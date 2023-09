Les véhicules électriques sont désormais matures et commencent à se poser en alternatives aux véhicules thermiques. Que ce soit une citadine, un SUV ou une berline, nous avons choisi les meilleures voitures électriques du moment.

Le top 3 de meilleures voitures électriques en 2023

On s’en doutait depuis maintenant quelques années, mais le temps des voitures thermiques est bel et bien compté. La Commission européenne a pour projet d’interdire leur commercialisation d’ici à 2035. Bien avant cette interdiction, le prix des moteurs classiques augmentera fortement avec en prime des interdictions de circulation à prévoir dans nombre de métropoles. Une opportunité pour les meilleures voitures électriques de se distinguer. Vous êtes à la recherche d’un modèle aux caractéristiques précises ? Notre comparateur des voitures électriques est à votre disposition.

Ça tombe bien, il n’y a jamais eu autant de choix sur le marché. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures voitures électriques parmi toutes celles que nous essayons. Si vous êtes à la recherche du meilleur rapport autonomie/prix, rendez-vous sur notre sélection dédiée. L’adoption des voitures électriques à grande échelle peut cependant faire cogiter. Par exemple, comment le réseau électrique français pourra-t-il supporter ce grand nombre de modèles ?

Ce guide est relativement généraliste. Si vous avez des besoins plus précis, n’hésitez pas à consulter ces comparatifs spécialisés :

Les meilleurs SUV électriques

La catégorie reine ! Malgré des défauts comme une aérodynamique pas tout à fait optimale pour l’autonomie, ces voitures spacieuses et confortables sont celles qui connaissent la plus forte croissance. Si vous souhaitez découvrir le secteur au complet, nous vous conseillons la lecture de notre guide dédié.

Tesla Model Y Propulsion (2022) Le SUV de référence

Le SUV compact de Tesla s’impose sans surprise comme une référence même au sein du catalogue du constructeur. Si son esthétique est très proche de la Model 3, l’intérieur est nettement plus spacieux et le coffre propose 854 litres d’espace. Autant de qualités qui en font une voiture familiale idéale.

Malgré son look un peu « plan plan » et ses deux tonnes, la Model Y Propulsion impressionne par sa puissance et surtout son confort. Certes, elle est moins over the top qu’une Model X avec son 0 à 100 en 2,6 s, mais en pratique, cela ne se remarque pas vraiment (surtout si vous respectez la loi…).

Côté endurance, c’est excellent, avec 507 km pour la version Grande Autonomie. Une nouvelle fois, c’est la densité et la rapidité des Superchargeurs qui fait la différence sur les longs trajets. Avec près de 600 stations en Europe, vous pourrez partir en vacances sans stress.

Vous l’aurez saisi, la Tesla Model Y est très certainement le meilleur SUV électrique du marché sur le plan du rapport qualité/prix. Comptez de 44 990 à 59 990 euros selon les versions, grâce à la nouvelle baisse de prix annoncée par le constructeur. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers notre essai complet de la Tesla Model Y.

Dimensions (L xlxh) : 4,75 mx 2,12 mx 1,62 m

Coffre : 845 litres

845 litres 0 à 100 km/h : 3,7 secondes (version performance), 5 secondes (version autonomie)

3,7 secondes (version performance), 5 secondes (version autonomie) Consommation : 17 kWh/100 km

17 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

MG MG4 Le SUV à l'excellent rapport qualité / prix 8 /10 Fiche produit Voir le test MG 28 990 € Une belle autonomie

Sa conduite dynamique

Le confort intérieur Pas de planificateur de trajet Disponible à 28 990 € sur MG

La MG4 se présente sous les dimensions d’un SUV compact, aux limites de la berline, mais qui ne fait aucune concession. C’est la voiture électrique au meilleur rapport qualité / prix disponible en ce moment. Si elle laisse de l’espace à ses passagers dans l’habitacle, quelques finitions sont à revoir.

Surtout, la MG4 se montre très dynamique sur la route. Elle est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, mais se distingue surtout par une belle agilité dans les virages. La voiture propose un rayon de braquage mesuré à seulement 10,6 mètres.

