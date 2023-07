Découvrez notre comparatif des meilleures autonomies pour une voiture électrique. Des citadines, aux berlines en passant par les SUV, voici une sélection des véhicules les plus endurants sur la route.

Les trois voitures électriques ayant la meilleure autonomie

Pour promouvoir leurs voitures électriques, les constructeurs communiquent principalement sur l’autonomie homologuée sous la norme WLTP. Si celle-ci est élevée, du moins plus que la concurrence, cela peut très rapidement devenir un argument de vente, notamment auprès des clients encore frileux à l’idée de franchir le pas. En effet, si les voitures électriques bénéficient déjà d’une technologie relativement éculée, les infrastructures de recharge, hormis celles de Tesla, sont encore à la traîne, notamment en France et même plus globalement en Europe. Nous avons pu comparer quelques véhicules sur un trajet Paris – Marseille pour que vous vous rendiez compte de la réalité des choses.

Aujourd’hui, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses au sein des catalogues des constructeurs. Difficile donc de s’y retrouver. Il est donc indispensable, comme pour une voiture thermique, de bien déterminer vos besoins avant d’entamer le processus d’achat. L’un des principaux critères d’achat pour une voiture électrique, comme énoncé un peu plus haut, c’est l’autonomie. Nous vous avons donc regroupé, sous quatre catégories, les cinq voitures qui bénéficient aujourd’hui du plus d’autonomie selon la norme d’homologation WLTP. L’autonomie réelle varie en fonction des conditions d’utilisation, mais le cycle WLTP offre toutefois un bon indicateur, meilleur que l’ancien cycle NEDC en tout cas, pour vous donner un petit aperçu de l’autonomie des voitures électriques.

Si vous souhaitez avoir toutes les clés pour un achat, voici une sélection des voitures les plus rapides sur un trajet. Nous avons aussi à votre disposition un guide des voitures électriques se rechargeant le plus vite.

Avant de nous lancer dans l’énumération des qualités de chaque véhicule présent au sein de notre sélection, voici un petit tableau récapitulatif.

Le classement des voitures électriques à la meilleure autonomie

Voiture Autonomie WLTP Prix recommandé Mercedes EQS 780 kilomètres 135 850 euros Tesla Model 3 (2021) 567 kilomètres 66 490 euros Tesla Model Y 507 kilomètres 69 990 euros Kia EV6 528 kilomètres 51 790 euros Audi e-tron GT quattro 488 kilomètres 105 100 euros BMW i4 590 kilomètres 71 560 euros Skoda Enyaq IV 544 kilomètres 51 080 euros Renault Zoé 395 kilomètres 33 700 euros

Mercedes EQS L'alternative de luxe à Tesla

Parmi les voitures électriques que nous avons pu tester, la Mercedes EQS est le modèle qui a montré les meilleures dispositions niveau endurance. En l’occurrence, le modèle intéressant en matière d’autonomie est la Mercedes EQS 450+ avec une autonomie annoncée de 780 kilomètres. Elle est aussi intéressante en termes de charge rapide. Vous pourrez passer de 10 à 80 % en 31 minutes avec un chargeur 200 kW sur une borne de recharge compatible.

La EQS se révèle pertinente sur les longs trajets grâce à un système de planification qui permet de préparer la voiture en avance. Même les éventuels coûts de recharge sont pris en compte. Bien évidemment, il s’agit d’un véhicule haut de gamme dans tous ses aspects. Si sa conduite est impeccable, il faut pouvoir y mettre le prix.

La Mercedes EQS commence à partir de 127 250 euros. Si vous pouvez vous permettre un tel investissement, notre essai du véhicule est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,76 m x 1,88 m x 1,62 m

: 4,76 m x 1,88 m x 1,62 m Coffre : 500 litres

500 litres 0 à 100 km/h : 5,1 secondes

5,1 secondes Consommation : 19,7 kWh/100 km

19,7 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 100 000 km

La Mercedes EQE

La EQS a une petite sœur, la EQE. Esthétiquement, elle affiche les mêmes lignes très réussies. Avec sa batterie d’une capacité utile de 89 kWh, elle revendique une autonomie WLTP comprise entre 620 et 712 km en cycle urbain et entre 552 et 638 km en cycle combiné.

La EQE est proposée à un tarif largement inférieur à celui de la EQS, avec un prix de départ à 75 000 euros. Vous pouvez retrouver son essai ici.

Dimensions (L x l x h) : 4,94 m x 1,96 m x 1,51 m

: 4,94 m x 1,96 m x 1,51 m Coffre : 430 litres

430 litres 0 à 100 km/h : 6,4 secondes

6,4 secondes Consommation : 20 kWh/100 km

20 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 100 000 km

Tesla Model 3 (2021) L'endurance selon Tesla

Dans notre sélection des meilleures voitures Tesla, c’est la Model 3 (2021) qui vous est recommandée pour sa qualité générale. Parmi ses atouts, on note une belle autonomie WLTP pour la berline américaine. En effet, l’endurance annoncée est de 567 kilomètres grâce à un véhicule un peu plus allégé. Surtout, la Tesla Model 3 bénéficie de l’immense réseau de bornes de recharge SuperChargeurs placés partout en France, vous permettant de trouver une prise sans le moindre problème.

