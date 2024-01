Test de la Garmin Vivoactive 5 : une montre de sport abordable et performante

Garmin prĂ©sente sa nouvelle montre connectĂ©e qui vient Ă©toffer la gamme Vivoactive. Ce cinquième modèle reprend la plupart des fonctionnalitĂ©s essentielles de sa grande sĹ“ur, Ă savoir la Garmin Venu 3. Que vaut cette montre rĂ©solument tournĂ©e vers le sport et l’activitĂ© physique ? Voici notre test de la Garmin Vivoactive 5.

Garmin Vivoactive 5 Fiche technique

La montre connectée de ce test a été prêtée par le constructeur.

Garmin Vivoactive 5 Un design sportif et « plastique »

ProposĂ©e en quatre coloris, cette nouvelle Garmin Vivoactive 5 se prĂ©sente sous la forme d’un boitier circulaire, Ă©tanche Ă 5 ATM et disponible en la seule taille de 42 mm pour 11,1 mm d’Ă©paisseur. Deux boutons physiques de navigation sont prĂ©sents sur la tranche latĂ©rale extĂ©rieure de l’appareil, ce qui en fait l’une des principales diffĂ©rences extĂ©rieures avec la Garmin Venu 3, celle-ci Ă©tant dotĂ©e de trois boutons.

ÉquipĂ©e d’un bracelet en silicone, lui-mĂŞme dotĂ© d’un fermoir de type boucle et d’un grand nombre de rĂ©glages de taille, la Vivoactive 5 conviendra Ă toutes les tailles de poignet. Comme pour d’autres modèles de chez Garmin, l’orientation vers le domaine du sport engendre un bracelet au look peu travaillĂ©. Heureusement, d’autres modèles sont disponibles en achat sĂ©parĂ©. Si la plupart de ces bracelets ne se diffĂ©rencient que par les couleurs, certains sont conçus en d’autres matĂ©riaux comme le cuir ou les mailles milanaises. FabriquĂ©s en 20 mm, ces bracelets sont facilement interchangeables grâce au système propriĂ©taire de dĂ©gagement rapide Quick-Release.

Concernant le boitier en lui-mĂŞme, on regrette l’aspect plastique confĂ©rĂ© par le matĂ©riau de fabrication qui n’est autre que du polymère renforcĂ© de fibres. Heureusement, la lunette du cadran est en aluminium anodisĂ© quand le verre est un Corning Gorilla 3. Ces deux caractĂ©ristiques modèrent cette apparence extĂ©rieure de produit entrĂ©e de gamme. En comparaison, la Garmin Venu 3 arbore une apparence bien plus travaillĂ©e, en Ă©tant pourtant similaire dans ses fonctionnalitĂ©s.

Garmin Vivoactive 5 Bel écran lumineux, mais limité en personnalisations

Tout naturellement, l’Ă©cran suit la forme du boitier de la montre et se montre circulaire. NĂ©anmoins, une bordure assez large est prĂ©sente entre l’affichage et la lunette de l’appareil. Cet Ă©cran tactile dispose Ă son avantage de la technologie AMOLED et d’un mode optionnel « toujours allumé ». Il mesure 1,2 pouce de diamètre pour une rĂ©solution de 459 pixels par pouce. L’intĂ©gration d’un Ă©cran Oled est d’ailleurs l’une des principales nouveautĂ©s de cette Vivoactive 5, alors que les modèles prĂ©cĂ©dents Ă©taient dotĂ©s de dalles MIP transflectives moins lumineuses et contrastĂ©es. DĂ©sormais, l’Ă©cart se rĂ©duit entre la Vivoactive 5 et la Venu 3 qui utilisent donc dĂ©sormais la mĂŞme technologie d’Ă©cran.

DotĂ©e d’un capteur de luminositĂ© ambiante, cette montre dispose d’un Ă©cran suffisamment lumineux pour rĂ©pondre Ă toutes les situations quotidiennes. On aime le rĂ©glage qui permet d’activer le mode nuit automatiquement Ă certaines tranches horaires afin de ne pas ĂŞtre rĂ©veillĂ© par l’allumage de l’Ă©cran lors du sommeil. Cette fonctionnalitĂ© propose la possibilitĂ© de garder l’affichage de l’heure actif en très basse luminositĂ©, un niveau d’Ă©clairage qui ne dĂ©rangera pas l’utilisateur, mĂŞme en pleine obscuritĂ©. Si Garmin propose quelques cadrans nativement installĂ©s sur sa Vivoactive 5, l’application Connect IQ permet d’en tĂ©lĂ©charger bien d’autres sur l’objet.

