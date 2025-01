À seulement 99 €, cet écran PC de 25″ (180 Hz et 1 ms) est le super deal pour les gamers aux petits budgets

Vous êtes en quête d’un moniteur pas trop cher pour compléter votre setup gaming ? Cet écran PC MSI devrait vous plaire, surtout qu’à l’occasion des soldes son prix chute sous les 100 euros.

Si vous disposez d’un petit budget pour équiper votre Setup gaming, nous avons le bon plan idéal. Le MSI MAG est un moniteur réactif qui permet d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux et assure un gameplay fluide. La bonne nouvelle, c’est qu’il profite de 33 % de réduction pendant les soldes et tombe à moins de 100 euros.

Pourquoi choisir le MSI MAG 256F ?

Une dalle IPS de 24,5 pouces en FHD

Réactive : 180 Hz + 1 ms

Avec la technologie Adaptive-Sync

Avec un prix conseillé à 149,99 euros, le moniteur MSI MAG 256F bénéficie de 33 % de remise et s’affiche maintenant à 99,99 euros sur Amazon.

Un petit moniteur qui va à l’essentiel

Difficile de trouver un moniteur gaming sobre et même discret, et pourtant le MSI MAG 256G arrive à l’être, malgré son pied imposant. Il prend même peu d’espace sur votre bureau avec sa diagonale de 24,5 pouces. Son châssis carré n’offre que le strict nécessaire sur ce pied qui lui permet d’être réglable uniquement en inclinaison.

Sur cette petite diagonale, on a droit à une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On aurait préféré retrouver le sacro-saint 1 440p, mais l’écran offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité. Les bords sont relativement fins sur les côtés et le dessus, un peu plus épais pour celui du bas.

Une bonne réactivité à la clé

Ce moniteur MSI plaît surtout pour son taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 180 Hz. Avec une telle fréquence d’image, cela vous assure un gameplay bien fluide et réactif à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront pas leur place ici. Le constructeur y ajoute un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

L’aspect gaming ne s’arrête pas là : l’écran dispose de la technologie Adaptive-Sync, qui limite les déchirures d’écran et les saccade, pour ainsi avoir des parties plus fluidité. MSI intègre même un mode Console, qui permet de prendre en charge le VRR (le taux de rafraîchissement variable). Pour conclure sur la connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort et une sortie audio.

Envie de découvrir d’autres références ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.

