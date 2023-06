WWDC 2023 : comment suivre le keynote d’Apple ?

Ce lundi 5 juin à 19 heures, heure de Paris, aura lieu la WWDC 2023. Plus qu'iOS 17 ou un nouveau MacBook Air, la keynote ne devrait pas être marquée par cela. Ce qu'on attend davantage, c'est le casque de réalité mixte d'Apple, l'Apple Glass/le Reality Pro.

Il ne reste plus que quelques heures avant la prochaine keynote d’Apple, la WWDC 2023. Elle aura lieu en ligne à 19 heures, heure de Paris. Les annonces pourraient être très importantes, avec un iOS 17 qui apporterait de grosses nouveautés, mais aussi et surtout un casque de réalité mixte, dont le nom serait Apple Glass ou Reality Pro.

Pour regarder la WWDC d’Apple en comprenant les enjeux de la présentation, nous vous invitons à la suivre avec nous sur la chaîne Twitch de Frandroid, en direct. Nous serons disponibles pour répondre à vos questions sur les nouveautés annoncées par Apple.

Notre live débutera à 18 heures 30 et vous y retrouverez Arnaud Gelineau, chef du service vidéo, le journaliste et youtubeur PP Garcia ainsi que notre journaliste Cassim Ketfi. Le journaliste de Numerama Nicolas Lellouche sera également présent en duplex depuis l’Apple Park à Cupertino.

Le live officiel de la keynote d’Apple

Apple aura bien sûr son propre live, qui pourra être visionné depuis le site de la marque sur une page dédiée. Pour l’instant, on n’y voit que le logo de la marque, façon bulle et avec des couleurs sur les bordures, se déformant dans tous les sens.

Le live de la conférence sera par ailleurs disponible sur Apple TV, mais aussi sur la chaîne YouTube du constructeur.

Qu’attendre de la WWDC 2023 ?

La première annonce qui devrait survenir lors de cette keynote est iOS 17, la nouvelle version du système d’exploitation des iPhone. Une mise à jour qui pourrait être majeure : elle pourrait apporter la possibilité d’installer d’autres magasins d’applications, mais aussi un écran de verrouillage plus personnalisable et davantage d’options d’accessibilité.

Il devrait aussi y avoir la présentation de watchOS 10, le système d’exploitation des Apple Watch. De nouvelles fonctionnalités pourraient être au rendez-vous, comme la synchronisation avec un iPad ou un Mac.

Aussi, on devrait voir l’arrivée de macOS 14, avec pour le lancer un nouveau MacBook Air 15 pouces, mais rien de révolutionnaire pour l’écosystème d’Apple n’est attendu.

Mais toutes ces annonces ne sont pas grand-chose à côté de ce que pourrait nous montrer Apple. La société pourrait présenter son premier casque de réalité mixte (mélangeant réalité augmentée et réalité virtuelle).

On ne sait pas exactement comment il s’appellerait : Apple Glass ou Apple Reality Pro sont les noms qui reviennent le plus. On ne connaît pas non plus vraiment son design, alors tout reste possible.

En connaissant la capacité d’Apple à démocratiser des technologies ayant du mal à décoller, ce casque pourrait bien révolutionner l’industrie de la réalité virtuelle. En prévision de l’annonce, Apple a fait construire deux nouvelles zones sur son campus.

