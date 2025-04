Les vannes sont ouvertes : après Garmin, cette autre marque de montre de sport lance un abonnement payant

Polar a dévoilé à son tour un abonnement payant afin de proposer des plans d’entraînement à ses utilisateurs. Une annonce qui s’inscrit dans une tendance forte de proposer de plus en plus d’abonnements.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les vannes sont-elles en train de lâcher ? C’est la question que l’on est en droit de se poser après l’annonce de Polar, cette semaine. La marque finlandaise a en effet annoncé une nouvelle fonctionnalité pour ses possesseurs de montres de sport, l’abonnement Fitness Program.

Ce nouvel abonnement, à 9,99 euros par mois, fait suite à l’annonce par Garmin, le mois dernier, de son propre abonnement premium, Garmin Connect+, qui intègre notamment des analyses générées par IA, les données d’entraînement en direct affichées sur smartphone ou un tableau de bord personnalisables de l’évolution de ses performances. Or, sur le marché des montres de sport, Garmin fait figure d’incontournable leader et le fait que la marque américaine ouvre la voie laisse désormais à ses concurrents la porte ouverte pour suivre ses pas avec des abonnements payants.

Un programme de cardio, musculation et mobilité personnalisé

Dans le détail, le nouvel abonnement Fitness Program de Polar consiste en un plan d’entraînement personnalisé.

Polar Fitness Program // Source : Polar

L’idée est de définir son profil d’entraînement, avec ses habitudes, ses jours privilégiées et le niveau suggéré par Polar. Par la suite, Fitness Program va proposer plusieurs séances de cardio, de renforcement musculaire ou de mobilité avec la durée de chaque séance. Les plans proposés sont par ailleurs adaptés à vos données personnelles et peuvent changer en fonction de votre sommeil, votre récupération, votre fréquence cardiaque ou la charge d’entraînement globale. Le principe n’est finalement pas très éloigné des plans Polar Running Program, proposé quant à eux gratuitement par la marque finlandaise.

Polar Fitness Program // Source : Polar

Pour l’heure, l’abonnement Fitness Program n’est disponible que pour les smartphones Android et les utilisateurs européens. La fonction devrait arriver, au deuxième trimestre, sur iPhone. Il est proposé au prix de 9,99 euros par mois avec 14 jours d’essai gratuit.

Une tendance des abonnements qui s’accélère

Reste à savoir si, après Garmin et Polar, d’autres marques suivront le pas. Jusqu’à présent, les montres de sport se cantonnaient à des fonctions proposées gratuitement dans leurs applications. Cependant, avec la tendance des services par abonnement dans le sport et la santé (Strava Premium, Apple Fitness+, Fitbit Premium, Withings+, etc.), les constructeurs se voient poussés à suivre cette voie, plus lucrative, ne dépendant pas uniquement des ventes de leurs produits.

Amazfit propose par exemple, depuis plusieurs années, ses propres abonnements pour le sommeil (Zepp Aura) ou l’entraînement (Zepp Fitness).

Interrogée ce jeudi à l’occasion du salon Run Experience, la marque Coros, deuxième acteur du secteur, nous a cependant confirmé qu’aucun abonnement n’était pour l’instant prévu de son côté.