Une première depuis 24 ans : Apple modifie le curseur de macOS

macOS 26 Tahoe embrasse les codes esthétiques du nouveau design « Liquid Glass » voulu par Apple. Si le Finder change peu par rapport à macOS 15 Sequoia, la barre des menus, le Dock, certaines icônes et le curseur de la souris évoluent… dans certains cas pour la première fois depuis plus de deux décennies.

macOS 26 Tahoe apporte plusieurs changement d’ordre purement esthétique // Source : Apple

Ce lundi, lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2025, Apple a dévoilé macOS 26 Tahoe, la nouvelle version du système d’exploitation de ses Mac, iMac et Macbook.

Avec macOS 26, la firme déploiera prochainement toute une ribambelle de nouveautés, allant de l’ajout d’une application téléphone, au remaniement complet de l’outil Spotlight, en passant par l’amélioration de nombreuses applications essentielles… mais ce qui saute aux yeux reste bien sûr l’apparition du nouveau design « Liquid Glass » qu’Apple décline désormais sur l’ensemble de ses systèmes d’exploitation.

Liquid Glass sur macOS 26 Tahoe, ça donne quoi exactement ?

Ce nouveau design mise sur une imitation du verre et donc sur des effets de transparence et de reflets qui ne sont pas sans rappeler ceux de feu Windows Vista. Liquid Glass ne fait toutefois pas que des heureux, notamment sur iPhone (où la lisibilité de certains pans de l’interface laisse franchement à désirer pour l’instant), mais il fait en tout cas souffler un vent de fraîcheur sur macOS. Les captures d’écrans prises par ConsoMac en attestent.

On remarque en premier lieu qu’à défaut d’avoir été transfiguré, le Finder affiche des lignes plus rondes et plus douces. La barre des menues s’inspire quant à elle beaucoup de ce que propose l’iPhone sous iOS 26, avec une apparence effectivement très cristalline ; tandis que le Dock apparaît brillant, avec des reflets un peu plus marqués et de nouvelles icônes… notamment pour la corbeille et le Finder (dont les couleurs ont d’ailleurs été inversées).

En y regardant de plus près, on remarque enfin qu’Apple a modifié les curseurs de la souris pour leur conférer un look plus arrondi et symétrique. Le curseur permettant de cliquer sur des liens, lui, a même été totalement transformé : adieu l’emblématique gant de Mickey, place à une main nettement plus basique, proche de celle affichée sous Windows. Dommage ? On vous laissera vous faire votre avis.

Quoi qu’il en soit, macOS 26 Tahoe est actuellement accessible à petite échelle au travers d’une bêta vouée aux développeurs. La bêta publique de l’OS, elle, arrivera en juillet. Et quant au déploiement à grande échelle de la version finale, il n’interviendra pas avant la rentrée prochaine.