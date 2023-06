Apple présente macOS Sonoma : le gaming est à l’honneur

Apple a dévoilé lors de son WWDC annuel la prochaine version de son système d'exploitation, macOS Sonoma. Au cœur de cette nouvelle mouture, un rapprochement marqué avec iOS 17 et iPadOS 17, et une emphase sur l'expérience de gaming, très attendue par les utilisateurs Mac.

Un changement remarquable est l’arrivée des économiseurs d’écran de tvOS sur le Mac. Les magnifiques visuels d’Apple TV sont maintenant à portée de main, avec de belles vidéos 4K filmées depuis un drone.

Les widgets s’émancipent

Les widgets ont également été retravaillés. Ne se limitant plus au centre de notifications, ils évoquent ce qui a été réalisé auparavant sur iOS et iPadOS. Grâce à une connectivité Wi-Fi, vous pourrez même obtenir les widgets iOS et iPadOS depuis macOS Sonoma, à condition que l’iPhone soit sur le même réseau Wi-Fi ou à proximité. La possibilité d’ajouter le widget de l’application de votre voiture, même si elle n’est disponible que sur votre iPhone, sur votre Mac est un pas en avant significatif en termes de continuité et d’interconnexion.

Cette refonte des widgets rappellera aux plus nostalgiques les jours de Windows 8. Lors de l’ouverture d’une application, les widgets se fondent de manière esthétiquement agréable avec le fond d’écran, colorés et animés en fonction de ce dernier.

macOS Sonoma booste le gaming

L’autre grande nouveauté est l’introduction du Game Mode. Cette fonctionnalité donne la priorité aux jeux sur le CPU et le GPU, augmentant ainsi leur performance. La seule crainte pourrait être l’impact sur l’autonomie, mais les puces Apple Silicon sont reconnues pour leur endurance, même en usage intensif. Apple n’a pas négligé non plus l’audio et les périphériques de jeu. La latence audio sur les Airpods a été considérablement réduite et le taux d’échantillonnage Bluetooth sur les manettes Xbox et PlayStation a été doublé, réduisant la latence.

En plus de ces améliorations axées sur l’utilisateur, Apple a également introduit le Game Porting Toolkit for Metal, facilitant ainsi le travail des développeurs pour évaluer la performance de leurs jeux sur Mac.

Pour couronner le tout, Hideo Kojima est monté sur scène pour annoncer que Death Stranding Director’s Cut serait disponible sur Mac. Une nouvelle qui, à elle seule, témoigne de l’ambition renouvelée d’Apple pour le jeu sur Mac.

macOS Sonoma permet désormais d’ajouter des effets vidéo, comme des confettis, lors des appels sur certaines des applications de visioconférence les plus populaires. Ces effets vidéo sont faciles à ajouter et peuvent être utilisés à tout moment, toujours la barre de menu supérieure.

La sécurité, comme toujours

L’une des mises à jour de sécurité les plus notables est l’amélioration du mode de navigation privée. Désormais, il verrouille vos fenêtres, bloque les traqueurs connus et supprime les traqueurs d’URL. Cette fonctionnalité renforcée contribue à assurer une expérience de navigation plus privée et sécurisée.

De plus, Apple a ajouté une fonctionnalité très attendue : le partage de mots de passe et des passkeys. Le trousseau iCloud a été amélioré pour permettre le partage de mots de passe et de codes d’accès avec un groupe. Le partage se fait à travers le trousseau iCloud, garantissant ainsi une sécurité de bout en bout grâce au cryptage. Cette nouveauté facilite grandement la gestion des accès sécurisés au sein d’un groupe, qu’il s’agisse d’une famille, d’une équipe de travail ou d’un groupe d’amis.

Apple n’a pas non plus ignoré l’évolution du web. Avec macOS Sonoma, les applications web se comportent désormais comme de véritables applications. Apple semble déclarer la fin de l’ère Electron, offrant une expérience plus intégrée et plus fluide pour les utilisateurs.

Il est à espérer que Chrome emboîtera le pas, car cette innovation permet de transformer facilement un site web en application, sans nécessiter de bidouilles techniques complexes.

Les profils sur Safari

Apple a également annoncé une fonctionnalité de navigation très pratique pour Safari dans macOS Sonoma. Introduisant le concept de profils, cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de séparer leurs sessions de navigation, permettant une utilisation plus flexible et sécurisée du navigateur.

Cette fonction offre une solution pratique pour ceux qui souhaitent utiliser le même site avec des comptes différents. Que ce soit pour un usage personnel et professionnel, ou pour gérer plusieurs comptes sur une même plateforme de médias sociaux, les profils de Safari facilitent cette tâche en gardant les données de chaque session séparées.

Chaque profil conserve son propre historique, ses cookies et autres données de session. Cela signifie que passer d’un profil à un autre équivaut à entrer dans un nouvel espace de navigation, propre à chaque session. Cela favorise non seulement la confidentialité et la sécurité, mais aussi l’efficacité et l’organisation, en permettant aux utilisateurs de mieux gérer leurs différentes activités en ligne.

Fidèle à ses habitudes, Apple a prévu de déployer macOS Sonoma à l’automne, avec une phase de bêta test de plusieurs semaines avant. Cette nouvelle version du système d’exploitation sera disponible sur tous les appareils compatibles, dont le tout nouveau MacBook Air M2 15 pouces, également annoncé lors de la WWDC 2023. Cet ordinateur portable, qui promet des performances accrues et une expérience utilisateur encore plus immersive, sera donc l’un des premiers à bénéficier des innovations apportées par macOS Sonoma.