En ce qui concerne la vitesse de charge, comptez 20 minutes au total pour passer de 10 à 80 %. La puissance requise est de 250 kW sur les modèles « Performance » et « Grande Autonomie ». De même la conduite proposée est agréable avec un 0 à 100 km/h atteints en à peine 3,3 secondes.

Pour sa version unique, la Model 3 débute à partir de 53 490 euros et monte au maximum à 66 490 euros pour la « Performance ». Lisez notre test de la Tesla Model 3 pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,69 m x 1,93 m x 1,44 m

: 4,69 m x 1,93 m x 1,44 m Coffre : 500 litres

500 litres 0 à 100 km/h : 4,4 secondes (Grande Autonomie)

4,4 secondes (Grande Autonomie) Consommation : 14,9 kWh/100 km

14,9 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 100 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Tesla Model Y Grande Autonomie (2021) La nouvelle référence des SUV

Au sein du catalogue des voitures Tesla, la Model Y est le SUV disponible sur le catalogue. Il s’agit de l’un des SUV électriques les plus endurants à l’heure actuelle avec une autonomie WLTP de 507 kilomètres. Côté charge rapide, le véhicule est capable de supporter une charge de 250 kW vous permettant de récupérer 80 % en 30 minutes. Vous pourrez récupérer presque 400 km grâce à cela.

Avant l’arrivée prochaine de la Tesla Model X, ce modèle est le plus spacieux de la gamme. Elle offre suffisamment d’espace pour la famille avec des agréments de conduite assez confortables et d’un volume utile important.

Le prix de départ est fixé à 49 990 euros et peut grimper jusqu’à 69 990 euros pour la « Performance ». Notre essai de la Tesla Model Y est aussi disponible à la lecture pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,75 m x 2,12 m x 1,62 m

: 4,75 m x 2,12 m x 1,62 m Coffre : 854 litres

854 litres 0 à 100 km/h : 3,7 secondes

3,7 secondes Consommation : 15,8 kWh/100 km

15,8 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Hyundai Ioniq 6 Grosse autonomie et charge rapide

Avec sa nouvelle version de la Ioniq, le constructeur Hyundai propose une véritable concurrente à la Tesla Model 3. En l’occurrence, cette voiture électrique propose d’abord un design sportif et luxueux. Cela permet au conducteur ainsi qu’aux passagers d’être installés confortablement pour les longs trajets.

Notre modèle d’essai était équipé d’une batterie de 77 kWh, qui permet d’offrir une autonomie théorique de 614 km. Comme vous le savez, l’endurance réelle dépend surtout de votre conduite et des types de routes empruntées. Des trajets d’autoroute font plus rapidement fondre l’autonomie réelle que dans un milieu urbain. Le tout est appuyé par une charge ultra rapide : la voiture est capable de passer de 10 à 80 % en seulement 18 minutes grâce à une puissance maximale de 277 kW sur une borne de recharge compatible. Si sur le plan de la conduite, du confort et de l’autonomie, tout est bon, on regrettera en revanche un planificateur d’itinéraire pas assez précis et un coffre plutôt petit.

En termes de prix, la Hyundai Ioniq 6 débute à partir de 52 200 euros, elle est ainsi très intéressante sur le plan du rapport autonomie/prix. Notre essai complet de la Hyundai Ioniq 6 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,85 m x 1,88 m x 1,49 m

: 4,85 m x 1,88 m x 1,49 m Coffre : 401 litres

401 litres 0 à 100 km/h : 7,4 secondes

7,4 secondes Consommation : 15 kWh/100 km

15 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Hyundai Ioniq 6

Audi e-tron GT (2021) 488 kilomètres sans trembler 8 /10 Fiche produit Voir le test Des lignes sportives

Sa puissance de conduite

Une consommation maîtrisée Lourde

Le constructeur Audi est un nom majeur du marché de l’automobile. Avec l’e-tron GT quattro, il fait une entrée remarquée sur le marché de l’électrique. Le modèle est l’une des plus performantes avec un développement à 476 chevaux. L’autonomie WLTP est annoncée à 488 kilomètres modulo une nouvelle fois votre conduite. Bien entendu, tout l’équipement de luxe est en place sur cette voiture.

C’est surtout au niveau de la charge que l’e-tron GT quattro est performante. Il faut 22 minutes de charge pour passer de 5 à 80 % de batterie et bénéficier d’une autonomie de 273 kilomètres. Notez aussi qu’un véhicule comme la Porsche Taycan utilise la même base que l’Audi si jamais vous souhaitez être au volant d’une marque encore plus prestigieuse.

Le gros point noir est son prix réellement prohibitif. L’e-tron commence à partir de 105 100 euros, avec un bonus écologique faible. Pour découvrir notre essai de l’Audi e-tron GT quattro, rendez-vous ici.

