre propose également plusieurs tests d’effort, un suivi avancé du sommeil via la fonction Nightly Recharge ainsi que le support des segments Strava et Komoot.

Bien évidemment, la Polar Vantage M3 permet de programmer des entraînements fractionnés, de personnaliser les données affichées pendant l’exercice et d’exporter les données sous forme de fichiers .tcx, .csv ou .gpx.

Polar Vantage M3 Une autonomie très moyenne pour une montre de sport

Pour assurer l’autonomie de la Polar Vantage M3, le constructeur a intégré une batterie de 310 mAh à sa montre. À titre de comparaison, les Vantage V3 et Grit X2 Pro intégraient quant à elle toutes deux des batteries de 488 mAh.

Polar annonce par ailleurs que sa montre peut fonctionner pendant 7 jours en mode montre connectée, 30 heures en suivi d’entraînement « haute performance » et 70 heures en suivi d’entraînement éco.

De mon côté, j’ai testé l’autonomie de la Polar Vantage V3 en activant la plupart des paramètres : mesure de la fréquence cardiaque toute la journée, activation de l’écran Always-on en journée, suivi GPS le plus précis et suivi de la récupération via Nightly Recharge.

La Polar Vantage M3 en charge // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec tous ces paramètres, la Polar Vantage M3 a tenu 4 jours et 19 heures avant de passer à 5 % de batterie. Comme sur les autres montres Polar, en passant sous les 6 % de batterie, la Vantage M3 se comporte alors comme une montre classique. Impossible donc d’accéder aux paramètres, de lancer un entraînement ou de mesurer la fréquence cardiaque.

Sur cette période de 4 jours et 19 heures, j’ai par ailleurs utilisé le suivi d’entraînement durant trois séances, pour un total de près de 3h30.

Pour la recharge de sa montre, Polar fournit un court câble USB-C vers une accroche magnétique. Comptez un peu moins d’une heure et 15 minutes pour une charge de 5 à 100 %.

Polar Vantage M3 Appel et communication

Pour se connecter au smartphone, la Polar Vantage M3 passe par le protocole Bluetooth en version 5.1. Si la montre peut bien évidemment se connecter à différents capteur — comme une ceinture cardio — en Bluetooth, elle n’est cependant pas compatible avec le protocole ANT.

La Polar Vantage M3 ne profite cependant pas de micro ou de haut-parleur, pas plus que de connexion 4G ou Wi-Fi. Elle ne va donc pas permettre de passer des appels téléphoniques. Exit également le paiement sans contact en l’absence de puce NFC.

Enfin, pour le suivi GNSS, la Polar Vantage M3 est compatible avec les constellations GPS (États-Unis), Galileo (Europe), BeiDou (Chine), QZSS (Japon) et Glonass (Russie). Elle supporte également le GPS double fréquence (L1 et L5) ainsi que la fonction A-GPS.

La Polar Vantage M3 est disponible en France depuis le 23 octobre. Elle est déclinée en deux teintes : noir et sable.

La montre s’affiche à prix de 399 euros en France. C’est le même tarif que la Coros Pace Pro et un prix bien plus accessible que les Polar Vantage V3 et Grit X2 Pro, respectivement à 599 et 869 euros.

Chez Garmin, le modèle s’approchant le plus de la Vantage M3 est la Forerunner 265, à 500 euros, mais celle-ci ne propose aucune option de cartographie.