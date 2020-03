Guide d’achat : les meilleurs moniteurs portables pour PC, Mac, smartphones et Switch en 2020

Assez peu connus, les moniteurs externes ont de plus en plus le vent en poupe. Il faut dire que les caractéristiques de leurs dalles se sont améliorées et que la connectique USB Type-C avec DisplayPort a ouvert des possibilités qui n'étaient pas permises avant.

Plutôt que de brancher un grand et gros moniteur encombrant, qui a souvent son propre bloc d’alimentation, pourquoi ne pas opter pour un moniteur portable ?

Qu’est-ce qu’un moniteur portable ?

Les moniteurs portables sont des écrans qui peuvent se brancher rapidement et facilement sur votre ordinateur portable ou votre PC à l’aide d’un câble USB, pour étendre votre environnement de travail sans avoir besoin d’un encombrant moniteur de PC classique. L’avantage de ces écrans est également d’être compatible avec de nombreux produits, y compris les smartphones et la Nintendo Switch grâce au port USB Type-C.

Certains moniteurs avec connectiques HDMI (ou micro HDMI / mini HDMI) peuvent également servir d’écran pour des consoles de jeu comme la PlayStation 4 ou la Xbox One X ou même un lecteur Blu-ray. Attention cependant, très peu de ces écrans ont des haut-parleurs et aucun n’a de sortie son dédiée.

Vous trouverez quelques réponses aux questions les plus courantes après notre sélection des meilleurs écrans portables.

A quoi faut-il faire attention ?

Comme vous allez le voir, les caractéristiques auxquelles il faut faire attention avec les moniteurs externes sont les mêmes que les moniteurs classiques :

La technologie d’écran (évitez la technologie TN), préférez l’IPS LCD ;

(évitez la technologie TN), préférez l’IPS LCD ; La définition d’écran (HD ou Full HD) en fonction de vos besoins ;

(HD ou Full HD) en fonction de vos besoins ; Les connectiques (USB Type-C, HDMI, micro HDMI, mini HDMI, USB 3.0) : certains modèles sont uniquement Type-C, tandis que d’autres ont de l’USB-C et un port micro HDMI. Évitez les moniteurs avec uniquement une connectique USB 3.0, très limités ;

(USB Type-C, HDMI, micro HDMI, mini HDMI, USB 3.0) : certains modèles sont uniquement Type-C, tandis que d’autres ont de l’USB-C et un port micro HDMI. Évitez les moniteurs avec uniquement une connectique USB 3.0, très limités ; Le taux de rafraîchissement (60 Hz) et le temps de réponse ;

(60 Hz) et Les angles de vision et surtout la luminosité ;

Les accessoires, en particulier les protections qui offrent des systèmes de béquille ou un design en origami pour faire tenir son écran en mode portrait ou paysage.

En effet, la luminosité n’est pas aussi élevée que sur un moniteur classique étant donné que l’alimentation est souvent bien moins puissante. Cela a également un impact sur les performances de l’écran, certains moniteurs portables seront inutiles pour les jeux et les vidéos par exemple.

Les meilleurs moniteurs portables

Les meilleurs de notre sélection : Asus ZenScreen Touch / Go et MSI Optix MAG161V

Les deux meilleurs moniteurs portables sont l’ASUS ZenScreen Touch / Go (MB16AMT ou MB16AP) et MSI Optix MAG161V. Attention, chez Asus les produits ont des numéros de modèles très proches, il est facile de se tromper.

Asus ZenScreen Touch et ZenScreen Go : le must

Le modèle le plus intéressant, selon nous, est le ZenScreen Go et sa version tactile « Touch ». Ce modèle, déjà évoqué sur Frandroid, dispose d’une dalle LCD IPS de 15,6 pouces de diagonale. C’est un moniteur transportable en définition Full HD, alimenté uniquement par de l’USB Type-C. Avec son épaisseur de 8 mm et son poids de 900 grammes, l’idée est de le trimballer avec vous pour le brancher sur votre smartphone Android ou votre PC portable.

Bonne nouvelle : iI inclut sa propre batterie 7800 mAh (pour éviter de pomper l’énergie de votre PC et/ou smartphone). Enfin, il est livré avec une protection d’écran qui se replie pour servir de support en mode portrait ou paysage. Vous pourrez donc le faire tenir sur une petite tablette d’un TGV en mode portrait, par exemple. Il a d’ailleurs une fonction pour détecter si l’écran est en mode portrait et paysage, l’application Asus (DisplayLink) est très pratique pour configurer le fonctionnement de l’appareil.

La batterie permet d’avoir 4 heures environ d’autonomie, votre appareil connecté prendra ensuite le relais pour l’alimentation. Malheureusement, le ZenScreen Go (MB16AP) n’a qu’une seule prise USB Type-C, il faut donc trouver un dongle ou un appareil capable d’alimenter l’écran en même temps que le transfert des données vidéos (USB-C PD — Power Delivery). Les modèles Asus MB16AHP et Asus MB16AMT proposent en revanche deux connectiques USB Type-C et un micro HDMI. Notez que les modèles ZenScreen Go (MB16AP et MB16AHP) ne sont pas tactiles, mais le modèle ZenScreen Touch (MB16AMT) l’est. Enfin, les ZenScreen Go (MB16AP et MB16AHP) ont une dalle mate (pour éviter l’effet miroir en extérieur).

