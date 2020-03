HDR ou non ? G-Sync ou FreeSync ? 60, 144 ou 240 Hz ? Choisissez le bon écran gaming pour PC avec notre guide complet !

HDR, Hz, G-Sync : le marché des écrans Gaming peut être compliqué à comprendre pour les joueurs néophytes et moins néophytes. Il existe de plu maintenant d’excellents modèles qui apportent de réelles innovations sur le marché pour améliorer son expérience de jeu. Enfin, une fréquence de rafraîchissement haute et une définition raisonnable (HD ou QHD) est un must-have sur PC pour profiter d’une expérience fluide et réussie. Nous avons sélectionné les meilleurs écrans PC Gaming du moment pour vous aider à faire le bon choix.

Les meilleurs écrans PC Gaming en un clin d’œil

Asus VG27AQ : notre recommandation

Le Asus VG27AQ est sans aucun doute l’un des meilleurs moniteurs PC du marché. Il est équipé d’une excellente dalle IPS de 27 pouces avec une définition WQHD (2560 x 1440) avec une fréquence de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 165 Hz. Il a l’avantage de proposer une technologie assez unique qui ne relève pas, pour une fois, de l’argument marketing : le Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB). Cette dernière permet à l’écran d’éteindre temporairement le rétroéclairage entre deux images pour améliorer la netteté perçu, très efficace en combo avec G-Sync qui permet à l’écran d’adapter sa fréquence de rafraîchissement à la volée. Ultra efficace dans toutes les situations, c’est le choix par défaut si vous possédez une carte graphique Nvidia.

Pourquoi choisir le Asus VG27AQ ?

Le meilleur rapport qualité/prix du marché

27 pouces, WQHD, HDR10, 165 Hz : un sans faute

ELMB Sync avec G-Sync : une technologie unique et efficace

BenQ ZOWIE XL2411 : le bon rapport qualité/prix

Le BenQ ZOWIE XL2411 est notre coup de coeur à moins de 200 euros. Celui-ci propose tout simplement un excellent rapport qualité/prix grâce à sa fiche technique complète : 144 Hz, 24 pouces, Full HD. Couplé à une belle dalle et de bonnes finitions, il s’agit d’un excellent rapport qualité/prix qui permettra de profiter d’une expérience en jeu supérieure grâce à sa fréquence de rafraîchissement importante. En bref, si vous voulez contrôler votre budget : c’est le meilleur investissement pour jouer.

Pourquoi choisir le BenQ ZOWIE XL2411 ?

Le meilleur choix à moins de 200 euros

Full HD, 144 Hz, 24 pouces : le bon combo pour n’importe quel jeu en ligne

Asus ROG XG49VQ : le haut de gamme immersif

Si le Gaming PC est pour vous une vocation et que vous avez envie de faire passer n’importe quel joueur console pour un amateur, le Asus ROG XG49VQ est la référence qu’il vous faut. Il proposera une immersion inédite grâce à son format de 49 pouces équivalent à deux écrans de 27 pouces côte à côte avec une définition 32:9 (3840 x 1080 pixels). Il est également compatible avec les contenus HDR10 et avec la technologie FreeSync 2 qui permet d’utiliser la fréquence de rafraîchissement variable sur les jeux compatibles, avec une carte graphique AMD. Il propose tout de même une haute fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité supérieure. En bref, une réelle alternative à un téléviseur pour le jeu solo.

Pourquoi choisir le Asus ROG XG49VQ ?

Sa dalle très immersive de 49 pouces

Sa compatibilité HDR10 et AMD FreeSync 2

144 Hz : un must sur tous les segments

BenQ ZOWIE XL2546 : pour les pro-gamer

Pour être plus réactif sur les FPS compétitifs (Fortnite, CS:GO, CoD : Warzone, etc), une haute fréquence de rafraîchissement est importante. Même si celle-ci n’améliore pas directement les compétences en jeu, elle permettra d’afficher plus rapidement des informations ce qui peut parfois mener à une action plus rapide. Si vous avez pour projet de jouer des parties classées à haut niveau et que vous avez une carte graphique puissante, opter pour un écran 240 Hz peut être un bon investissement.

Sur ce terrain, BenQ est toujours une référence avec sa marque Zowie et son XL2546. Il est équipé d’une dalle avec une taille réduite de 24,5 pouces afin de pouvoir visualiser son intégralité sans bouger la tête, et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Comparé à son prédécesseur, il introduit une nouvelle technologie d’insertion d’images noires (Dynamic Accuracy) qui permet d’améliorer la netteté des images en mouvement. Celle-ci peut permettre d’éviter l’achat d’une nouvelle carte graphique pour profiter en partie des avantages offerts par une très haute fréquence de rafraîchissement.

Pourquoi choisir le BenQ ZOWIE XL2546 ?

Pour jouer à des FPS compétitifs à haut niveau

FAQ

⚡ Quelle fréquence de rafraîchissement (Hz) choisir ?

Une fréquence de rafraîchissement plus élevée va améliorer la fluidité des jeux et peut donner un avantage sur les jeux compétitifs, notamment les FPS. Nous vous conseillons d’opter en priorité pour un écran avec une fréquence de rafraîchissement supérieure à 100 Hz pour la majorité des jeux et de privilégier les modèles 144 Hz (et même 240 Hz si vous avez une carte graphique puissante) pour les amateurs de CS:GO, Fortnite, Overwatch, Apex Legends, PUBG ou encore Call of Duty : Warzone.

💥 G-Sync ou FreeSync ?

Les technologies G-Sync (Nvidia) et FreeSync (AMD) permettent, pour résumer, à l’écran de synchroniser son taux de rafraîchissement avec la fréquence d’image en jeu pour permettre d’obtenir un meilleur rendu sans décalage. Cela permet d’améliorer le rendu de l’image sans les inconvénients de la synchronisation verticale si le taux de rafraîchissement de l’écran est supérieur aux images par secondes générées par la carte graphique.

Les écrans FreeSync sont, pour la plupart, compatibles avec les cartes graphiques Nvidia en plus de celles d’AMD. Cependant, si vous possédez une carte graphique AMD, il faudra privilégier un écran FreeSync.

🌞 Est-ce qu’un rendu HDR est important sur PC ?

Windows gère encore très mal le HDR en 2020, et c’est également le cas des jeux vidéo qui n’offrent pas toujours un rendu à la hauteur. Cependant, cela peut être une bonne idée d’investir dans un écran FreeSync Premium Pro (HDR) si vous possédez une carte graphique AMD comme ceux-ci restent assez accessibles et sont de bonne facture, contrairement aux modèles G-Sync Ultime (HDR) qui atteignent des prix supérieurs à 1000€.

❓ HDMI ou DisplayPort ?

Les dernières cartes graphiques de Nvidia et d’AMD proposent, pour la plupart, un seul port HDMI pour plusieurs DisplayPort. Il y a une raison à cela : les normes actuelles du DisplayPort (1.2 à 1.4) permettent de transporter plus de données que les ports HDMI avant ses dernières révisions (2.0/2.1). C’est donc important d’utiliser le DisplayPort sur son ou ses écran(s) et sur son PC pour diffuser des jeux avec un taux de rafraîchissement et une résolution élevés. Pour les consoles, il faut bien évidemment utiliser le port HDMI comme sur son téléviseur.