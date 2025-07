Tesla rend le coffre avant des Model 3 et Model Y encore plus pratique

Tesla améliore encore ses voitures électriques et lance un tout nouvel accessoire dans son catalogue. Il s’agit d’un éclairage d’ambiance conçu pour le coffre avant (frunk) des Model 3 et Model Y.

Les temps sont un peu durs pour Tesla en ce moment. La firme américaine voit ses ventes s’effondrer dans le monde entier, et tout particulièrement en Europe. Même si elle reste tout de même la marque la plus vendue sur le Vieux Continent depuis le début de l’année, comme nous l’avions évoqué dans un précédent article.

Un nouvel accessoire en option

Quoi qu’il en soit, une chose reste sûre : la firme ne baisse pas les bras. Elle multiplie les annonces et les nouveautés, avec sa Model Y restylée ainsi qu’une version L dévoilée en Chine. Sans parler des petites améliorations offertes à ses Model S et Model X, qui ont vu leur prix grimper. En parallèle, le constructeur a enfin inauguré son premier restaurant Drive-In, qui a ouvert ses portes à Hollywood. Bref, Tesla ne chôme pas, bien au contraire.

Et ce n’est pas fini, alors que le constructeur basé au Texas veut désormais faire repartir ses ventes, même si Elon Musk ne semble pas inquiet. C’est dans ce contexte qu’il vient de proposer une nouvelle amélioration pour ses voitures électriques. Cependant, il ne s’agit cette fois-ci pas d’une déclinaison supplémentaire, mais plutôt d’un accessoire disponible dans sa boutique. Il s’agit d’un éclairage à LED pour le coffre avant du véhicule, aussi connu sous le nom de frunk.

Crédit : Tesla

Attention, car tous les véhicules de la gamme ne sont pas compatibles, puisque ce nouvel accessoire est destiné uniquement aux Model 3 fabriquées depuis 2024 (la nouvelle version, donc) et les Model Y fabriquées de 2020 à 2024, ce qui exclut la version restylée.

Une centaine d’euros

Il n’est pas nécessaire de vous rendre en concession pour faire installer cet accessoire. En effet, il est livré à votre domicile en kit, et c’est ensuite à vous de l’installer sur votre véhicule. Selon le constructeur, le produit a été conçu pour être facile d’utilisation et être prêt en seulement quelques minutes. Car il faut savoir qu’il n’y a besoin d’aucune batterie pour faire fonctionner la bande de LED. Cette dernière est reliée directement au circuit d’origine de la voiture.

Cela permet de limiter les pertes, et de faire en sorte que la lumière s’allume quand on ouvre le coffre. Ce qui facilite le chargement d’affaires lorsqu’il fait noir par exemple. Tesla précise également que cet accessoire est résistant à la poussière et à l’eau. Ce qui n’est pas toujours le cas des éclairages proposés sur divers sites tiers, qui n’ont pas tous les mêmes certifications. Il s’agit ici d’un produit officiel vendu par la marque, ce qui devrait rassurer les clients.

Tesla Model Y Propulsion // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Pour le moment, cette nouvelle bande de LED semble réservée aux clients en Chine et en Amérique du Nord, tandis que l’Europe n’est pas (encore) servie. Les prix affichés aux États-Unis devraient toutefois nous donner une petite idée de ceux qui seront pratiqués en France. Il faut alors compter 100 dollars tout rond pour cet éclairage, que ce soit pour la Model 3 et la Model Y. Ce qui donne environ 85 euros selon le taux de change actuel.