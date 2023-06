iPadOS 17 : widgets, live activities… l’iPad n’a jamais autant ressemblé à l’iPhone

Lors de sa WWDC 2023, Apple a dévoilé la nouvelle mouture de ses iPad, iPadOS 17. Et il faut reconnaître que les iPad n'auront jamais autant ressemblé aux iPhone, avec des options de personnalisation de l'écran de verrouillage et des « Live Activities ».

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle version d’iPadOS. Lors de la WWDC 2023 d’Apple, nous avons eu le droit à iOS 17, mais aussi à iPadOS 17. Les iPad vont se mettre à jour vers cette nouvelle version, qui vient avec son lot de nouveautés et fonctionnalités supplémentaires.

Les widgets d’iOS débarquent sur iPadOS 17

Première nouveauté principale, l’arrivée des widgets qui ont fait la réputation des iPhone, sur les iPad. Ils permettent d’afficher des informations d’application directement sur les pages de l’écran d’accueil, sans avoir à les ouvrir.

Plusieurs scénarios ont été imaginés par Apple pour ses propres applications : le contrôle de ses objets connectés, l’écoute de musique, etc. La marque annonce que les développeurs peuvent aussi créer leurs propres widgets.

L’écran de verrouillage des iPad se transforme

De même que pour les widgets, l’écran de verrouillage reprend les principaux éléments de personnalisation qui étaient apparus avec iOS 16 l’année dernière. On peut évidemment changer le fond d’écran, en choisissant une photo de sa galerie ou une proposée par Apple. La fonctionnalité « Live Photo » fait aussi son apparition pour donner un peu de vie à l’écran de verrouillage.

On peut choisir d’afficher la météo ou non, ou ajouter un emoji. L’horloge aussi peut être personnalisée : on peut modifier sa police, son épaisseur et sa couleur. Un système de widgets est de la partie : on peut ajouter tout plein d’éléments, comme des horloges, des tâches, ses données de santé du jour, etc.

Enfin, les « Live Activities » qui avaient fait leur apparition avec les iPhone 14 Pro et leur « Dynamic Island » arrivent sur iPadOS 17. Cela permet d’afficher en bas de l’écran des éléments qui se déroulent en direct : plusieurs minuteurs, le score d’un match de football, l’avancée d’une livraison sur Uber Eats, etc.

L’application Santé arrive sur les iPad

Une nouvelle application arrive sur nos iPad : Santé, ou Health en anglais. C’est l’application qui centralise toutes vos données de santé sur les appareils de la marque à la pomme. On peut y suivre son activité physique, sa médicamentation ou ses données corporelles. Toutes ces données sont synchronisées entre son iPad, son iPhone et son Apple Watch.

Par ailleurs, HealthKit est aussi présent sur iPadOS 17 : les développeurs d’application vont pouvoir prendre les données de Santé pour les utiliser dans leurs applications, pour par exemple proposer d’autres interfaces ou d’autres vues de ses données.

Annoter des PDF sur iPad va être plus simple

Apple annonce également refondre l’utilisation des PDF sur iPad avec iPadOS 17. En les ouvrant, on peut remplir leurs champs, même s’ils ne sont pas configurés : l’algorithme de l’iPad arrive à détecter les champs et en crée numériquement. On peut ajouter sa signature ou en créer une, revenir en arrière après une modification, etc.

Les PDF s’intègrent mieux dans l’application Notes. On peut en ajouter plusieurs au sein d’une note et les ouvrir en plein écran, pour par exemple les annoter avec l’Apple Pencil. Par ailleurs, on peut travailler de façon collaborative sur des PDF, y compris pour l’annotation : ajout de notes, d’images, etc. le tout en temps réel.

Pour terminer, on peut noter qu’Apple va apporter des améliorations à Stage Manager, son système de gestion de fenêtres sur iPad, assez décrié par la critique.

Il sera plus facile de régler la taille des fenêtres notamment. Aussi, nous allons pouvoir utiliser la webcam d’un écran Apple, comme le Studio Display, pour les appels sur FaceTime.

