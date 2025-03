Contre toute attente, Garmin lance à son tour un abonnement payant pour accéder à plus de fonctions

Alors que la marque américaine se targait jusqu’à présent de proposer tous les services de ses montres sans supplément, elle a annoncé ce jeudi un nouvelle abonnement payant : Garmin Connect+.

La Garmin Forerunner 265 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Depuis quelques années, les abonnements payants sont devenus inévitables dans le monde du sport et de la santé connectée. Des marques comme Strava, Withings, Oura, Whoop ou Fitbit reposent désormais sur un modèle économique basé en partie sur l’abonnement des utilisateurs.

Jusqu’à présent, le leader des montres de sport y avait pourtant échappé. Garmin se cantonnant de proposer quelques abonnements annexes, comme Outdoor Maps+ pour une cartographie plus poussée ou inReach pour la connexion satellitaire. Néanmoins, toutes les fonctions proposées par sa plateforme Garmin Connect étaient accessibles gratuitement à l’ensemble des utilisateurs.

Fin 2023, la marque nous confiait d’ailleurs que « acheter une Garmin permet de bénéficier des services qui y sont associés ». « Chez Garmin, même à moyen ou long terme, il n’y a pas de projet de mettre en place de fonction payante sur Garmin Connect », déclarait alors le responsable communication de Garmin France.

Garmin lance son propre abonnement premium

C’était sans compter l’annonce, ce jeudi, d’un nouvel abonnement Garmin Connect+ proposé par la marque américaine.

L’abonnement Garmin Connect+ // Source : Garmin

Ce nouvel abonnement va permettre aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités additionnelles, en plus de celles intégrées nativement à l’application Garmin Connect. À l’instar de ce que proposent Withings ou Fitbit, il est donc possible de continuer à profiter de sa monte sans supplément, mais avec des fonctions plus poussées pour les abonnés.

En pratique, l’abonnement Garmin Connect+ va permettre de profiter de fonctionnalités supplémentaires :

Fonction « Active Intelligence », basée sur l’IA, pour proposer des informations et recommandations tout au long de la journée ;

Tableau de bord des performances, pour surveiller l’évolution de ses performances sportives avec des tableaux et des graphiques sur ordinateur ;

Activité en direct, pour suivre sa fréquence cardiaque ou son allure sur l’écran de son téléphone pendant l’entraînement ;

Conseils d’entraînement, pour profiter de conseils et de vidéos au sein de Garmin Coach ;

LiveTrack étendu, pour envoyer un lien de suivi LiveTrack par SMS et non plus uniquement par mail ;

Fonctions sociales, pour profiter de défis et de cadres inédits dans son profil Garmin.

Le tableau de bord des performances de Garmin Connect+ // Source : Capture d’écran Frandroid

L’abonnement Garmin Connect+ est d’ores et déjà disponible pour l’ensemble des utilisateurs pour un prix de 8,99 euros par mois ou de 89,99 euros par an. Par ailleurs, afin d’inciter ses utilisateurs à s’abonner, la marque américaine propose un premier mois d’abonnement offert.