MalgrĂ© un large choix de cadrans virtuels, il subsiste une impression que tous les designs sont assez similaires. Ceci s’explique par les contraintes apposĂ©es au design de ces watchfaces. LĂ oĂą certaines montres connectĂ©es arborent des cadrans orientĂ©s vers le lifestyle, comme l’Apple Watch Series 9 par exemple, Garmin conserve encore et toujours une ligne très sportive.

Garmin Vivoactive 5 Données pertinentes, mais navigation difficile

Comme pour ses autres montres connectĂ©es, Garmin apporte peu d’informations publiques sur la partie hardware, Ă savoir les composants qui animent ses toquantes. Reposant sur le système d’exploitation propriĂ©taire du constructeur, il est toutefois possible d’installer des applications tierces sur la Vivoactive 5, grâce au stockage interne de 4 Go (non extensible). En revanche, prĂ©cisons immĂ©diatement que ces applis devront ĂŞtre dĂ©veloppĂ©es pour le système de Garmin puisqu’elles seront Ă tĂ©lĂ©charger sur la boutique d’applications officielle dans l’application Connect IQ. Parmi ces applications tierces, on retrouve certains grands noms, comme une version de Spotify ou Maps4Garmin, une alternative Ă Google Maps pour les montres de Garmin.

Si l’application Connect IQ est dĂ©diĂ©e Ă la gestion et Ă la personnalisation de cette Vivoactive 5, une seconde appli est nĂ©cessaire pour retrouver l’historique de toutes les donnĂ©es et de tous les entraĂ®nements enregistrĂ©s. NommĂ©e Garmin Connect, elle est accessible depuis les systèmes mobiles Android et iOS, ainsi qu’en version web. On apprĂ©cie la prĂ©sence de cet accès depuis l’ordinateur en raison du très grand nombre de donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par la montre : Garmin Connect en version web offre une lisibilitĂ© largement meilleure qu’en sa version mobile. Cette mĂŞme app permet par ailleurs de personnaliser tous les rĂ©glages de la montre, dont le choix des notifications d’applications Ă recopier sur l’appareil depuis le smartphone.

Évidemment, Garmin ne souhaite pas bousculer les habitudes des sportifs connectĂ©s et propose un bon nombre de connexions Ă des services tiers comme Strava, permettant ainsi d’exporter les donnĂ©es collectĂ©es par la Vivoactive 5 vers une autre application.

La prĂ©sence de seulement deux boutons physiques implique de se rappeler certains raccourcis pour naviguer dans les menus. Cette navigation se montre d’ailleurs quelque peu dĂ©routante, puisqu’elle utilise simultanĂ©ment les boutons et le tactile. Pour accĂ©der au menu des paramètres depuis la montre, il sera d’usage d’appuyer quelques secondes sur le bouton du bas, ce mĂŞme bouton servant Ă©galement de retour lors d’un appui concis. En revanche, il est possible de retourner Ă l’Ă©cran prĂ©cĂ©dent en faisant glisser le doigt de droite Ă gauche sur le cadran. Un long appui sur le bouton supĂ©rieur permet d’ouvrir le volet des commandes permettant d’activer le mode Ne pas dĂ©ranger, de dĂ©clencher la recherche du tĂ©lĂ©phone en le faisant sonner Ă distance, d’Ă©teindre la montre, etc. Une courte pression sur ce mĂŞme bouton assure l’accès au menu de lancement d’une activitĂ© ainsi qu’Ă celui des applications.

Garmin Vivoactive 5 Capteurs précis et mesures variées

OrientĂ©e vers le sport, la Garmin Vivoactive 5 prĂ©sente de nombreuses mesures grâce Ă ses capteurs embarquĂ©s. Si elle compte le nombre de pas effectuĂ©s sur la journĂ©e de façon efficace, on retrouve au dos du boitier un moniteur de frĂ©quence cardiaque et un oxymètre de pouls. Grâce Ă eux, cette montre est capable d’analyser de nombreux paramètres :

La frĂ©quence cardiaque en continu par intervalles d’une seconde, ainsi qu’au repos.

La fréquence respiratoire en continu.

Le taux d’oxygĂ©nation dans le sang (SpO2).

