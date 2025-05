Garmin fait le plein de nouveautés avec ces nouvelles fonctions qui arrivent sur les montres de sport

Garmin a dévoilé la liste des nouveautés à venir en ce mois de mai pour l’ensemble de sa gamme de montres de sport. Au programme, analyse de la respiration durant la nuit, nouveau profil d’activité ou système de verrouillage par code.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Régulièrement, Garmin propose des mises à jour de ses anciennes montres de sport. Alors que la marque américaine a dévoilé récemment ses deux nouveaux modèles dédiés au running, les Forerunner 570 et Forerunner 970, ainsi qu’une nouvelle fonction pour son abonnement Connect+, elle n’a cependant pas manqué au rendez-vous de mai et propose plusieurs nouveautés pour l’ensemble de sa gamme.

Pour aller plus loin

Quelle montre connectée Garmin choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

En effet, Garmin a publié sur son site Internet une liste de nouveautés à venir pour ses différentes montres.

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Dans le lot, on retrouve notamment le profil d’activité de rucking — ou marche lestée — inauguré avec la Tactix 8 et qui arrive désormais sur les modèles Fenix, Enduro et Instinct, ainsi que sur les fonctions proposées au lancement des nouvelles Forerunner. C’est également le cas de la nouvelle fonction « Sentier Garmin », intégrée à présent à l’abonnement Connect+ pour trouver des sentiers à parcourir près de soi.

Pour aller plus loin

Garmin propose une nouveauté bien pratique pour le trail et la rando, mais il faudra passer à la caisse

Parmi les autres nouveautés, Garmin propose un nouvel indice de « variation de respiration ». L’idée est d’utiliser le capteur SpO2 au dos de la montre pour analyser l’évolution de la respiration de l’utilisateur tout au long de son sommeil. Le code de passe s’étend lui aussi à de nouvelles montres afin de verrouiller automatiquement l’écran par un code à quatre chiffres lorsqu’elle n’est pas utilisée. On notera aussi l’arrivée d’un compte à rebours dédié pour le tir sportif — proposé sur la Tactix 8 et l’Instinct 3 Tactical — ou des fonctions avancées pour le golf proposées dorénavant sur la Garmin Venu 3… à condition de souscrire un abonnement dédié.

Les anciennes générations peu à peu mises de côté

Dans le détail, voici la liste des montres qui profiteront de ces fonctions avec, en bleu, celles qui y ont désormais accès et, en noir, celles qui pouvaient déjà en profiter.

On notera surtout le fait que les précédentes générations de montres Garmin sont peu à peu laissées de côté. En effet, depuis la sortie de la Fenix 8, les Fenix 7 et Epix (Gen 2) intègrent de moins en moins de nouveautés avec uniquement l’arrivée de la variation de respiration.

Il en va de même du côté des Forerunner 265 et 965 qui n’intègrent, parmi les nouveautés, que la variation de respiration.

Pour aller plus loin

La dernière montre de Garmin inaugure une nouvelle activité sportive, qui mériterait de s’étendre à d’autres montres

C’est d’autant plus dommage que le profil de rucking aurait eu toute sa place sur ses montres dédiées aux sports en extérieur ou à la course à pied. On peut cependant espérer que ces montres Garmin y auront droit dans une mise à jour ultérieure, peut-être au prochain trimestre.