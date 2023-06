Test du MacBook Air M2 15 pouces : un vrai gain de confort pour le MacBook de référence

Apple lance en France ce que la marque estime être le meilleur PC portable du marché avec un écran de 15 pouces. Le MacBook Air M2 a une nouvelle taille, plus familiale, et nous l'avons testé.

Difficile de présenter le nouveau MacBook Air d’Apple autrement que comme étant une simple déclinaison 15 pouces du MacBook Air M2 lancé l’été dernier. Sur le papier, la marque conserve peu ou prou l’intégralité de la fiche technique de son ultraportable. Elle fait juste passer l’écran de 13 à 15 pouces et augmente le volume de la batterie pour compenser la hausse de consommation.

Nous avons testé ce nouveau MacBook Air M2 pendant plusieurs jours. Nous allons nous concentrer sur les différences avec le modèle 13 pouces que nous avons déjà testé en longueur sur Frandroid.

Fiche technique

Modèle Apple MacBook Air 15 M2 2023 Dimensions 23,76 cm x 34,04 cm x 1,15 mm Définition 2880 x 1864 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) M2 Puce graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 24 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go, 2048 Go Version du Bluetooth 5.3 Système d'exploitation (OS) macOS Poids 1510 grammes Fiche produit

Le MacBook Air M2 utilisé pour ce test a été acheté par la rédaction.

Design : une robe soignée

On va éviter de se répéter, mais une nouvelle fois, Apple a conservé à l’identique tous les codes de design inauguré avec le modèle 13 pouces. On a donc un PC ultraportable en aluminium dont le soin apporté à la construction rassure immédiatement sur sa solidité.

On retrouve les bords arrondis et le format très homogène où l’avant n’est pas plus épais que l’arrière du PC. Difficile d’en faire des tonnes sur le design tant Apple maitrise avec cet ordinateur une idée de la sobriété et de la simplicité.

Il faut dire que la machine est entièrement dépourvue de ventilation. Cela permet donc d’avoir le dessous du MacBook sans aucune aspérité. La seule aération se fait très discrètement au niveau de la charnière.

Le passage à un format 15 pouces fait forcément gagner de l’embonpoint au PC, mais cela reste très raisonnable. On est loin d’un PC « Pro » ou d’un PC de jeu et la finesse du MacBook Air lui permet donc de rester ultratransportable. Dans un sac à dos, on ne fait pas vraiment la différence avec le transport du modèle 13 pouces.

Si l’on met de côté la question de l’encoche sur laquelle nous reviendrons plus tard, on n’a pas vraiment grand-chose à redire sur le design parfaitement maitrisé de ce MacBook Air M2 15 pouces.

Clavier et pavé tactile

Apple conserve exactement le même clavier. C’est aussi celui que la marque utilise sur son MacBook Pro 16 pouces, encore plus imposant, ce n’est donc pas une surprise. Le reste de l’espace est laissé au trackpad et aux haut-parleurs de chaque côté.

On peut regretter qu’Apple n’en profite pas pour agrandir la taille de certaines touches, notamment les flèches. Pour autant, c’est un clavier d’excellente qualité qui est proposé ici et le confort de frappe est bien présent. La disposition des touches n’est pas celle des claviers AZERTY Windows, mais il est possible de faire des ajustements avec le logiciel Karabiner Elements.

Le trackpad est naturellement plus grand sur ce MacBook Air 15 pouces. Sa surface en verre est toujours aussi agréable. Rien à redire.

Connectique

Apple n’a pas changé sa connectique. On a donc deux ports Thunderbolt 4 à gauche et un port jack 3,5 mm à droite. On regrette que la marque limite toujours la connexion à un seul écran externe sur ses MacBook M1 et M2. L’utilisation de plusieurs écrans externes se fait à partir des puces Pro.

Le PC propose aussi un port MagSafe pour recharger magnétiquement la machine sans encombrer l’un des deux ports USB-C. Dommage toutefois de ne proposer aucun port USB sur la droite de la machine.

Un écran LCD en 2023

Elle est encore là, prête à narguer l’utilisateur à tout instant. En 2023, Apple nous impose toujours l’encoche disgracieuse au-dessus de l’écran. On ne trouve absolument aucune justification pour ce choix de design puisque même l’iPhone avec Face ID comment à l’abandonner. Ici, elle se contente de dissimuler une simple webcam RGB sans capacité de biométrie. Les autres fabricants de PC font mieux, surtout à ce prix.

L’écran de 15,3 pouces Liquid Retina affiche une définition de 2880 x 1864 pixels, contre 2560 x 1664 pixels pour la version 13,6 pouces. On garde donc la même densité de pixels à l’écran.

Le gain en confort d’affichage est immédiat et permet au MacBook Air 15 pouces de remplacer plus facilement une machine de travail. C’est sa force principale, le MacBook Air 15″ gagne en confort d’utilisation sans trop sacrifier son poids ou sa compacité. Que ce soit pour regarder des films, des vidéos ou travailler du texte, le format choisi par Apple est agréable.

Pour autant, la concurrence a bien entamé son passage à l’Oled et sur la qualité de l’affichage, prend une avance certaine sur Apple. Bien sûr, la marque à la pomme a choisi un excellent écran LCD, mais cela reste un écran LCD.

