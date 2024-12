Cet écran PC incurvé de 32″ (250 Hz et 1 ms) est le super deal du jour côté gaming

Vous souhaitez un nouvel écran PC pour jouer à vos jeux préférés, sans pour autant exploser votre budget de Noël ? On a ce qu’il vous faut : ce moniteur MSI de 32″ incurvé et 250 Hz se trouve à 189 euros au lieu 249 euros de base.

MSI MAG 32C6X // Source : site officiel

MSI offre un large choix d’écran gaming en s’adaptant à tout type de besoin. Et si ce modèle MAG 32C6X ne profite pas du 1 440p, cet écran de 32 pouces apporte tout de même quelques caractéristiques recherchées par les joueurs et joueuses sur PC. Avec une grande réactivité, et une bonne immersion à la clé, ce moniteur va plaire aux gamers, surtout maintenant qu’il coûte 60 euros de moins.

Les atouts du MSI MAG 32C6X

Une dalle incurvée de 32 pouces en FHD

250 Hz + 1 ms

La technologie Adaptive Sync

De base à 249 euros sur le site MSI, l’écran PC MAG 32C6X s’affiche à un prix plus doux chez Electrodepot : il s’affiche à 189,97 euros.

Un simple écran Full HD, mais grand et immersif

Le MSI MAG 32C6X est un moniteur équipé d’une dalle VA de 32 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On aurait préféré retrouver le sacro-saint 1 440p, mais l’écran offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité de 250 cd/m².

Pour offrir une bonne expérience de jeu, cette référence opte pour une dalle incurvée à hauteur de 1500R, pour favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel. Et puisqu’il est important de préserver ses yeux, notamment quand les parties de jeu se prolongent, le moniteur se charge d’annuler le scintillement, ainsi qu’une fonction pour atténuer la lumière bleue et préserver vos yeux même après plusieurs heures face à l’écran.

Une bonne réactivité à la clé

Il plaît aussi aux gamers pour son taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 250 Hz. Avec une telle fréquence d’image, cela vous assure un gameplay bien fluide et réactif à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront pas leur place ici. Pour procurer une excellente expérience de jeu sur cet écran, la marque y ajoute un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

L’aspect gaming ne s’arrête pas là : l’écran dispose de la technologie Adaptive-Sync, qui limite les déchirures d’écran et les saccade, pour ainsi avoir des parties plus fluidité. Enfin, côté connectique, on a droit à deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort et une sortie audio.

