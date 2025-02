Garmin Venu Sq 2 : cette montre connectée à -37 % est le bon deal pour les amateurs de sport aux petits budgets

Avis aux amateurs de sport à la recherche d’une bonne montre connectée, la Garmin Venu Sq 2 orientée vers le sport et le bien-être devrait vous plaire. Mieux encore, aujourd’hui, son prix passe de 279 euros à 169 euros seulement.

Garmin, marque incontournable des montres connectées, a déjà fait ses preuves avec ses toquantes tournées vers le sport. La Venu Sq 2 par exemple semble ne pas être de ces modèles mastocs et onéreux de la marque, puisqu’on a là une montre légère avec un tas de capteurs pour suivre ses activités et surtout abordable. Elle l’est davantage avec cette baisse de prix de près de 40 % sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Garmin Venu Sq 2

Une montre légère, agréable à porter

Un suivi complet et un GPS intégré

Une autonomie satisfaisante

Comptez 269,99 euros pour obtenir la Garmin Venu Sq 2, mais c’est sans compter sur Amazon qui la propose à seulement 169,99 euros. Elle est aussi disponible au même prix chez Cdiscount.

Une montre sportive qui en a pas le look

Généralement, les montres Garmin se montrent plutôt imposante avec un look baroudeurs et des matériaux haut de gamme. Sur la Venu Sq 2, c’est tout l’inverse. Avec sa forme carrée, un peu à l’Apple Watch, elle se laisse facilement oublier au poignet avec ses 38 g. Une fois allumée, on découvre un écran OLED de 1,41 pouce en définition de 320 × 360 pixels, avec Always-On. De quoi garantir une belle qualité d’affichage.

Et pour vous donner à fond pendant vos activités sans craindre de l’abimer, l’écran est protégé par du Gorilla Glass et la montre est certifiée 5 ATM et pourra être utilisée sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation. En revanche, côté interface, elle manque cruellement de fluidité, même si cela n’est pas gravissime pour une montre de sport.

Adaptée pour un usage sportif

Qui dit montre connectée Garmin, dit avant tout montre taillée pour le sport et l’activité physique. Elle est bien évidemment dotée d’un GPS pour le suivi de vos entraînements en extérieur. Elle propose d’ailleurs 25 applications de sport intégrées ainsi que l’ensemble des programmes d’entraînements personnalisés fournis par Garmin.

La montre est également capable d’analyser votre fréquence cardiaque en continu, mais également de mesurer votre saturation en oxygène dans le sang la nuit et l’analyse de la qualité de votre sommeil. Garmin va encore plus loin en intégrant un système d’alertes en cas de fréquence cardiaque anormale. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 11 jours d’utilisation avant qu’elle ne tombe à court de batterie. On a donc bien affaire à une montre à l’autonomie généreuse.

Retrouvez notre prise en main de la Garmin Venu Sq 2.

