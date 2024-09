Test de la Huawei Watch GT 5 Pro : l’élégance au service de la santé

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Réglé comme un coucou suisse, Huawei profite de l’automne pour dévoiler sa nouvelle gamme de montres connectées. Outre la Huawei Watch GT 5 et la Huawei Watch D2, le constructeur chinois lance une nouvelle Huawei Watch GT 5 Pro prositionnée sur le haut de gamme. De quoi faire de l’ombre aux montres Galaxy Watch de Samsung ou aux Apple Watch ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Huawei Watch GT 5 Pro Fiche technique

Modèle Huawei Watch GT 5 Pro Dimensions 46,3 mm x 46,3 mm x 10,9 mm Technologie Li-Ion Définition de l’écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 38 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Huawei Watch GT 5 Pro Une montre au design classique et élégant

Comme c’était déjà le cas pour la Huawei Watch GT, la Huawei Watch GT 5 Pro se décline en deux formats, une version adaptée aux petits poignets et une grande pour les gros poignets. Même si le constructeur ne le communique pas clairement ainsi, on a en fait droit à une montre massive, d’aspect plus masculine, et une plus fine, plus féminine :

Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm : 46,3 x 46,3 x 10,9 mm, 54 grammes sans bracelet, bracelet 22 mm

Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm : 42,5 x 42,5 x 9,6 mm, 37 grammes sans bracelet, bracelet 18 mm

Dans mon cas, c’est la version 46 mm que j’ai eu l’occasion de tester, dans sa version couleur titane métallique. Notons cependant que la montre existe aussi en version noire.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté du boîtier justement, la Huawei Watch GT 5 Pro utilise du titane comme matériau principal. Il s’agit d’un titane de grade C4, déjà utilisé sur la Huawei Watch 4 Pro. Pour rappel, le titane a l’avantage d’être plus léger que l’acier et plus résistant que l’aluminium — mais plus lourd que l’aluminium et plus fragile que l’acier.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Toujours concernant le boîtier, on a affaire à une montre relativement classique dans son design, avec une lunette fixe autour de l’écran qui va indiquer les minutes. Sur la tranche droite, Huawei a intégré une couronne numérique rotative qui va servir à la navigation dans les menus ainsi qu’un second bouton allongé. Si le design est assez proche de celui de la Huawei Watch GT 4, le constructeur chinois a marqué davantage les angles de sa montre, notamment avec une lunette de forme octogonale et des lignes franches au niveau des cornes.

Le système d’accroche de bracelet de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il n’y a d’ailleurs pas de cornes à proprement parler, puisque le bracelet vient s’insérer sous la montre. Cependant, si Huawei a conçu un système d’attache propriétaire pour ses bracelets, la Watch GT 5 Pro permet toujours d’intégrer n’importe quel bracelet standard de 22 mm doté d’un système de pompe à relâchement rapide. Comme Samsung avec son système One-Click, Huawei récupère ainsi le meilleur des deux mondes.

Notons par ailleurs qu’outre le boîtier en titane, la montre profite également d’un verre annoncé comme protégé contre les rayures. Elle est aussi certifiée IP68, 5 ATM et IP69K et pourra donc être portée pour de la natation à faible profondeur.

Le bracelet en titane de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, la Huawei Watch GT 5 Pro se fait facilement oublier au poignet. La montre est relativement légère et plutôt confortable. Par ailleurs, le bracelet en maille de titane que j’ai pu essayer peut être simplement réduit ou allongé à l’aide de petits boutons à chaque maille. C’est bien pratique.

Huawei Watch GT 5 Pro Un écran lumineux et bien défini

Pour l’écran de sa Watch GT 5 Pro, Huawei a intégré une dalle Amoled. Bien évidemment, le format de l’écran va varier en fonction de la taille :

Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm : 1,32 pouce, 466 x 466 pixels, 352 ppp

Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm : 1,43 pouce, 466 x 466 pixels, 326 ppp

L’écran de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On a ainsi droit à un écran de la même définition, mais pas nécessairement de la même taille. Concrètement, cela signifie que la version 42 mm propose un affichage plus défini, avec des pixels moins grands. Néanmoins, cela ne change pas grand-chose au quotidien, puisque la version 46 mm propose déjà une excellente densité d’affichage. Avec 326 pixels par pouce, la Huawei Watch GT 5 Pro fait jeu égal avec les Apple Watch, y compris l’Apple Watch Series 10.

