Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants en 2021

L’ordinateur portable est désormais un compagnon inséparable de l’étudiant moderne. Que ce soit pour prendre des notes, rendre des devoirs ou suivre des cours en visio, le bon vieux laptop sera indispensable pour suivre des études supérieures. Nous avons choisi les meilleurs PC portables pour étudiants.

Le TOP 3 des meilleurs PC portables pour étudiants

S’il y a bien un produit qui est devenu indispensable en quelques années aux étudiants, c’est le bon vieil ordinateur portable. Même avant la dématérialisation des cours causée par le COVID, le laptop s’est imposé comme l’outil de travail indispensable de l’étudiant.

Choisir le bon portable pour étudier n’est cependant pas aussi évident qu’il y parait. Il faut en effet composer avec plusieurs critères parfois incompatibles. Amené à être trimballé en permanence, un bon laptop pour étudiant doit être léger, offrir une bonne autonomie (on sait tous à quel point les salles de cours sont sous-équipées en prises), mais aussi être abordable. Tout le monde ne peut pas s’offrir le dernier ultraportable hors de prix…

Cela dit, on vous déconseille cependant d’aller au moins cher possible. Un PC étudiant sera utilisé au quotidien et mis à rude épreuve. Investir un peu plus maintenant vous évitera d’avoir à en racheter un dans deux ans.

Nous avons donc choisi pour vous les meilleurs PC portables pour étudiants du moment. Si votre budget est plus large, vous serez peut-être intéressés par notre comparatif des meilleurs PC portables.

Apple MacBook Air 2020 M1 Simply the best

On avait beau vouloir concentrer notre sélection sur des ordinateurs abordables, il nous était impossible de ne pas évoquer le MacBook Air M1. La dernière édition de l’ordinateur phare d’Apple est en effet tout simplement incontournable malgré son châssis inchangé.

Sous le capot cependant, la puce M1 est une véritable révolution. Le nouveau processeur maison fait mieux qu’un Mac Intel, pourtant deux fois plus cher, avec en prime une consommation extrêmement basse. Résultat, le MacBook Air n’a même plus de ventilateurs et l’autonomie atteint sans broncher la quinzaine d’heures.

Le reste de l’engin est à l’avenant, avec une finition parfaite, un bon combo clavier/touchpad ainsi qu’un écran de qualité. Seul reproche qu’on peut vraiment lui faire : une connectique limitée qui rend obligatoire l’utilisation d’un hub USB.

Apple marque ici un grand coup et propose de loin le meilleur rapport performances/prix de l’année. Si vous avez les moyens, c’est le portable idéal sur tous les points pour un étudiant. Et en prime, il vous durera des années. Vous retrouverez plus de détails dans notre test du MacBook Air M1.

Asus ZenBook 13 OLED (UX325EA) Le choix coté Windows

Omniprésents sur nos smartphones, les écrans OLED sont rares sur les ordinateurs et c’est pourquoi les voir sous la barre des 1000 euros est difficilement croyable. C’est pourtant ce qu’a réussi Asus avec son UX325.

L’engin se révèle fin et léger (1,19 kg) tout en restant solide et en offrant un design élégant. Le clavier exploite avec brio tout l’espace disponible et est un bonheur à utiliser. Il s’accompagne d’un grand touchpad que l’on transforme en pavé numérique d’une pression sur un coin.

Mais c’est surtout le superbe écran OLED qui fait sortir ce PC du lot. Le contraste infini et les couleurs vives sont un délice pour les yeux. Et si calibration n’est pas parfaite, elle est plus que suffisante pour la grande majorité des utilisateurs.

La configuration n’est pas la plus puissante du marché, mais le Core i5 et ses 8 Go de mémoire vive sont suffisants pour l’immense majorité des usages d’un étudiant. On apprécie tout particulièrement les 512 Go de SSD. Et avec 13 heures d’endurance, on pourra sans trop de soucis partir sans notre chargeur.

Le ZenBook UX325 est disponible dans une multitude de configurations, celle présentant le meilleur rapport qualité-prix est vendue 800 euros. Pour plus d’infos, lisez donc notre test de l’Asus ZenBook 13 UX325.

