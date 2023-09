Quelles sont les meilleures berlines électriques à acheter en 2023 ?

Bien que peu populaire, la berline est une voiture polyvalente. Elle s'adapte aux familles, à la ville ou aux déplacements plus longs. Nous avons sélectionné les meilleures berlines électriques que nous avons testées.

Le top 3 des meilleures berlines électriques en 2023

Le marché de l’automobile en général est largement dominé par les SUV et les citadines. Les berlines, pourtant délaissées, ont de réels arguments à faire valoir. Ces modèles proposent une polyvalence de tous les instants, vous permettant d’affronter les paysages urbains comme les grands espaces. Elles restent toutefois suffisamment confortables pour une famille de 5 personnes.

En France, les berlines électriques ont tout de même la cote. Au début de l’année 2021, la Tesla Model 3 était la voiture électrique la plus vendue en France. Une berline compacte, donc. Voici une sélection de modèles performants, que nous avons pu tester.

Pour aller plus loin, découvrez notre comparatif des meilleures voitures électriques. Si vous souhaitez des informations plus précises, voici une liste non exhaustive de guides d’achat sur le sujet.

Tesla Model 3 (2024) La meilleure berline électrique

Si le constructeur américain connaît quelques difficultés en termes de composants, force est de constater que ses véhicules sont toujours à la pointe. C’est le cas de la Tesla Model 3 Propulsion.

La nouvelle version de sa berline est plus difficile à prendre en défaut. Il s’agit du véhicule familial par excellence proposant un bel habitacle avec assez d’espace pour chaque passager. Comme toujours, le constructeur propose des lignes élégantes et des matériaux de grande qualité.

Surtout Tesla rend la conduite de sa Model 3 très agréable, mais surtout compte l’arrivée d’une nouvelle puce Ryzen AMD pour le système à bord. Le logiciel mis en place par le constructeur propose une offre de services très qualitative. Pour la personne au volant, le constructeur américain n’a toujours aucun rival en la matière. La version Propulsion a un comportement plus sportif que familial.

Un dernier mot sur l’autonomie, celle-ci est affichée à 510 kilomètres. De quoi vous offrir un bon confort lors de vos trajets quotidiens. Lisez notre essai complet de la Tesla Model 3 pour vous en convaincre.

Dimensions (L x l x h) : 4,67 m x 1,93 m x 1,42 m

: 4,67 m x 1,93 m x 1,42 m Coffre : 545 litres

545 litres 0 à 100 km/h : 6 secondes (Performance)

6 secondes (Performance) Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Nio ET7 Elle vaut l'attente

Le constructeur automobile chinois Nio s’est aussi lancé dans le marché de la voiture électrique en Europe. Pour la France, il est nécessaire d’attendre 2024 pour voir arriver la Nio ET7 que nous avons pu tester lors d’un essai. La berline de luxe vient marcher sur les plates-bandes de Tesla déjà bien installé sur le Vieux Continent.

Tout d’abord par une construction irréprochable, les lignes sportives de la voiture rendent grâce à son volet luxe. L’habitabilité est aussi au rendez-vous, avec un intérieur cuir de grande qualité. L’installation est bonne et vous avez suffisamment de place pour les autres passagers. Notez toutefois un coffre très petit au regard de la voiture. Le système d’infodivertissement mis à l’intérieur est lui aussi très complet malgré le fait qu’il faille faire confiance à l’écosystème Nio et non Android Auto ou Apple CarPlay.

Vous avez droit à un excellent planificateur de trajet, qui vient appuyer la grande force de la voiture : son autonomie. Si le constructeur annonce 1000 kilomètres, ce chiffre est à tempérer puisqu’avec la batterie de 150 kWh, l’endurance affiche plutôt 850 km. La consommation mesurée lors de notre test atteint quant à elle les 19 kWh/ 100 kilomètres. Quant à la charge rapide, ce ne sont pas les 5 minutes tant répétées qui sont de la partie, mais comptez 40 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Enfin en conduite, les performances de la voiture sont bluffantes. Lors de notre essai, nous avons pu constater sa souplesse grâce aux suspensions pneumatiques. Malgré son poids imposant, elle abat le 0 à 100 km/h en à peine 3,8 secondes. N’allez pas croire pour autant qu’il s’agit d’une sportive puisque la Nio ET7 est handicapée par son poids de 2,4 tonnes.