Du côté de la luminosité aussi, Huawei a amélioré sa copie, proposant désormais une luminosité pouvant monter jusqu’à 1200 cd/m². C’est largement suffisant pour un usage classique, y compris pour consulter ses données en plein soleil, notamment lors d’une séance de course à pied avec un beau ciel bleu. Notons par ailleurs que la montre intègre un capteur de luminosité pour un réglage automatique selon l’environnement. Il est également possible de régler la luminosité manuellement grâce à une petite réglette dans les paramètres.

L’affichage always on de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, la Huawei Watch GT 5 Pro profite d’un mode d’affichage always-on pour afficher un cadran simplifié même lorsque vous n’orientez pas l’écran vers le haut. Un bon point pour éviter l’effet disque noir au poignet.

Enfin, la montre de Huawei profite logiquement de nombreux cadrans non seulement préinstallées — plus de 15 sont disponibles — mais aussi disponibles au téléchargement. La plupart sont cependant payants, à des prix allant de 49 centimes à 3,99 euros. Bon point, les cadrans sont accompagnés d’un indice de consommation énergétique, pratique pour savoir s’ils vont consommer beaucoup de batterie ou non.

Huawei Watch GT 5 Pro Une montre simple à utiliser, mais chiche en fonctionnalités

La Huawei Wtch GT 5 Pro est dotée nativement du système Harmony OS en version 4.0. Pour rappel, il s’agit d’un système d’exploitation propriétaire de Huawei qui a pour avantage d’être compatible aussi bien avec iOS qu’avec Android. La montre pourra donc être appairée avec des iPhone comme avec des smartphones Android, de Huawei comme d’autres constructeurs.

Pour naviguer dans l’interface de la Huawei Watch GT 5 Pro, plusieurs gestes sont possibles depuis le cadran d’accueil :

glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides ;

glissement vers le haut : accès aux notifications ;

glissement vers la droite : météo, lecture de musique et assistant vocal ;

glissement vers la gauche : widgets et cartes des applications.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En outre, la montre est dotée de deux boutons pour naviguer dans l’interface. La couronne rotative pourra ainsi vous permettre, via un appui, d’ouvrir la liste des applications installées (ou de revenir au cadrans), mais également de faire défiler les menus. Le bouton du bas est quant à lui paramétrable. Par défaut, il va lancer l’application entraînement, mais on pourra lui assigner une autre application, voire une fonctionnalités (boussole, météo, paramètres, Petal Maps, etc).

La couronne de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Grâce à Harmony OS 4.0, il est possible d’installer quelques applications tierces sur la Huawei GT 5 Pro. Cependant, elles ne sont, au moment d’écrire ces lignes, que quarante à être disponibles au téléchargement. Surtout, aucune n’est de l’accabit de Spotify, Deezer, WhatsApp ou Citymapper que l’on peut trouver sur watchOS ou Wear OS.

Pour l’essentiel, il faudra donc vous contenter des applications préinstallées comme Petal Maps (pour trouver votre itinéraire), l’agenda, la météo, le contrôle de la musique ou la capture de photo à distance (seulement depuis un smartphone Huawei).

Les applications de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il reste également possible de recevoir des notifications d’applications, mais également d’y répondre, que ce soit avec des messages préenregistrés, avec un clavier tactile ou à l’aide de la dictée vocale (uniquement avec un smartphone Huawei).

Huawei Watch GT 5 Pro Une montre au suivi de santé très complet

La Huawei Watch GT 5 Pro intègre plusieurs capteurs pour une analyse poussée de votre état de forme, de santé ou de vos exercices sportifs.

On va retrouver ainsi un capteur optique de fréquence cardiaque, une oxymètre de pouls pour la SpO2, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un capteur de température cutanée et un électrocardiogramme. Par ailleurs, la montre peut évaluer également la qualité du sommeil ou le stress. Elle peut également évaluer la souplesse des artères grâce à l’électrocardiogramme.

Notons aussi que la Huawei Watch GT 5 Pro permet d’exporter les électrocardiogrammes sous forme de fichier PDF pour les partager à son médecin si nécessaire, et ce même si on utilise un smartphone d’une autre marque.