À noter aussi qu’une variante AMZ Ryzen nommée Zenbook 13 UM325UA existe aussi, avec des performances un peu meilleures à tarif égal, mais elle est souvent en rupture de stock.

Huawei Matebook D16 (2021) Prenez le large

Éjecté du marché des smartphones dans nos contrées, Huawei vend toujours des PC portables intéressants comme ce MateBook D 16. Doté d’un écran de 16,1 pouces, ses bords extrêmement fins lui donnent plutôt les mensurations d’un 15,6 pouces. Malgré ce grand affichage, il reste portable, avec 1,8 cm d’épaisseur et 1,7 kg sur la balance.

S’il affiche de faux airs de MacBook, ce PC propose cependant une finition plastique plutôt soignée. Le clavier est agréable au toucher, mais, étonnamment relativement compact et dénué de pavé numérique. La connectique est bien fournie, avec 4 ports USB (dont 2 USB-C) et une sortie HDMI. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

Sans surprise vu le prix, l’écran est moyen, avec des couleurs bien calibrées, mais le contraste et la luminosité sont faiblards. L’intégration de la webcam sous une touche du clavier produit des angles toujours aussi peu flatteurs en visio.

Le processeur Ryzen 5 4600H et ses 8 Go de RAM sont plus que suffisants pour n’importe quelle tache bureautique et permettent même de s’essayer à quelques jeux. L’autonomie de 9h10 est plus que satisfaisante et on apprécie la petite taille du chargeur.

Le MateBook D 16 est donc un incontournable pour ceux qui sont à la recherche d’un grand écran dans un package toujours portable. On vous en dit plus dans notre test du Huawei MateBook D16 2021.

Un peu moins compétitive, sa version 14 pouces peut être intéressante en promo.

Acer Chromebook Spin 514 Le ChromeBook de référene

Jusqu’ici principalement abonnés aux processeurs Intel médiocres, les ChromeBook s’essayent à Ryzen pour des performances revues nettement à la hausse. Sur la forme, cet Acer Spin 514 est un hybride de 14 pouces somme toute classique. Il est en revanche assez lourd, les 1,6 kg réduisant l’utilité du mode tablette.

La qualité de fabrication est une bonne surprise, avec notamment un châssis en métal et une connectique complète. La dalle IPS Full HD est correcte, mais son manque de luminosité pourra poser des soucis dans des environnements très éclairés. Le processeur Ryzen 5 3500U et ses 8 Go de mémoire vive font fonctionner Chrome OS sans broncher, tout en offrant une dizaine d’heures d’autonomie.

Cerise sur le gâteau, l’Acer Spin 514 est vendu à un tarif très agressif. C’est simple, si vous pouvez vous contenter de Chrome OS, c’est probablement le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection.

Acer Swift 1 SF114-33 Pour les petits budgets

Votre budget est vraiment très limité ? Vous devrez faire des sacrifices dans les caractéristiques, mais quelques options existent comme le Swift 1 d’Acer. Vendu moins de 400 euros, il se contente d’un châssis plastique relativement solide et léger (1,3 kg). Le clavier est décent, avec un toucher correct et un rétroéclairage. En revanche, le touchpad manque de précision… on vous recommande d’utiliser une souris.

Le service minimum est assuré du côté de la connectivité, avec trois ports USB (dont un USB-C) et une sortie HDMI. L’écran de 13,9″ est le composant qui a le plus souffert de la chasse aux couts. Si son contraste est excellent, sa luminosité est basse et les couleurs fantaisistes.

En interne, le Pentium 5000 et ses 4 Go de RAM suffiront pour de la bureautique, mais guère plus ; il faudra tout particulièrement éviter de laisser trop d’applications ouvertes. En contrepartie, le PC chauffe et consomme peu, avec 13h45 d’autonomie dans nos tests.

Le Swift 1 souffre de défauts indéniables, mais si vous êtes fauchés ou souhaitez simplement investir le moins possible il sera plus que suffisant pour effectuer des tâches basiques. C’est un incontournable pour les nomades fauchés. On vous le détaille dans notre test de l’Acer Swift 1.

