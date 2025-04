Vivoactive 6 : Garmin dévoile une montre de sport ultra-performante à petit prix

Garmin a annoncé, ce mardi, sa nouvelle montre de sport pour les petits budgets, la Vivoactive 6. Elle profite de fonctions jusqu’à présent inédites pour les montres fitness de la marque.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : Garmin

L’attente aura été de courte durée. Alors qu’une fuite faisait état, ce week-end, d’une nouvelle montre Garmin Vivoactive 6 en préparation chez la marque américaine, celle-ci a finalement été officiellement annoncée ce mardi.

Un an et demi après la Vivoactive 5, la nouvelle Garmin Vivoactive 6 vient donc reprendre le flambeau de l’entrée de gamme chez Garmin. Sans surprise, la montre de sport se positionne avant tout sur un usage fitness et lifestyle, mettant l’accent sur la relaxation, le yoga et le sport d’intérieur.

Dans le détail, la Garmin Vivoactive 6 reprend la plupart des capteurs de sport et santé connus chez Garmin, avec un capteur cardio Elevate Gen 5 à l’arrière, une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque et un suivi GPS multi-GNSS — mais pas double fréquence.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : Garmin

La montre connectée reprend par ailleurs un gabarit similaire à celui de la Vivoactive 5, avec des mensurations de 42,2 x 42,2 x 10,9 mm, tout en perdant 0,2 mm d’épaisseur et 3 grammes sur la balance pour un poids de 23 grammes sans bracelet. Du côté de l’écran, on retrouve la même dalle Amoled de 1,2 pouce affichage 390 x 390 pixels. Enfin, pour l’autonomie aussi, Garmin conserve la même recette que sur le précédent modèle avec 11 jours d’utilisation en mode classique, 21 jours en mode économie d’énergie et 21 heures avec suivi GPS.

Une montre fitness… et course à pied

Parmi les améliorations, on peut citer l’arrivée de nouvelles fonctions, comme le réveil Smart Alarm, censé optimiser l’heure de réveil en fonction des phases de sommeil pour faire vibrer le poignet durant une phase de sommeil léger. La montre embarque par ailleurs un stockage de 8 Go au lieu de 4 Go, essentiellement pour le stockage de musique.

Enfin, la Garmin Vivoactive 6 propose davantage de fonctions sportives comme les suggestions quotidiennes, les programmes d’entraînement Garmin Coach, les modes trails, course sur piste ou exercices de mobilité. Elle va aussi analyser l’effet de chaque entraînement sur votre système aérobie ou anaérobie, analyser la puissance ou les dynamiques de course à pied et proposer un prédicteur de temps de course pour chaque distance.

Prix et disponibilité de la Garmin Vivoactive 6

La Garmin Vivoactive 6 se positionne sur l’entrée de gamme des montres Garmin, au prix de 329,99 euros. À titre de comparaison, la Garmin Venu 3 est proposée à 469,99 euros et la Garmin Forerunner 165, spécialisée dans la course à pied, à 279,99 euros. La nouvelle montre est proposée en quatre coloris : crème, noir, vert ou pêche.

C’est tout de même une belle augmentation tarifaire pour la gamme Vivoactive. Rappelons que la Garmin Vivoactive 5 s’affichait quant à elle, au lancement, à 299,99 euros.