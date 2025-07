Cette connectique majeure dans l’Histoire d’Apple va mourir en silence avec macOS 26 Tahoe

L’arrivée de macOS Tahoe 26 aboutira à la fin de support d’une connectique emblématique dans l’Histoire d’Apple : FireWire. On apprend en effet que les périphériques correspondants ne sont plus gérés comme on l’aimerait par la nouvelle version de macOS.

macOS Tahoe dit bye-bye au support FireWire // Source : Apple

Développées à la fin des années 80 par Apple, Intel et Panasonic, notamment, les connectiques FireWire étaient présentes sur la majorité des Mac du début des années 2000, souvent pour la connexion de périphériques. Concurrent de l’USB 2.0 à certains égard, mais en plus rapide, le standard FireWire avait été déclaré mort par Steve Jobs en personne, lors de la présentation d’un certain MacBook Air, en 2008.

Avec macOS Sequoia le support des périphériques FireWire restait toutefois encore d’actualité. Les utilisateurs disposant de vieux périphériques ou d’anciens disques-durs externes en FireWire pouvaient donc toujours utiliser leur matériel en passant par un ou plusieurs adaptateurs. Une possibilité qui va s’éteindre avec le déploiement désormais prochain de macOS Tahoe 26.

FireWire, c’est terminé.

Actuellement disponible en bêta vouée aux développeurs, la nouvelle version du système d’exploitation de nos Mac ne prend plus correctement en charge cet antique standard. De quoi donner un léger pincement aux coeurs des plus nostalgiques d’entres nous…

Démonstration de cette fin de support est faite par Stephen Hackett, du blog 512 Pixels. L’intéressé a voulu vérifier par ses propres moyens si cette fin de prise en charge était bien avérée. Et en l’occurence, elle l’est.

Pour en avoir le coeur net, il a cherché à connecter un vieux disque-dur avec câble Firewire 800 à un MacBook Air doté de ports Thunderbolt 4, en passant par deux adaptateurs : un premier adaptateur FireWire 800 vers Thunderbolt 2, connecté à son tour un adaptateur Thunderbolt 2 vers Thunderbolt 3… lui même branché au MacBook Air.

Voici l’installation alambiquée permettant de brancher un disque-dur FireWire à un MacBook Air récent // Source : Stephen Hackett pour 512 Pixels, via 9to5Mac

Sous macOS Sequoia, le MacBook était en mesure de reconnaître convenablement le disque-dur, ses différentes partitions et volumes. Mais une fois passé sur la bêta de macOS Tahoe, ce même appareil n’était plus capable de gérer le disque-dur, pourtant connecté dans les mêmes conditions.

S’il est clair que la vaste majorité des utilisateurs actuels de Mac n’auront probablement jamais besoin d’une prise en charge du standard FireWire, force est d’admettre que cet abandon en rase campagne rend macOS 26 un peu moins capable que ses prédécesseurs. Dommage. Compréhensible au regard de l’ancienneté du standard FireWire… mais dommage.