Bien choisir son PC portable étudiant

Quel système d’exploitation pour son laptop étudiant ?

Alors que certains aimeraient bien continuer l’éternelle guerre Mac VS Windows, nous ne faisons pas partie de ceux-là. Les deux OS sont matures et généralement agréables à utiliser.

macOS a toujours l’avantage du côté de la finition et de la qualité des apps, mais ces dernières sont plus chères et moins nombreuses que sur Windows. Le système de Microsoft a pour grand avantage d’être plus polyvalent et moins verrouillé que son concurrent.

Chrome OS et ses ChromeBooks a aussi fait son petit bonhomme de chemin ces dernières années et est désormais tout à fait utilisable pour la grande majorité des utilisateurs qui n’auront pas besoin de logiciels plus pointus que de la bureautique.

Reste la question de Linux. Le système d’exploitation en open source fonctionne désormais sans bidouillage sur la grande majorité des PC portables. Il est donc aisé d’installer la distribution de votre choix sur votre machine, que ce soit pour remplacer Windows ou l’utiliser un double boot.

Peut-on bénéficier de tarifs étudiants pour son ordinateur portable ?

Certains constructeurs comme Apple ou Dell proposent des offres de réduction pour les étudiants. Ces dernières sont généralement de l’ordre de 10 % et nécessitent une adresse mail étudiante reconnue pour être utilisée.

Si l’on peut souvent trouver plus intéressant avec nos bons plans, ces offres ont pour grand avantage d’être disponibles toute l’année et sont un moyen fiable de faire des économies si vous n’avez pas le temps d’attendre la prochaine promo. N’hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de l’administration de votre université ou école pour savoir si des partenariats avec des constructeurs ou éditeurs de logiciels ont été signés.

Attention tout de même : certains établissements peu scrupuleux peuvent insister sur l’achat d’un modèle précis fourni par leurs soins ou un vendeur partenaire. Ces machines sont rarement intéressantes et il sera souvent plus intéressant de faire vos achats vous-même.

Une tablette peut-elle remplacer un ordinateur portable pour étudier ?

Avec des tablettes de plus en plus puissantes et désormais dotées d’accessoires comme des claviers, on peut se poser la question de les utiliser en cours. Elles ont un côté très pratique pour lire des documents et les annoter.

Cet avantage ne compense toutefois pas selon nous la perte de confort que vous subirez en termes de qualité du clavier et du touchpad. Dans l’immense majorité des cas, un ordinateur classique sera plus adapté à une utilisation étudiante.

Quels accessoires pour votre pc étudiant ?

Pour accompagner votre PC étudiant, vous pourrez avoir besoin d’un hub USB C, en particulier pour les ultraportables. Un disque dur externe ou une clé USB pour des sauvegardes ou des transferts de gros fichiers sera aussi utile.

Et pour ceux qui vont beaucoup travailler à la maison, un poste de travail adapté est un must. Écrire un mémoire sera beaucoup plus confortable avec un grand écran, un clavier et une souris de qualité.

Comment bien sauvegarder votre PC étudiant ?

On garde le meilleur pour la fin avec un conseil, non, un ordre : sauvegardez votre machine ! Régulièrement et sur plusieurs supports.

Vous ne voulez pas être cette personne qui perd des mois, voire des années de travail en oubliant son sac dans le RER, après un crash du système ou en vous faisant piquer votre sac au resto U. Et qui devra en prime réécrire 50 pages de mémoire en 3 jours.

Utilisez donc au minimum une solution de sauvegarde cloud, quelle qu’elle soit, et rangez tous vos documents scolaires dedans. On vous recommande Dropbox (2 Go gratuits) pour ses capacités de versionnage qui vous permettront de faire demi-tour si vous vous emmêlez les pinceaux.

À cela ajoutez une sauvegarde physique, sous la forme d’une clé USB ou vous sauvegarderez très régulièrement vos données importantes. Et pas question de la trimballer avec vous ou de la prêter aux amis : elle reste dans un endroit sur et ne sert qu’à cela.

On le répète une dernière fois : prenez vos sauvegardes au sérieux, cela ne demande que très peu d’attention et vous évitera bien des ennuis.