Prévue pour 2024 en France, la Nio ET7 n’est pour le moment disponible que dans quelques pays. Le prix des versions oscille entre 78 000 et 85 000 selon les batteries. Nous vous recommandons si possible d’attendre et surtout de lire l’essai de la Nio ET7 rédigé par Vincent.



au meilleur prix ? Où acheter La Nio ET7 au meilleur prix ?

BMW i4 L'alternative à la Tesla Model 3

Beaucoup de constructeurs rêveraient de se poser en alternative à Tesla. BMW l’a fait. Avec son i4, l’entreprise allemande propose une berline électrique de qualité avec une habilité classique, mais efficace. Vous n’aurez aucun problème à placer deux adultes à l’arrière du véhicule, puisque l’espace aux genoux est satisfaisant pour tous. Les finitions sont au niveau d’une voiture premium tandis que le coffre affiche une contenance de 470 litres.

En route, la BMW i4 annonce une puissance de 544 chevaux, lui permettant de réaliser un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. En autonomie, elle revendique au minimum 416 kilomètres sur les routes. Toutefois, attention à la consommation en autoroute qui est susceptible de rapidement s’envoler en comparaison à la ville. D’autant plus que le constructeur ne bénéficie pas du réseau de chargeurs comme son homologue américain.

La conduite donne une réelle satisfaction avec une bonne tenue de route. Les technologies embarquées sont aussi au rendez-vous malgré une ergonomie des écrans de bords à revoir.

Le tarif aussi déçoit avec une ardoise de 71 650 euros pour la BMW i4 M50. Si toutefois vous voulez vous laisser tenter, lisez notre essai de la BMW i4 pour en apprendre plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,78 m x 1,85 m x 1,44 m

: 4,78 m x 1,85 m x 1,44 m Coffre : 470 litres

470 litres 0 à 100 km/h : 3,5 secondes (Grande Autonomie), 3,3 secondes (Performance)

3,5 secondes (Grande Autonomie), 3,3 secondes (Performance) Consommation : 22,5 kWh/100 km

22,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Mercedes EQS La berline grand luxe

Les berlines de luxe sont assez rares sur le marché de l’électrique. La Mercedes EQS tente ce pari risqué en tentant de faire oublier son catalogue de thermiques. Cela passe d’abord par une construction de qualité. Le véhicule arbore une forme aérodynamique avec une carrosserie lisse. Il s’agit d’une berline étonnamment longue pour son statut avec ses 5,21 m.

Outre son aspect extérieur, la berline électrique se distingue aussi par une bonne habitabilité. Là encore, le cuir et les matériaux au sein de la voiture transpirent de luxe et la technologie. À l’arrière, vous avez suffisamment d’espace pour deux adultes voire trois. Le coffre propose un espace de 610 litres et en rabattant les sièges arrière vous pourrez atteindre les 1770 litres.

La version 450+ de la Mercedes EQS propose un moteur électrique de 245 kW soit 333 chevaux. Elle propose une belle autonomie de 780 kilomètres même si cette donnée fluctue en fonction de votre consommation. Que ce soit sur l’autoroute ou bien en ville, la voiture saura s’adapter en vous offrant une conduite souple, mais surtout facile à prendre en main.

Bien entendu, un seul frein à l’achat existe sur cette berline électrique : son prix. L’EQS commence à partir de 127 250 euros dans sa première version. Lisez notre essai complet de la Mercedes EQS pour vous en convaincre.