Au niveau de l’autonomie, la version standard possédant une batterie de 51 kWh est capable d’endurer 350 kilomètres. En pratique la consommation est plutôt raisonnable mesurée lors de notre test à 18,3 kWh au 100 km. Toutefois, l’absence d’un planificateur de trajets peut rendre les longues routes un peu plus complexes.

Le gros point fort de cette voiture est aussi son prix avec une facture de départ à 28 990 euros, sans le bonus écologique désormais à 7 000 euros. Notre test de la MG4 est aussi disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Dimensions (L xlxh) : 4,28 mx 1,83 mx 1,51 m

Coffre : 363 litres

363 litres 0 à 100 km/h : 7,9 secondes

7,9 secondes Consommation : 18,3 kWh/100 km

18,3 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Tesla Model X (2021) La meilleure voiture familiale 9 /10 Fiche produit Voir le test Tesla 141 990 € Son habitabilité gigantesque

La conduite

La technologie embarquée Assez chère Disponible à 141 990 € sur Tesla

La Tesla Model X ne passe pas inaperçue, loin s’en faut. Cette voiture électrique familiale a des dimensions assez massives que ne renieraient pas les routes américaines, alors qu’en France, celle-ci prend un peu plus de place. Le SUV électrique se distingue surtout par ses portes Falcon Wing qui offrent un peu plus d’espace. Ce n’est certes pas le design le plus élégant du catalogue Tesla, mais la voiture reste attractive.

Qui dit dimensions monstrueuses, dit aussi espace intérieur optimisé. L’habitabilité de la Tesla Model X est immense, pouvant monter jusqu’à 7 places, à choisir lors de votre configuration. En son sein, vous trouverez un écran de 17 pouces, mais surtout la possibilité de jouer à des jeux via Steam sur cette interface. Attention, car la voiture n’est pas compatible aux systèmes Apple CarPlay et Android Auto.

Comme toujours chez Tesla, la conduite de la Model X est irréprochable, même si sa taille massive implique un diamètre de braquage un peu restreint. De même les suspensions sont un poil trop dynamique pour une voiture familiale. En matière de performances, elle affiche une autonomie WLTP de 585 kilomètres. De son côté, le 0 à 100 km/h est expédié en 2,6 secondes, une performance impressionnante.

La Tesla Model X est sans nul doute le SUV électrique ultime, mais il faut être prêt à en payer le prix. La voiture est affichée à 111 990 euros dans sa version Dual Motor sans possibilité de bonus écologique. Notre essai de la voiture électrique est disponible à la lecture.

Dimensions (Lxlxh) : 5,05 mx 2,27 mx 1,68 m

Coffre : 935 litres

935 litres 0 à 100 km/h : 2,6 secondes

2,6 secondes Consommation : 19,1 kWh/100 km

19,1 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Pour aller plus loin

Au-delà des modèles cités ci-dessus, voici quelques autres qui ont retenu notre attention :

Les meilleures citadines électriques

On a beau fantasmer sur les SUV et les berlines, leur gabarit les rend assez peu adaptées à une utilisation urbaine. Cela tombe bien puisqu’il existe une offre généreuse d’excellentes citadines électriques qui s’accommodent bien plus aisément aux villes européennes que des gros SUV même si les citadines ont encore des dimensions proches des berlines. Notre guide complet sur les meilleures citadines électriques saura vous éclairer.

Renault ZOE La citadine de choix

Cette citadine a tout ce qu’il faut pour satisfaire celui qui veut basculer vers l’électrique sans se ruiner. Cette seconde génération a droit à des améliorations notables en termes de finition, en particulier dans l’habitacle. Vendue comme une 5 places, elle n’accueillera confortablement que 4 personnes.

Une fois sur la route, nous sommes agréablement surpris par son comportement. Côté autonomie, il faut compter 360 km, largement assez pour un usage urbain. Dommage cependant que la charge soit limitée à 50 kW là où la concurrence monte généralement à 100 kW.

