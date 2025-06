Nouvelle augmentation de prix pour deux Tesla cultes : mais où est l’innovation ?

Après les Model 3 et Model Y, c’est au tour des Tesla Model S et Model X de s’offrir quelques améliorations. Malheureusement, ces deux voitures électriques cultes font l’impasse sur les intéressantes technologies du Cybertruck, malgré un prix en nette hausse.

Crédit : Tesla

Tesla est dans une mauvaise posture depuis plusieurs mois. Et pour cause, ses ventes sont en chute libre partout dans le monde, des États-Unis à l’Europe en passant par la Chine. Les raisons de cette dégringolade sont multiples. Il y a d’abord les prises de position polémiques d’Elon Musk en politique, mais pas seulement. Car cette situation s’explique aussi par la forte concurrence chinoise et par un autre aspect.

Quelques nouveautés minimes

En effet, les clients se détourneraient aussi du constructeur américain en raison du manque de nouveautés qu’il a à proposer. Certes, il a offert un restylage à ses Model 3 et Model Y, mais ce n’est pas suffisant. D’ailleurs, ce dernier n’a même pas figuré dans le top 10 des meilleurs ventes de voitures électriques en France au mois de mai 2025. La firme basée au Texas semble avoir écouté les critiques et a décidé de s’attaquer à deux modèles. Il s’agit de ses autos les plus anciennes, à savoir les Model S et Model X.

Crédit : Tesla

La dernière réelle évolution datait de 2021, avec le lancement de la version Plaid de la grande berline. Et puis, plus rien, hormis quelques petites mises à jour. Mais alors, à quoi les clients ont-ils le droit sur ces nouvelles versions détaillées sur X et déjà visible sur le configurateur américain, mais pas encore chez nous ? À vrai dire, c’est un peu décevant. En février 2025, la firme américaine avait énuméré une liste de technologies équipant le Cybertruck, qui arriverait sur ses futures voitures. En toute logique, on s’attendait à les retrouver sur ces nouvelles versions, qui font office de haut de gamme en Europe.

Et bien ce n’est pas le cas. Toujours pas d’architecture 800 volts au programme, ni de charge bidirectionnelle. La direction électronique (steer-by-wire) n’est pas non plus incluse, de même que les roues arrière directrices. En fait, les améliorations très minimes et concernent surtout le style et le confort. La berline et le SUV ont le droit à une nouvelle teinte Frost Blue et à un éclairage d’ambiance retravaillé. Ce dernier court sur les portes et la planche de bord.

Crédit : Tesla

De plus, l’aérodynamisme a été très légèrement amélioré sur les deux modèles, et tout particulièrement sur la Model S. Le nouveau Cx (coefficient de traînée) n’a pas été confirmé, mais pour mémoire, l’ancien était de 0,208, ce qui est déjà très faible. Résultat, l’autonomie de la berline a été légèrement améliorée, pour atteindre 659 kilomètres, selon le cycle EPA, plus sévère que notre WLTP européen. Un record pour cette dernière et pour l’ensemble de la marque. Dommage qu’aucune amélioration n’ait été proposée pour la batterie, avec une charge plus rapide par exemple.

Un confort amélioré et un prix en hausse

Tesla précise que de nouvelles jantes font leur apparition, là encore afin d’améliorer sensiblement l’autonomie. De nouveaux boucliers ont été ajoutés sur la Model S Plaid, pour améliorer sa stabilité à haute vitesse. Mais l’un des points qui a le plus été retravaillé sur cette nouvelle version, c’est le confort. Les deux modèles se dotent de nouvelles suspensions afin de mieux gommer les imperfections de la route. De plus, le Model X a le droit à de l’espace supplémentaire pour la 3ème rangée de sièges.

Crédit : Tesla

L’insonorisation a fait l’objet d’un travail particulier de la part du constructeur, qui a réduit les bruits d’air et de roulement à haute vitesse. La sécurité a également été améliorée avec une nouvelle caméra à l’avant qui offre une meilleure visibilité. Enfin, les deux voitures ont désormais le droit aux feux de route adaptatifs. De petites évolutions intéressantes, mais seront-elles suffisantes pour convaincre les clients ? Pas si sûr. Surtout que ces dernières ne sont pas gratuites, loin de là.

Tesla a augmenté le prix de 5 000 dollars sur ses Model S et Model X « restylés » aux États-Unis. La version de base de la berline démarre à 86 630 dollars, soit environ 75 090 euros. Le SUV commence quant à lui à partir de 91 630 dollars, ce qui correspond à 79 420 euros. À noter par ailleurs que la vitesse de pointe de la Model S Plaid a été revue à la baisse, passant de 320 km/h à seulement 240 km/h selon InsideEVs. Un changement sur lequel Tesla n’a pas vraiment insisté…

Crédit : Tesla

Pour l’instant uniquement disponibles aux États-Unis, ces Model S et Model X devraient arriver à terme en Europe et en France. Aucune date n’est encore communiquée – rappelons que la berline débute chez nous à 109 990 euros et que le SUV est disponible à partir de 114 990 euros, avec accès gratuit et illimité aux Superchargeurs.