Dimensions (L x l x h) 5,21 m x 1,92 m x 1,51 m

5,21 m x 1,92 m x 1,51 m Coffre : 610 litres

610 litres 0 à 100 km/h : 6,2 secondes

6,2 secondes Consommation : 16 kWh/100 km

16 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Audi RS e-tron GT (2021) La version sportive

Sur le secteur des berlines électriques, le constructeur allemand Audi a aussi une carte à jouer. L’Audi RS e-tron GT regroupe tous les atouts de la marque pour vous proposer une voiture performante, mais luxueuse. Cela commence par un design racé qui permet de mettre à l’honneur les dimensions assez longues et une habitabilité très confortable.

En conduite, le comportement de la voiture est très confortable avec une suspension bien réglée. Le véhicule n’oublie pas son côté sportif avec une montée de 0 à 100 km/h s’effectuant en quelques secondes. L’Audi RS e-tron GT est incisive en conduite, même si elle préfère les longues routes sinueuses à la ville. La voiture développe 598 chevaux, mais surtout une belle autonomie de 472 kilomètres.

La question du prix est épineuse, puisque l’e-tron GT est affichée au prix de 140 000 euros. Vous souhaitez en apprendre plus ? Lisez notre test de la berline électrique Audi RS e-tron GT.

Dimensions (L x l x h) : 4,98 m x 1,96 m x 1,41 m

: 4,98 m x 1,96 m x 1,41 m Coffre : 350 litres

350 litres 0 à 100 km/h : 3,3 secondes

3,3 secondes Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Cupra Born La berline compacte

Peu connue dans nos contrées, Cupra est une marque du groupe Volkswagen lancée en 2018. Cette filiation lui permet de piocher dans le catalogue technologique du constructeur. Chose dont elle ne s’est pas privée puisque l’on retrouve le même châssis que celui de la très bonne Volkwagen ID.3.

Elle adopte cependant un look plus moderne et sportif que sa cousine, avec en prime 6 cm de longueur en plus. L’intérieur est amélioré, avec une finition plus soignée et un grand écran central. L’habitacle est spacieux, même si rentrer à 5 personnes demandera de se tasser un peu. Le coffre est lui dans la moyenne de la catégorie.

Si elle offre des performances rigoureusement identiques à celle de l’ID.3, la Born est en revanche un peu plus nerveuse à conduire, même si elle demeure très confortable dans toutes les situations. Côté autonomie, comptez 340, 420 ou 540 km selon la capacité de la batterie choisie. De quoi la rendre plus que capable de partir en weekend loin de chez soi.

Côté tarif, elle débute à 35 000 euros, soit un peu plus que l’ID.3, une différence qui pour nous se justifie au vu des finitions améliorées et des technologies généralement plus avancées qu’elle embarque. On vous en dit plus dans notre test de la Cupra Born.

Dimensions (L x l x h) 4,32 m x 1,80 m x 1,53 m

4,32 m x 1,80 m x 1,53 m Coffre : 385 litres

385 litres 0 à 100 km/h : 7,3 secondes

7,3 secondes Consommation : 19 kWh/100 km

19 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Hyundai Ioniq 6 La championne de l'autonomie

Hundai revient sur le devant de la scène avec un nouveau modèle de berline, la Ioniq 6. Elle affiche des dimensions très classiques pour une berline, mais se démarque par un look particulièrement travaillé aux accents futuristes, qui ne laissera pas indifférent. Les lignes de la voiture ont d’ailleurs été travaillées pour offrir un aérodynamisme maximale, et donc une consommation moindre. Pari réussi.

Malgré ses dimensions généreuses, on regrettera la petite taille du coffre arrière : seulement 401 litres. Pour une berline, c’est peu. Heureusement, la Ioniq 6 compense un grand nombre d’atouts, notamment une bonne habitabilité, ainsi qu’une insonorisation diablement efficace. Elle n’est pas non plus en reste sur les aides à la conduite : maintien dans la voie, dépassement autonomie, aide au stationnement… Une conduite qui sera d’ailleurs tout à la fois vive et confortable.

Mais c’est tout particulièrement sur l’autonomie, ainsi que la recharge, que la berline de Hyundai se démarque. Avec 614 km d’autonomie WLTP, elle se classe parmi les meilleures. Pour couronner le tout, elle offre une charge ultrarapide de 10 à 80 % réalisée en 18 minutes. Il ne faudra pas compter sur le réseau de Superchargeurs Tesla avec lequel elle n’est pas compatible.

