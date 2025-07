Les 5 fonctionnalités à essayer dans macOS Tahoe 26

Après plusieurs mois de phase bêta destinée aux développeurs, macOS Tahoe 26 est enfin disponible en bêta publique pour tous les utilisateurs. On vous dresse les cinq principales nouveautés à tester.

Celle-ci profite aussi du tout nouveau design Liquid Glass, et intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à la productivité, notamment un tout nouveau Spotlight surpuissant et une nouvelle classification des dossiers.

On vous fait le tour des 5 fonctionnalités à tester en premier lorsque vous installerez cette bêta de macOS.

Le Liquid Glass sur Mac

macOS adopte lui aussi le design Liquid Glass à travers toute son interface. Les widgets et le centre de contrôle arborent une esthétique liquide et transparente alors que les paramètres et logiciels comme Safari utilisent une superposition d’aplats de blanc (ou noir selon votre thème) pour générer du relief.

Honnêtement, la différence se fait bien moins sentir que sur iOS, surtout si comme moi, vous ne regardez jamais votre bureau ou vos widgets. Mais cette transparence globale fait son petit effet, il faut le dire.

Un nouveau Spotlight plus intelligent

C’est l’une des grandes nouveautés de macOS Tahoe 26 : une mise à jour de Spotlight, le launcher à tout faire de macOS. Bien plus intelligent dans cette nouvelle itération, Spotlight affiche une classification des résultats selon le type de requête (application, fichier, dossier, contacts) pour mieux retrouver vos données.

Le nouveau Spotlight permet aussi d’effectuer directement des actions depuis le launcher, comme écrire un message, un mail ou ajouter des évènements à son calendrier. L’application s’améliorera au fil du temps lorsque les développeurs exploiteront l’API de cette nouvelle version de Spotlight.

Personnaliser en profondeur vos dossiers

Avec macOS Tahoe 26, vous pouvez désormais personnaliser vos dossiers de plusieurs façons. Il est ainsi possible d’en modifier la couleur, d’y ajouter un symbole, mais aussi un emoji pour mieux les identifier.

À noter qu’il est possible de changer la couleur par défaut de tous vos dossiers Mac en vous rendant dans Réglages Système > Apparence > Couleur des dossiers.

Un Mission Control à votre image

Mission Control, c’est la barre de réglages qui vous permet d’activer ou désactiver certaines options (Wi-Fi, Bluetoo, Airdrop), mais aussi régler le son et la luminosité.

Dans macOS Tahoe 26, le module devient entièrement personnalisable comme sur iOS et iPadOS. Vous pouvez ainsi les options qui vous siéent, qu’elles concernent des paramètres systèmes ou des fonctionnalités issues d’applications tierces.

Vous pouvez redimensionner chaque bouton comme bon vous semble et il existe même un système de pagination en mode édition pour catégoriser les différents réglages.

La nouvelle application Jeu

Apple continue de miser sur le gaming pour ses Mac avec cette fois une nouvelle application Jeu pour remplacer son vieillissant Game Center.

S’il n’y a pas de quoi concurrencer Steam, cette nouvelle interface peut se targuer d’être bien plus simple d’utilisation. Vous pouvez chatter avec des amis, voir à quoi ils jouent et les rejoindre en pleine partie.

À noter qu’un nouveau Mode économie d’énergie (en plus du mode jeu) vous sera proposé lorsque vous jouez en mode nomade.

Quoi d’autre ?

Bien sûr, il ne s’agit pas des seules nouveautés de macOS Tahoe 26, qui apporte plusieurs améliorations par petites touches sur bon nombre de ses applications natives. On peut noter :

L’arrivée d’une application Journal

La traduction instantanée dans l’application Messages

Notes est désormais compatible avec le langage Markdown et peut accueillir des transcriptions d’appel

Les Collections épinglées arrivent dans Photos

Safari est plus rapide et offre un nouveau mode picture-in-picture bien plus pratique

Et bien d’autres nouveautés que nous ne pouvons pas lister ici.

Comment installer macOS Tahoe 26 en bêta publique ?

On ne le dira jamais assez : sauvegarder votre Mac via Time Machine avant toute opération de ce genre. Cela pourra éviter toute réinitialisation non voulue du système en cas d’erreur.

Pour lancer l’installation de la bêta publique de macOS Tahoe 26 :

Allez sur beta.apple.com depuis votre Mac Connectez-vous avec votre compte Apple ID Inscrivez votre Mac Rendez vous dans « Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta Sélectionnez « Version bêta publique de macOS Tahoe 26 »

Comme toujours, s’agissant d’une version non finale, il est préférable de ne pas l’installer sur votre machine principale. De nombreux logiciels pourraient en effet être incompatibles d’ici au lancement officiel dans plusieurs mois.