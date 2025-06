macOS 26 sera la dernier chant du signe des Mac avec puce Intel

On savait qu’elle approchait, mais la fin de support des Mac sous processeurs Intel est désormais actée. Lors de sa WWDC, Apple a précisé que macOS 26 serait la dernière version de son système d’exploitation à prendre en charge les puces x86 de son ancien partenaire.

Les MacBook Pro 13 sous processeurs Intel ne seront, par exemple, plus pris en charge par macOS 27 l’année prochaine // Source : Apple

Le temps file, et la prise en charge par macOS des anciens modèles de Mac, iMac et Macbook sous processeurs Intel vit désormais, c’est officiel, ses derniers mois d’existence.

Si Apple a déjà commencé à restreindre, sur ses anciens Mac Intel, l’accès à certaines fonctionnalités des dernières moutures de macOS, on apprend cette semaine que macOS 26 « Tahoe » sera l’ultime version compatible autant avec les puces Apple Silicon, (sous architecture ARM), que les processeurs Intel (sous architecture x86).

Comprenez par là qu’Apple accorde une dernière année de sursis à ses anciens modèles : macOS 27 les délaissera par contre définitivement à compter de 2026.

La dernière étape de la transition des Mac vers l’architecture ARM… est maintenant actée

Ce calendrier, Apple l’a précisé durant son Platforms State of the Union, organisé durant la WWDC.

La firme indique néanmoins que les Mac sous processeurs Intel continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pendant encore quelque temps (a priori, Apple parle ici de 3 ans de mises à jour de sécurité), mais que les utilisateurs de ces anciennes machines ne devront plus s’attendre au déploiement de nouvelles fonctionnalités après l’arrivée de macOS 26.

Précisons que cette fin de support arrive de manière anticipée sur au moins deux familles de Mac.

Et pour cause, les MacBook Air et Mac mini sous processeurs Intel ne sont pas éligibles à macOS 26 Tahoe. Leur fin de support, et le basculement sur un simple suivi logiciel pour combler d’éventuelles failles de sécurité, intervient donc dès aujourd’hui en ce qui les concerne.

macOS 26 Tahoe arrivera par contre bien sur le MacBook Pro 16 de 2019, sur le MacBook Pro 13 de 2020, sur l’iMac de 2020 et sur le Mac Pro millésime 2019… les derniers des Mohicans.