La précision du GPS de la Huawei Watch GT 5 Pro

Pour le suivi de géolocalisation, particulièrement utile pour l’entraînement sportif en extérieur, la Huawei Watch GT 5 Pro utilise le même système d’antennes mobiles que la Huawei Watch GT 4. La montre est compatible avec les constellations satellites GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS. Cependant, alors que Huawei proposait jusqu’à présent un positionnnement GNSS dual-band -L1+L5), la Watch GT 5 Pro se contente d’un fonctionnement sur la seule bande de fréquence L1.

Le suivi d’entraînement de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour évaluer la précision GPS de la Huawei Watch GT 5 Pro, je l’ai portée à plusieurs reprises pour des exercices de course à pied avec, à l’autre poignet, une montre de sport de référence, la Garmin Forerunner 255. J’ai ensuite comparé la distance mesurée par chaque montre, ainsi que les tracés obtenus.

Courses Référence Huawei Watch GT 5 Pro Ecart Course 1 12,015 km 11,856 km -1,32 % Course 2 13,975 km 13,818 km -1,12 % Course 3 13,993 km 13,849 km -1,03 % Course 4 15,817 km 15,704 km -0,71 % Course 5 7,055 km 7,025 km -0,43 % Course 6 15,810 km 15,714 km -0,61 % Total 78,665 km 77,966 km -0,89 %

Dans l’ensemble, on constate que la Huawei Watch GT 5 Pro a tendance à légèrement sous-estimer la distance parcourue. Rien de dramatique, mais cela reste notable sur l’ensemble des sorties effectuées.

En se penchant sur les tracés, on peut constater d’où vient cette légère différence de mesure.

Suivi GPS de la Huawei Watch GT 5 Pro Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Huawei Watch GT 5 Pro Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Huawei Watch GT 5 Pro Suivi GPS de référence

Il semble ici que la montre de Huawei ait tendance à prendre trop peu régulièrement le point GPS, et donc à raccourcir notamment les virages, ce qui peut influer sur la distance mesurée dans son ensemble, avec des lignes droites plus que des courbes.

Globalement, il n’en demeure pas moins que la Watch GT 5 Pro propose un suivi plutôt fiable de la géolocalisation en temps réel.

Notons par ailleurs que, pour certains exercices en extérieur, il est possible de configurer les écrans de la montre notamment pour avoir un aperçu de la cartographie. Un bon moyen pour se repérer dans une zone que l’on connaît peu sans avoir à sortir son smartphone.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch GT 5 Pro

Avec sa Huawei Watch GT 5 Pro, Huawei inaugure un nouveau capteur de fréquence cardiaque optique, le capteur TrueSeen 6.0. Celui-ci intègre davantage de LEDs pour un suivi plus précis. De quoi permettre, selon le constructeur chinois, des mesures 15 à 20 % plus fiables pour le suivi de la fréquence cardiaque.

Le cardiofréquencemètre optique de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour vérifier ces chiffres, j’ai porté la montre à plusieurs reprises en course à pied et ai comparé les données mesurées à celles d’une ceinture cardio de référence, la Polar 10+, qui fonctionne sur la base d’un électrocardiogramme.

Mesure de référence Huawei Watch GT 5 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 167 bpm 168 bpm +0,28 % +0,28 % FC max 183 bpm 184 bpm

Mesure de fréquence cardiaque de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Frandroid

Sur une première sortie, avec deux blocs à allure plus rapide, la montre de Huawei a bien réussi à mesurer les tendance et les variations, avec une différence de seulement un battement par minute en moyenne.

Mesure de référence Huawei Watch GT 5 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 158 bpm 159 bpm +0,62 % +0,72 % FC max 183 bpm 187 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Frandroid

En revanche, l’exercice a été un peu plus compliqué sur une séance de fractionné avec sept blocs de vitesse. Logiquement, les variations d’intensité sont plus élevées et la montre a parfois eu du mal à détecter les pics ou les planchers de fréquence cardiaque. C’est notamment le cas sur les deux derniers intervales où elle a assez largement surestimé ma fréquence cardiaque.

Reste que cet exercice est difficile pour l’ensemble des montres du marché et, dans l’ensemble, la Huawei Watch GT 5 Pro s’en sort plus que convenablement.

