Apple dévoile ses nouveaux MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces : voici les nouveautés et les prix

Alors que les annonces d’Apple sont généralement réservées aux mardis, la marque à la pomme a créé la surprise en dévoilant ses nouveaux MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces un lundi. Une annonce qui coïncide avec l’énorme amende infligée par l’Union européenne.

Des performances boostées par la puce M3

Les nouveaux MacBook Air M3 profitent de la puce M3, la même que celle équipant le MacBook Pro et l’iMac annoncés fin 2023. Grâce à cette puce, Apple annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie, de quoi travailler et se divertir sans se soucier de la batterie. La puce M3 va booster les performances du MacBook Air, avec un CPU de 8 cœurs, un GPU jusqu’à 10 cœurs, et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iMac M3 en attendant les tests du MacBook Air M3.

Du Wi-Fi 6E, MagSafe et deux ports Thunderbolt

Côté connectivité, les nouveaux MacBook Air M3 sont équipés du Wi-Fi 6E, au lieu du Wi-Fi 6. Ils bénéficient également, et toujours, de la technologie MagSafe pour une recharge simplifiée, ainsi que de deux ports Thunderbolt (USB 4) pour une connectique polyvalente toujours sur le côté gauche. Le MacBook Air conserve son point faible en ne proposant aucune connectique sur le côté droit. Cependant, les deux ports Thunderbolt permettent désormais de pouvoir supporter deux écrans externes.

Résumé des nouveautés et prix

La puce Apple M3

Les deux ports Thunderbolt / USB 4 pour supporter deux écrans externes

Le Wi-Fi 6E

Le MacBook Air 13 pouces avec puce M3 est proposé au prix de revente Apple à partir de 1 299 € et de 1 199 € au tarif Éducation. Le MacBook Air 15 pouces avec puce M3 est proposé au prix de revente Apple à partir de 1 599 € et de 1 449 € au tarif Éducation. Les deux modèles sont disponibles en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral.

Notez que le MacBook Air M2 reste au catalogue, dès 1199 euros, mais le MacBook Air M1 n’est plus vendu.