Enfin, derniers points faibles à prendre en compte : son système d’Infotainment faiblard (mais qui évoluera sans doute à l’avenir) ainsi qu’un planificateur d’itinéraire assez peu fiable.

Reste qu’avec un prix d’ouverture à 52 200 euros, le Ioniq 6 propose un rapport qualité/prix très impressionnant. Lisez donc notre essai de la Hyundai Ioniq 6 sur Frandroid pour tout savoir de ce modèle.

Dimensions (L x l x h) : 4,8 m x 1,8 m x 1,5 m

: 4,8 m x 1,8 m x 1,5 m Coffre : 401 litres + 45 litres (coffre avant)

401 litres + 45 litres (coffre avant) 0 à 100 km/h : 7,4 secondes

7,4 secondes Consommation : 14,3 kWh/100 km

14,3 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



au meilleur prix ? Où acheter La Hyundai Ioniq 6 au meilleur prix ?

Mercedes EQE La berline de luxe compacte

Dans la famille Mercedes, je demande l’EQE. Cette version de la berline électrique partage bon nombre de points communs avec son aîné l’EQS à commencer par ses lignes. Toutefois, cette voiture électrique reste un peu plus compacte. Elle demeure luxueuse que ce soit sur son aspect extérieur ou bien même son intérieur élégant.

La grande force de cette voiture électrique se loge dans l’autonomie mise en place. Lors de notre essai, la Mercedes EQE monte jusqu’à 674 kilomètres d’endurance en ville et passe à 576 kilomètres en dehors. La recharge de 10 à 80 % de la batterie se fait en à peine une demi-heure et surtout les consommations sont raisonnées. Surtout, la berline électrique bénéficie de l’un des meilleurs planificateurs de trajets existants.

Pour ce qui est de la conduite, la EQE dispose de trois modes distincts. Elle reste performante avec un 0 à 100 km/h abattus en 6,4 secondes. Surtout, l’apport de la conduite autonome est non négligeable en comparaison à la concurrence. On regrette la présence des commandes tactiles au volant qui ne sont pas aussi efficaces que leurs versions physiques.

Le vrai point faible de cette voiture est son prix de départ. La Mercedes EQE débute sans aucune option à partir de 75 000 euros et peut grimper jusqu’à 108 000 euros si cette dernière est bardée d’options. Vous avez donc sous les yeux une vraie berline de luxe qui a de réels atouts à faire valoir face à l’EQS.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre essai complet de la Mercedes EQE sur Frandroid.

Dimensions (L x l x h) 4,94 m x 1,96 m x 1,51 m

4,94 m x 1,96 m x 1,51 m Coffre : 430 litres

430 litres 0 à 100 km/h : 6,3 secondes

6,3 secondes Consommation : 15 kWh/100 km

15 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



au meilleur prix ? Où acheter La Mercedes EQE au meilleur prix ?

Comment bien choisir sa berline électrique ?

Quelles sont les conditions du bonus écologique à l’achat d’une voiture électrique ?

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique a une nouvelle fois évolué :

Bonus de 5 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes Bonus de 7 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros

pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros Bonus de 3 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 47 000 euros ;

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Quelle est la différence entre une berline, une citadine et un SUV ?

Le segment des berlines est prisé pour sa polyvalence. Ce genre de véhicules est parfait pour les longs trajets, au contraire de la citadine. En ville, les berlines sont également très à l’aise, ce qui fait défaut aux SUV. Il est admis qu’un véhicule de cette catégorie propose une longueur entre 4,10 et 4,60 mètres, mais quelques constructeurs comme Mercedes jouent avec ces limites pour entrer dans le segment.

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Des bornes publiques existent, mais elles sont encore peu nombreuses. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux.

Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, plusieurs solutions existent. Et comme on adore vous aider, on a un dossier complet sur le sujet vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.