Sous notre sonde colorimétrique avec le logiciel Calman, nous avons mesuré les excellentes prestations attendues de l’écran. La dalle choisie par Apple couvre intégralement le DCI-P3 et le sRGB avec une précision des couleurs sans faille. Le deltaE moyen est mesuré à 1,14 avec un maximum 2,67, ce qui est bon sachant qu’en dessous de 3 l’œil ne fait plus la différence. Les contrastes sont au niveau d’un bon LCD avec 1256:1. La luminosité maximale est de 488 cd/m².

Webcam et audio

La caméra 1080p d’Apple est suffisante pour les appels visio, mais ne fera pas non plus des miracles. En revanche, le système de microphone installé permet de réaliser des réunions de groupe où plusieurs intervenants sont devant le MacBook, sans aucun problème. La réduction du bruit ambiant par les microphones n’est pas aussi bonne qu’un système Nvidia Broadcast, mais pour un système natif Apple avec une puce ARM, elle est plutôt réussie. Vos interlocuteurs entendront encore une partie des bruits ambiants.

Le système de haut-parleur est l’autre point fort de ce modèle 15 pouces. Apple a intégré pas moins de six haut-parleurs dans sa machine, quatre sous l’écran et deux répartis à gauche et à droite du clavier. On reste face à un PC portable évidemment, mais la qualité du son est au rendez-vous. On se surprend à regarder un film ou écouter de la musique sans rechigner. Apple a vraiment su utiliser le volume supplémentaire donné par l’agrandissement pour mieux faire vibrer les enceintes.

macOS Ventura

En attendant la sortie de Sonoma et l’accent mis sur le jeu vidéo, c’est macOS Ventura qui est proposé sur ce MacBook Air. Trois ans après le début de la transition vers Apple Silicon, rares sont les logiciels à ne pas être optimisés pour les nouvelles puces de la firme. Le grand avantage de macOS est le nombre d’applications préinstallées pour un public familial. Entre Apple TV, Apple Plan, Apple Music ou la suite bureautique, il y a de quoi diriger toute sa vie numérique sans sortir de l’écosystème.

L’écosystème Apple, c’est l’autre point fort évident de cet environnement logiciel. Vous retrouvez automatiquement les SMS de votre iPhone, vous pouvez bouger le curseur du trackpad et prendre le contrôle d’un iPad sans aucune configuration. Un transfert de fichier ou de photos se fait très facilement par AirDrop. Même la première configuration de la machine est très simple si vous venez d’un Mac.

Tout n’est pas encore parfait. On aimerait, par exemple, que le MacBook puisse faire office de destination AirPlay pour continuer à regarder une vidéo que l’on a commencée sur son iPad ou son iPhone. De même, il n’est pas possible de connecter simultanément plusieurs casques Bluetooth ou AirPods pour profiter à plusieurs d’une vidéo.

Performances

La puce Apple M2 est une petite merveille en termes de performance. Accompagnée de 8 Go de mémoire unifiée et d’un stockage de 256 ou 512 Go, elle permet de venir à bout de la plupart des tâches.

Avec une puce Apple M2, vous pouvez faire du travail web ou bureautique, du jeu vidéo peu gourmand ou du montage photo. La première limitation sera généralement la taille du stockage ou la quantité de mémoire vive plutôt que les performances de la puce. Elle montrera ses limites pour des besoins plus lourds comme le montage vidéo, la création 3D ou le jeu vidéo 3D gourmand.

Sur Cinebench R23, le M2 obtient 1602 points en monocœur et 7853 en multicœurs. Le plus gros avantage du M2 est de fonctionner sans aucune ventilation, et donc sans aucun bruit. L’inconvénient, c’est qu’avec l’accumulation de la chauffe, il pourra limiter ses performances sur des tâches lourdes un peu longues comme le rendu d’un montage vidéo. Le MacBook Air conserve en revanche son niveau de performance sur batterie ou en charge. C’est un vrai point fort des machines Apple face à l’écosystème Windows.

Le MacBook Air M2 15 pouces est compatible Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6. Apple fait l’impasse sur le Wi-Fi 6E sur cette nouvelle référence.

Autonomie et charge

La batterie est de 66,5 Wh sur ce MacBook Air M2 15 pouces. Elle permet de facilement tenir une journée de travail loin d’une prise sans trop se poser de question. La batterie est plus grande que dans le modèle 13 pouces, mais le gain compense seulement l’augmentation de la consommation de l’écran. LCD oblige, le rétroéclairage plus imposant sur un 15 pouces va davantage consommer.

La bonne nouvelle vient du chargeur fourni avec la machine. Apple propose par défaut le chargeur 35 W à deux ports USB-C. Vous pourrez donc charger votre smartphone et votre PC avec une seule prise électrique. C’est une excellente idée que l’on a déjà vue chez Microsoft avec ses Surface et il était temps de voir des fabricants s’en inspirer. C’est particulièrement utile dans un train ou à l’aéroport, quand vous avez une seule prise à votre disposition.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air M2 15 pouces est commercialisé par Apple à partir de 1599 euros, soit 300 euros de plus que le modèle 13 pouces.