Les fonctions de sport et santé de la Huawei Watch GT 5 Pro

La Huawei Watch GT 5 Pro est par ailleurs capable de détecter automatiquement les entraînements de marche, de vélo élliptique, de course à pied ou de rameur. Elle propose au total plus de 100 modes d’entraînement, dont 15 dits « professionnels» : la marche, la course à pied, la natation, le rameur, la randonnée, la course trail, le ski ou le snowboard.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la course à pied, Huawei a d’ailleurs intégré quelques mesures supplémentaires, avec l’analyse de l’oscillation verticale, du temps de contact au sol et de l’équilibre gauche-droite. En revanche, s’il est toujours possible d’exporter automatiquement ses données d’entraînement vers Strava, Huawei ne permet toujours pas d’intégrer les données de fréquence cardiaque vers le réseau social sportif.

On notera également qu’il n’est pas possible non plus de connecter une ceinture cardio ANT+ ou Bluetooth à la montre pour des données plus fiables.

La Huawei Watch GT 5 Pro propose quelques fonctions avancées par rapport à la GT 5 classique, notamment pour le golf — avec affichage des parcours — ou la plongée, permise jusqu’à 40 mètres de profondeur.

Enfin, à l’instar de Withings, Oura ou Fitbit, Huawei profite du lancement de sa GT 5 Pro pour inaugurer un nouvel abonnement Huawei Health+. Pour un prix de 8 euros par mois, cet abonnement propose quelques fonctions supplémentaires, comme des exercices de relaxation, des plans d’entraînement personnalisés ou des conseils nutritionnels.

Huawei Watch GT 5 Pro Une autonomie très confortable

Pour l’autonomie de sa montre, Huawei a intégré une batterie de 524 mAh dans la Watch GT 5 Pro grand format et une de 323 mAh sur le petit modèle. Selon le constructeur, cela devrait permettre 10 à 14 jours d’autonomie sur le grand modèle et de 5 à 7 jours sur le petit modèle.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans mon cas, j’ai testé la version grand format de 46 mm avec sa batterie de 524 mAh et je l’ai soumise au même test d’autonomie drastique que toutes les montres testées sur Frandroid. En somme, j’ai activé tous les paramètres les plus énergivores avec l’affichage always-on, le suivi en continu de la fréquence cardiaque, du stress, de la SpO2, de la température cutanée et de la respiration. J’ai cependant activé le mode « ne pas déranger » la nuit, de 23h à 9h.

Avec ces paramètres énergivores, j’ai néanmoins pu utiliser la Huawei GT 5 Pro pendant six jours et cinq heures avant qu’elle ne tombe à 0 % de batterie et ne s’éteigne. Un résultat particulièrement bon et dans la veine de ce que propose généralement Huawei pour ses montres connectées. Il convient par ailleurs de noter que, durant ces six jours, je suis allé courir à quatre reprises avec suivi du GPS, pour un total de 5h15 de suivi d’entraînement.

Le chargeur de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la recharge, la Huawei Watch GT 5 Pro est compatible avec le standard de charge sans fil par induction Qi. Le constructeur fournit également un chargeur magnétique avec un embout USB-A. Selon la marque, celui-ci permet une charge complète de 0 à 100 % en 100 minutes. Dans les faits, j’ai cependant pu recharger la montre en moins d’une heure avec ce chargeur.

Huawei Watch GT 5 Pro Appel et communication

La Huawei Watch GT 5 Pro est compatible avec le Bluetooth en version 5.2 pour se connecter au smartphone.

Elle profite par ailleurs d’une connectivité NFC, mais celle-ci sera limitée en France, puisqu’elle ne permet que le paiement sans contact avec Huawei Wallet. Or, ce service de Huawei n’est compatible avec aucune banque française.

La Huawei Watch GT 5 Pro permet de recevoir des appels en Bluetooth // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre n’est par ailleurs pas compatible avec la 4G et, si elle permet de passer ou de répondre à des appels téléphoniques grâce au micro et au haut-parleurs, ils passeront nécessairement par le Bluetooth, avec le smartphone à proximité.

Enfin, du côté de la géolocalisation, la Huawei Watch GT 5 Pro est compatible GNSS single-band (L1) avec les constellations GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS.

La Huawei Watch GT 5 Pro est proposée en deux versions, avec boîtier noir et bracelet en silicone ou avec boîtier et bracelet en titane couleur argentée. En fonction de la version et notamment du bracelet, les prix vont logiquement varier :