Sans être révolutionnaire, la Zoé s’impose pour nous comme la citadine de choix notamment face à sa rivale Peugeot. La version standard de la voiture commence à partir de 33 700 euros. On vous en dit plus dans notre essai de la Renault Zoé.

Dimensions (L xlxh) : 4,08 mx 1,73 mx 1,56 m

: 4,08 mx 1,73 mx 1,56 m Coffre : 338 litres

338 litres 0 à 100 km/h : 11,4 secondes

11,4 secondes Consommation : 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Cupra Born La citadine XXL

Cette voiture électrique est à la croisée des chemins entre les berlines et les citadines. La Cupra Born est la cousine technique de la Volkwagen ID.3 avec des dimensions assez massives. Elle reste assez compacte afin de pouvoir se faufiler partout même en ville. Son intérieur est capable d’accueillir quatre personnes sans le moindre problème.

En conduite, la voiture offre une belle dynamique avec des accélérations assez agressives. Le comportement de la voiture reste agréable, quels que soient vos trajets en ville ou en dehors. Pour ce qui est de la consommation, celle-ci est assez mesurée. La version avec une petite batterie dispose d’une endurance de 340 kilomètres. La charge rapide mise en place est performante pour vous offrir de belles prestations.

Le tarif affiché de la voiture électrique, la version d’entrée de gamme est proposée à partir de 44 500 euros et peut monter à 46 500 euros. La seule différence réside dans la capacité de la batterie. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre essai de la Cupra Born.

Dimensions (L x l x h) 4,32 m x 1,81 m x 1,54 m

4,32 m x 1,81 m x 1,54 m Coffre : 385 litres

385 litres 0 à 100 km/h : 7,3 secondes

7,3 secondes Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Pour aller plus loin

Au-delà des modèles cités ci-dessus, en voici quelques autres qui ont retenu notre attention :

Les meilleures berlines électriques

Jusqu’alors, il fallait bien avouer que les berlines traditionnelles n’avaient plus vraiment la cote et cela se ressentait aussi sur l’offre électrique. Désormais, de nombreux constructeurs prennent au sérieux le secteur. Tesla n’est pas le seul constructeur à s’être implanté dans cette tranche de produits et les véhicules se diversifient. Rendez-vous sur notre guide autour des meilleures berlines électriques pour en apprendre plus.

Tesla Model 3 (2024) La Tesla (presque) abordable

Au sein du dispositif d’info divertissement, il bénéficie d’un processeur Ryzen s’occupant de la gestion en lieu et place de l’équipement Intel. En outre, la qualité de fabrication au sein de l’habitacle offre de l’espace et du cachet au véhicule. Dans un premier temps, il s’agit d’un véhicule parfait pour la famille, même si le Model Y est tout de même plus adapté. C’est surtout en conduite que la Model 3 se distingue de la concurrence.

En effet, la tenue de route offre des réactions bien plus sportives avec des suspensions fermes. La maîtrise parfaite du véhicule permet de passer de 0 à 100 km/h en à peine 6 secondes. Vous pourrez aussi profiter des options de conduite, de série pour bénéficier de belles prestations. Toutefois, les performances à haute intensité n’influent en rien sur l’autonomie. Vous avez en effet droit à 510 km d’endurance affichés. Cette nouvelle version de la Tesla Model 3 annoncée récemment par le constructeur apporte son lot d’améliorations à la série.

Le prix de départ est affiché à 42 990 euros. Lisez notre essai complet de la Tesla Model 3 dans sa version précédente pour vous en convaincre.

Dimensions (L x l x h) : 4,72 m x 1,93 m x 1,41 m

: 4,72 m x 1,93 m x 1,41 m Coffre : 682 litres

682 litres 0 à 100 km/h : 6,1 secondes

6,1 secondes Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Dacia Spring Electric 65 (2023) La voiture électrique la moins chère

Après un modèle 2021 pétri de qualités avec un rapport qualité/prix des plus attractifs. La Dacia Spring Electric 65 avec de vrais airs de SUV. À l’intérieur du véhicule se trouvent des matériaux de qualité pour les passagers rendant les trajets plus agréables. Seule la position de conduite est un peu trop haute pour le commun des mortels.