Voici les liens pour acheter les Asus ZenScreen Go à partir de 330 euros environ :

MSI Optix MAG161V

Le MSI Optix MAG161V reprend la formule de l’Asus ZenScreen Go, mais avec quelques ajustements. Sur le papier, c’est un bon écran portable : un écran IPS LCD qui affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels et profite d’un ratio de contraste de 800:1, ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité n’est cependant pas très haute (180 nits maximum), mais c’est une constante sur ce type d’écran. MSI l’a classé comme un écran gamer : il n’a pas de batterie pour s’autoalimenter, mais il a deux haut-parleurs (2 x 1 W).

Il peut fonctionner et être alimenté par un seul câble USB-C, mais cela nécessite une alimentation supérieure à 10 W et le mode DisplayPort. Sinon, vous pouvez alimenter le moniteur via USB-C, et le brancher en USB-C ou en micro HDMI. D’ailleurs, le micro HDMI peut s’avérer très pratique pour brancher un appareil qui n’a pas de câble USB-C, comme une console de jeu par exemple. C’est tout de même dommage que les deux USB-C soient du même côté.

Il offre davantage d’options de réglages que les moniteurs Asus pour l’étalonnage par exemple.

Le MSI Optix MAG161V est généralement disponible autour de 300 euros, on le trouve chez plusieurs commerçants :

Si vous cherchez vraiment un moniteur portable pour le gaming, Asus a annoncé le ROG Strix XG17, 17,3 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, lorsque les autres moniteurs externes plafonnent à 60 Hz. Il n’est pas encore disponible à la vente.

Les autres moniteurs Asus ZenScreen : attention aux modèles

Asus possède toute une gamme de moniteurs externes avec des noms très proches. Faites attention aux numéros des modèles. Par exemple, le modèle Asus MB168B possède une dalle TN (mauvais angle de vision, faible colorimétrie, temps de réponse de 11 ms) en définition HD 720p qui ne propose pas d’USB-C. L’affichage passe par de l’USB-A avec USB 3.0, la connectique traditionnelle. Ce type de moniteur, par exemple, n’est pas compatible avec les MacBook. Par contre il consomme maximum 5 Watts, ce qui est très peu, et il est vendu seulement 170 euros.

Sachez tout de même que ce petit prix cache des caractéristiques moyennes ainsi qu’une connectique qui limitera son usage à l’avenir.

Les alternatives : HP EliteDisplay S14 et AOC E1659FWU

Le HP EliteDisplay S14 est une alternative très intéressante aux moniteurs d’Asus. C’est un écran IPS LCD de 14 pouces en définition 1080p, format 16:9, et il est alimenté par USB Type-C. Pas de batterie intégrée. Il est disponible sur Amazon France, ou encore à la Fnac.

Le AOC E1659FWU est moins intéressant du point de vue des caractéristiques (15,6 pouces, IPS, 1080p), mais il est moins cher (généralement 180 euros). Attention, il est alimenté par USB-A, son usage sera donc limité.

Est-ce que mon ordinateur portable est compatible ?

Si votre ordinateur portable possède une connectique USB Type-C avec DisplayPort, c’est compatible avec la grande majorité des moniteurs externes. Par contre, si ce n’est pas le cas, redirigez-vous vers un moniteur avec un port micro HDMI. Tous les derniers MacBook sont compatibles, la plupart des PC également ainsi que les tours PC qui intègrent de plus en plus une connectique USB Type-C.

Généralement les câbles sont fournis avec les moniteurs, mais sachez qu’il existe des rallonges USB Type-C sur Amazon, ainsi que des câbles micro HDMI (AmazonBasics à seulement 7 euros).

Est-ce que ça fonctionne avec des smartphones ?

Oui, mais ça dépend du modèle de votre smartphone. Généralement, les smartphones Samsung et Huawei haut de gamme sont compatibles, car l’USB Type-C prend en charge le DisplayPort. D’ailleurs, Samsung possède une interface Dex qui vous permettra de profiter d’un environnement proche de Windows 10 ou macOS, c’est aussi le cas avec Huawei EMUI Desktop.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Peu de smartphones sont compatibles DisplayPort. Veillez donc à vérifier la fiche technique de votre smartphone avant d’investir dans un moniteur externe (si vous voulez l’utiliser avec votre smartphone).

Est-ce que ça fonctionne avec une Nintendo Switch ?

La Switch possède un port USB Type-C avec DisplayPort, la console de jeu de Nintendo est donc théoriquement compatible avec tous les écrans.

Enfin, la réalité est différente, car Nintendo n’a pas simplifié les choses : ce port USB Type-C est capricieux, nous vous encourageons donc à plutôt investir dans le Asus ZenScreen Touch avec son micro HDMI ou n’importe quel moniteur portable avec du HDMI. Il vous faudra certainement le dock ou un accessoire de ce type pour connecter l’écran à la console.