Les AirPods Pro vont devenir encore meilleur pour gérer les bruits ambiants

Apple a annonce une nouvelle fonction de réduction de bruit adaptative pour ses AirPods Pro.

La WWDC 2023 d’Apple est non seulement l’occasion pour le constructeur américain de présenter ses nouveautés logicielles, mais également d’annoncer des mises à jour pour ses appareils existants. C’est notamment le cas des AirPods Pro et AirPods Pro 2 qui profitent de nouvelles fonctionnalités dévoilées ce lundi par Apple.

Concrètement, Apple a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour gérer plus intelligemment la réduction de bruit et le mode transparent : « Adaptive Audio ». Concrètement, cette fonctionnalité est annoncée comme combinant le meilleure du mode transparent et de la réduction de bruit active. Ainsi, une fois ce mode activé, les écouteurs vont automatiquement s’adapter à votre environnement afin de réduire les bruits lesp lus distrayants, mais augmenter les sons qui peuvent vous intéresser, comme le bruit d’un klaxon ou une personne qui s’adresse à vous.

D’ailleurs, pour les conversations, les AirPods vont profiter d’une nouvelle fonction baptisée « conversation awareness ». Celle-ci n’est pas sans rappeler ce que peut proposer Sony par exemple en analysant lorsque vous parlez pour réduire alors le bruit de la musique jouée, le son des bruits ambiants, mais en accentuant le son des voix autour de vous pour vous permettre de mieux comprendre ce que peut vous dire une personne.

La fonction Adaptive Audio est également annoncée comme amélioration la captation vocale pour les personnes que vous appelez, en réduisant la pollution sonore autour de vous.

Ces nouvelles fonctions des AirPods Pro devraient arriver dans les prochains mois.