Au rayon des technologies embarquées aussi la voiture électrique se contente du strict minimum. L’absence d’un planificateur d’itinéraires se fait sentir et la Dacia n’est de fait pas prévue pour les longs trajets. Le moteur électrique de 48 kW offre de meilleures performances que la version 2021 avec un 0 à 100 km/h abattus en 13,7 secondes.

Sous le capot se trouve une batterie en lithium-ion à 27,4 kWh offrant une autonomie de 230 kilomètres. Elle est d’abord pensée pour un usage quotidien avec des temps de recharge somme toute raisonnables. C’est la voiture électrique la moins chère du marché avec un prix de départ à 22 300 euros sans le bonus écologique de 5000 euros. Notre essai de la Dacia Spring est disponible pour en apprendre plus.

Dimensions (L x l x h) : 3,73 m x 1,58 m x 1,52 m

: 3,73 m x 1,58 m x 1,52 m Coffre : 270 litres

270 litres 0 à 100 km/h : 13,7 secondes

13,7 secondes Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Ioniq 6 La meilleure berline sur le plan autonomie/prix

Le constructeur Hyundai propose avec cette Ioniq 6 une véritable rivale à la Tesla Model 3. La berline électrique dispose d’une batterie de 77 kWh et surtout une autonomie théorique de 614 km. Surtout, la recharge très rapide permet un 10 à 80 % effectué en 18 minutes grâce à une puissance maximale de 277 kW. En termes de design, la voiture adopte un style luxueux très agréable et surtout la voiture est un plaisir à conduire.

Elle offre une conduite semi-autonome très agréable pour les longs trajets notamment sur les routes. Tous ces éléments mis bout à bout font de la Hyundai Ioniq 6 l’une des meilleures voitures électriques sur le plan du rapport autonomie/prix. Quelques concessions sont à accepter notamment au niveau de l’infotainement. Le planificateur d’itinéraires est aussi assez friable ce qui vient fragiliser ce bel ensemble.

La voiture électrique Hyundai se vend dans son modèle de base au prix de 52 200 euros. Lisez notre essai de la Hyundai Ioniq 6 sur Frandroid.

Dimensions (L x l x h) : 5,10 m x 1,98 m x 1,50 m

: 5,10 m x 1,98 m x 1,50 m Coffre : 364 litres

364 litres 0 à 100 km/h : 3,8 secondes

3,8 secondes Consommation : 19 kWh/100 km

19 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Les meilleures voitures électriques de luxe

Attention, on entre ici dans le domaine du luxe et de l’over the top. Les véhicules très haut de gamme entament doucement leur transition vers l’électrique et tirent pleinement parti des avantages de la technologie. Au menu, des monstres de puissance qui font rougir même les plus ambitieuses des supercars.

Porsche Taycan Cross Turismo Le break de luxe

9 /10 Fiche produit Voir le test Le look qui détonne

Le look qui détonne L'habitabilité

L'habitabilité Les excellentes performances Manque de confort

S’il reste une référence des sportives thermiques, Porsche travaille bien entendu à un passage à l’électrique, à commencer avec la Taycan berline. C’est toutefois sa version break que nous avons choisie pour cette catégorie. Au-delà d’un look franchement réussi, la finition est impeccable et un cran au-dessus de ce que propose une marque comme Tesla. Surtout, elle fait partie des voitures électriques les plus rapides que nous ayons testé.

Côté rayon d’action, la batterie assure autour de 400 km d’endurance, avec une possibilité de recharge à 270 kW. Avec un chargeur compatible, cela se traduit par un passage de 5 à 80 % en 22 minutes. Très puissante et dynamique sur route, la Taycan Cross Turismo est aussi capable de sortir sur les chemins grâce à un mode gravel qui rehausse la garde au sol.

Ce break survitaminé est proposé sans surprise à un tarif tout aussi exceptionnel : comptez 115 000 euros pour le modèle de base tandis que la Porsche Taycan Cross Turismo que nous avons essayée coûtait près de 150 000 euros.

