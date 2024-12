La charge gratuite à vie est de retour chez Tesla, mais attention aux petites lignes

Au coude à coude avec BYD, Tesla lance une nouvelle offre promotionnelle pour attirer les clients. Le constructeur offre la recharge à vie sur les Superchargeurs pour tout achat d’une Model S. Mais attention, cette offre réservée aux clients américains va de pair avec une hausse du prix de la berline.

Si les ventes de Tesla se portent bien, avec plus de 469 000 voitures électriques produites sur l’ensemble du troisième trimestre, tout n’est pas rose non plus sur le constructeur. Car ce dernier doit faire face à une concurrence grandissante de la part des marques chinoises, et tout particulièrement de BYD, qui est à ses talons.

Une offre alléchante

La firme basée à Shenzhen a en effet immatriculé 443 426 autos 100 % électriques sur la même période, alors qu’elle vient déjà de devenir le constructeur numéro 1 toutes énergies confondues dans son pays natal. Autant dire que la marque d’Elon Musk a tout intérêt à tout faire pour accélérer ses ventes, au moins afin de finir l’année sur la première marche du podium. Et pour cela, elle mise sur une nouvelle offre qu’elle a récemment lancé aux États-Unis, afin d’attirer les nouveaux clients.

Cette dernière n’est en fait pas tout à fait inédite, puisqu’elle avait déjà été proposée au début de la carrière du constructeur, il y a plus de dix ans de cela. De quoi s’agit-il ? En fait, Tesla propose d’offrir la recharge sur les Superchargeurs à tous les acquéreurs américains d’une Model S neuve, depuis le 13 décembre. Pour en bénéficier, les clients doivent passer leur commande en ce moment, et aucune date de fin n’a été annoncée pour cette offre promotionnelle.

Model S now comes with free Supercharging in the US pic.twitter.com/mwiMIyVjzk — Tesla North America (@tesla_na) December 14, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Néanmoins, il n’est pas exclu qu’elle se termine d’ici au 31 décembre, une fois que le constructeur aura pu finir son bilan annuel et qu’il aura enregistré suffisamment de ventes pour rester devant son rival chinois. Les conditions générales, visibles sur le site de la marque expliquent cependant qu’il existe certaines restrictions, puisque « les véhicules d’occasion, les commandes professionnelles et les véhicules utilisés à des fins commerciales (comme les services de taxi, de covoiturage et de livraison) sont exclus de cette promotion ».

Ce n’est pas tout, car Tesla rappelle aussi que « vous êtes toujours responsable des frais de Superchargeur, comme les frais d’inactivité et de congestion, le cas échéant ». Le constructeur « se réserve le droit, à sa seule discrétion, de supprimer la supercharge gratuite de votre véhicule en cas de charge excessive ou de frais impayés liés à la supercharge ». Il précise en enfin que « la promotion peut être modifiée ou se terminer à tout moment », sans donner plus de détails à ce sujet.

Un petit mais

Sur le papier, cette offre est particulièrement alléchante, et elle nous rappelle celle qui avait été proposée par le constructeur au mois de novembre chez nous. Cette fois-ci, Tesla offrait la recharge pour les acheteurs d’une Model Y pendant un an suivant la livraison de la voiture. Et ce alors que les ventes de voitures électriques ont considérablement ralenti sur le Vieux Continent au cours des derniers mois. Concernant la promotion aux États-Unis, il semblerait que la gratuité de la charge soit à vie.

Mais tout n’est pas parfait, vous vous en doutez bien. Car en parallèle de ce petit cadeau de fin d’année, l’agence de presse britannique Reuters annonce que le constructeur a fait grimper le prix de sa Model S en Amérique du Nord. Une hausse qui a eu lieu pile le jour du début de l’offre, à hauteur de 5 000 dollars. Ainsi, la berline électrique démarre à partir de 79 990 dollars, soit environ 76 050 euros. Un tarif qui reste cependant largement inférieur aux 92 990 euros en France.

Avant de se lancer, les clients américains devront donc faire le calcul afin de s’assurer que cette offre reste intéressante pour eux. C’est surtout le cas s’ils roulent particulièrement beaucoup et qu’ils utilisent régulièrement les Superchargeurs. En France par exemple, ce n’est pas forcément le cas, puisque plus de 80 % des charges de voitures électriques se font à domicile. Mais de toute façon, le constructeur ne propose pour l’heure pas de telle remise chez nous. Et rien n’indique que c’est prévu, puisque les ventes de la Model S restent marginales par rapport à celles de la Model Y ou de la Model 3.