Le niveau de stress de l’utilisateur grâce Ă un algorithme analysant l’intervalle entre chaque battement cardiaque (VFC).

Grâce Ă l’activation du suivi en continu, la montre est Ă mĂŞme de fonctionner jour et nuit, permettant de proposer des donnĂ©es relatives au sommeil : durĂ©e et type des phases, mesures de la frĂ©quence cardiaque et du nombre de respirations par minute tout au long de la nuit. NĂ©anmoins, malgrĂ© un positionnement milieu de gamme, cette Vivoactive 5 ne permet toujours pas de rĂ©aliser un Ă©lectrocardiogramme (ECG) au poignet.

Test de précision des mesures de fréquence cardiaque

Nous avons souhaitĂ© vĂ©rifier la prĂ©cision du capteur optique de frĂ©quence cardiaque intĂ©grĂ© dans cette Vivoactive 5. Pour cela, nous avons comparĂ© les mesures issues de la montre sur une sortie de course Ă pied Ă celles en provenance d’une ceinture Garmin HRM Pro Plus.

Comme le montrent les rĂ©sultats de notre test sur le graphique, si la Garmin Vivoactive 5 suit la courbe du tracĂ© de rĂ©fĂ©rence, elle est loin d’ĂŞtre irrĂ©prochable en termes de prĂ©cision. La cohĂ©rence reste de mise, mais force est de reconnaĂ®tre que sa grande sĹ“ur, la Garmin Venu 3, se rĂ©vèle plus prĂ©cise sur le mĂŞme exercice.

Test de précision de la localisation GPS

L’appareil intègre Ă©galement un système GPS. Plus prĂ©cisĂ©ment, la montre de Garmin repose sur le système GPS amĂ©ricain, le système Galileo europĂ©en et le système russe Glonass. Contrairement aux montres Forerunner, Garmin utilise ici un système avec une seule bande de frĂ©quence L5. Comme pour la mesure de la frĂ©quence cardiaque, nous avons voulu vĂ©rifier la prĂ©cision du positionnement GPS. Nous avons comparĂ© les localisations enregistrĂ©es par la montre connectĂ©e lors d’une sortie de course Ă pied Ă celles issues d’un smartphone Google Pixel 7.

Garmin Vivoactive 5 Tracé de référence

Sur le point du GPS, la Garmin Vivoactive 5 se rĂ©vèle très prĂ©cise sur la position. Cette prĂ©cision s’illustre d’autant plus lors du « test du passage piĂ©ton ». La Vivoactive 5 ne s’est pas trompĂ©e sur ma position lorsque j’ai traversĂ© les bandes blanches plusieurs fois d’affilĂ©e en faisant des allers-retours.

Garmin Vivoactive 5 Autonomie dans la norme

Concernant l’autonomie de sa Vivoactive 5, Garmin annonce jusqu’Ă 11 jours dans un usage peu intensif et cinq jours dans les mĂŞmes conditions, avec l’Ă©cran en mode always-on. Dans le cadre de notre test, la montre connectĂ©e a tenu quatre jours et demi avant de se dĂ©charger complètement, en utilisation peu intensive. La montre Ă©tait placĂ©e en mode Ă©cran toujours allumĂ© et tous les capteurs Ă©taient activĂ©s en mesure continue.

Pour recharger la Garmin Vivoactive 5, il sera nĂ©cessaire de la brancher durant 1h30 Ă l’aide du câble USB-C, Ă©quipĂ© d’un connecteur propriĂ©taire.

Garmin Vivoactive 5 L’essentiel est prĂ©sent, mais sans les appels

Cette montre connectĂ©e embarque les technologies de communication Bluetooth, ANT+ et Wi-Fi. Elle ne pourra cependant pas ĂŞtre utilisĂ©e pour passer des appels sans dispositif audio sans fil tiers, puisqu’elle n’est Ă©quipĂ©e ni de micro ni de haut-parleur. Dans la mĂŞme logique, la montre ne propose aucune fonctionnalitĂ© d’e-SIM.

En revanche, cette Vivoactive 5 est équipée du NFC, lui conférant la capacité à être utilisée pour le paiement sans contact. Cette technologie ne requiert pas la présence du smartphone ou la connexion à un réseau Wi-Fi pour fonctionner.

Garmin Vivoactive 5 Prix et disponibilité

La Garmin Vivoactive 5 est disponible depuis le 20 septembre 2023, en quatre coloris et au prix de 299,99 euros.