Dimensions (L x l x h) : 4,69 m x 1,96 m x 1,40 m

: 4,69 m x 1,96 m x 1,40 m Coffre : 430 litres

430 litres 0 à 100 km/h : 5,1 secondes (Grande Autonomie), 2,9 secondes (Performance)

5,1 secondes (Grande Autonomie), 2,9 secondes (Performance) Consommation : 22,6 kWh/100 km

22,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Mercedes EQS Le grand luxe

Dans le luxe et la modernité, Tesla aurait pu faire bonne figure. Cependant, la Model S est difficilement accessible sur le marché européen. Parmi les constructeurs de voitures électriques, la célèbre marque allemande Mercedes dispose de solides arguments avec son EQS. Le modèle allie savamment luxe et mobilité électrique, le tout à un prix à la hauteur de son standing. La construction du véhicule propose des lignes en adéquation avec la tarification. La Mercedes EQS est une voiture élégante, luxueuse et haut de gamme. Les dimensions de la voiture sont étonnamment imposantes avec une longueur totale de 5 mètres. Au cœur de l’habitacle, les matériaux choisis sont de même acabit. En plus d’être luxueuse, la voiture est très confortable pour plusieurs passagers.

En conduite, la Mercedes EQS offre un confort absolu. Les meilleures voitures électriques sur la route proposent un silence complet sans occulter les performances. Sous le capot, une puissance de 333 chevaux se fait omniprésente. Toutefois, au regard de sa largeur, la Mercedes EQS est moins adaptée à la ville qu’aux grandes routes. Cerise sur le gâteau, l’autonomie est maîtrisée. Ne serait-ce que sur la version de base, la voiture offre un cycle maximal de 780 km. Avec une consommation estimée à 19 kWh/100, comptez plutôt sur 600 km.

Le réel frein à l’achat, c’est le prix de départ à partir de 127 250 euros. Si votre portefeuille vous le permet, nous vous invitons tout de même à lire l’essai de la Mercedes EQS pour avoir un avis complet sur la voiture.

Dimensions (L x l x h) : 5,21 m x 1,92 m x 1,51 m

: 5,21 m x 1,92 m x 1,51 m Coffre : 610 litres

610 litres 0 à 100 km/h : 6,2 secondes

6,2 secondes Consommation : 19 kWh/100 km

19 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Pour aller plus loin

Au-delà des modèles cités ci-dessus, en voici quelques autres qui ont retenu notre attention :

Quelles sont les voitures électriques les plus attendues en 2023 ?

Comme chaque année, les constructeurs ont déjà prévu leurs nouveaux modèles à venir. Pour l’occasion, la rédaction de Frandroid a répertorié la liste des voitures électriques les plus attendues pour 2023. Découvrez ci-dessous, quelques modèles en vrac.

Renault 5 E-Tech

Mercedes EQG

KIA EV9

Hyundai Kona

Tesla Cybertruck

Ford Cougar

Quelle voiture électrique choisir ?

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique a une nouvelle fois évolué :

Bonus de 5 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes Bonus de 7 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros

pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros Bonus de 3 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 47 000 euros ;

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle qui correspond le plus à vos usages plutôt que celle qui aura la fiche technique la plus impressionnante. Avant l’achat d’une voiture électrique, il est important de faire un point sur l’utilisation que vous en aurez. Malgré une démocratisation certaine ces dernières années, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat.

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Des bornes publiques existent, mais elles sont encore peu nombreuses. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux. Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, plusieurs solutions existent. Et comme on adore vous aider, nous avons même un dossier complet sur le sujet, vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison.

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Avec un moteur plus petit, aucune boîte de vitesses, des batteries garanties plusieurs années et des plaquettes de frein moins utilisées, les voitures électriques nécessitent tout simplement moins d’entretien qu’un véhicule thermique classique. L’opération la plus contraignante et coûteuse sera la batterie. Mais ici encore, leur conception est assez simple et, surtout, elles bénéficient de garanties solides, généralement jusqu’à huit ans après l’achat du véhicule. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, nous vous recommandons de lire notre dossier dédié au coût et à l’entretien d’une voiture électrique.