Dimensions (L x l x h) : 4,98 m x 1,96 m x 1,41 m

: 4,98 m x 1,96 m x 1,41 m Coffre : 405 litres

405 litres 0 à 100 km/h : 3,3 secondes

3,3 secondes Consommation : 23,5 kWh/100 km

23,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

BMW i4 Presque 600 kilomètres d'endurance

Si vous êtes à la recherche d’une alternative à Tesla, la BMW i4 est un véhicule attractif en termes d’endurance. L’autonomie affichée sur le papier est de 590 kilomètres. En 20 minutes, il est possible de récupérer 235 kilomètres d’autonomie, mais c’est tout. Le 10 à 80 % se réalise en 1 heure 15 minutes à cause d’une absence de charge rapide sur le véhicule.

Attention toutefois, la première version possédant la meilleure autonomie est une version entrée de gamme plus accessible en termes de prix. Elle est affichée à 71 560 euros, mais en contrepartie ne possède que des équipements assez faibles dans l’aide à la conduite. De même le réseau de chargeurs BMW est encore un peu spartiate. La conduite est toutefois agréable au quotidien surtout pour les longs trajets.

Notre test complet de la BMW i4 est disponible à la lecture. Si le SUV est performant en autonomie, il reste tout de même en retrait face aux autres véhicules de notre sélection.

Dimensions (L x l x h) : 4,78 m x 1,85 m x 1,44 m

: 4,78 m x 1,85 m x 1,44 m Coffre : 470 litres

470 litres 0 à 100 km/h : 5,7 secondes

5,7 secondes Consommation : 20 kWh/100 km

20 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Skoda Enyaq iV La cousine de l'ID.4

La Skoda Enyaq IV dans sa finition 80 est sans nul doute la plus intéressante en endurance. Le cycle annoncé en WLTP est de 544 kilomètres tout en développant une puissance de 204 chevaux. La voiture est surtout intéressante grâce à sa consommation maîtrisée qui pourra se révéler utile pour les longs trajets. Elle est surtout attractive en comparaison à sa cousine technique : la Volkswagen ID4.

En effet, tel un réel véhicule familial c’est surtout l’habitabilité qui est intéressante. Elle laisse de la place pour une famille avec un confort assuré pour chacun de ses membres. Sur la partie conduite, la Skoda est aussi bien à l’aise en ville que pour la campagne.

Sur le volet des prix, la version qui nous intéresse est l’Enyaq est celle intitulée 80. Celle-ci est proposée à partir de 51 080 euros vous faisant profiter d’un bonus écologique de 2000 euros. Notre essai de la Skoda Enyaq IV pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,64 m x 1,87 m x 1,61 m

: 4,64 m x 1,87 m x 1,61 m Coffre : 580 litres

580 litres 0 à 100 km/h : 11,3 secondes

11,3 secondes Consommation : 19,0 kWh/100 km

19,0 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Renault ZOE La citadine la plus autonome

Au cœur de notre sélection, beaucoup de citadines et de berlines s’y trouvent. Voici l’une des meilleures citadines électriques avec la Renault Zoé. Elle a l’avantage d’être accessible, mais surtout endurante. C’est par ailleurs la citadine avec le plus d’autonomie puisque celle-ci est mesurée à 395 kilomètres. Un chiffre assez conséquent à prendre en compte avec une charge rapide 50 kW. Il vous faudra 1 h 10 pour être à 100 %.

C’est en termes de consommation que la Renault Zoé tire son épingle du jeu. En effet, lors de notre essai nous avons relevé 13,8 kW/100 kilomètres sans le mode Eco. Les agréments de conduite sont de bon niveau avec un comportement sur la route dynamique. Si la ville est son territoire de prédilection, elle offre des performances honorables en dehors.

Surtout, la voiture est attractive au regard de son prix. La Zoé débute à partir de 33 700 euros et monte jusqu’à 36 900 sans le bonus écologique de 6000 euros. C’est donc la voiture la moins chère de notre sélection. Notre essai complet de la Renault Zoé est disponible à la lecture.

Dimensions (L x l x h) : 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m

: 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m Coffre : 338 litres

338 litres 0 à 100 km/h : 11,4 secondes

11,4 secondes Consommation : 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Quelle est la vraie autonomie d’une voiture électrique ?

Quelle est l’autonomie moyenne d’une voiture électrique ?

Au vu des différents modèles commercialisés sur le marché, l’autonomie moyenne d’un véhicule électrique oscille entre 150 à 600 kilomètres. Ce chiffre diffère en fonction des modèles, mais surtout de votre consommation. Les citadines sont ainsi bien moins résilientes en comparaison à des SUV. En général, la conduite en ville est plus économe pour l’endurance de votre voiture. Avec le réseau de chargeurs électriques en développement, il est possible de faire des trajets plus longs sans pour autant craindre une panne.

Quelle est la durée de vie d’une voiture électrique ?

L’espérance de vie d’un tel type de véhicule dépend de sa batterie. Peu importe la distance parcourue, ce sont les cycles de charge qui sont importants. Vous pouvez compter sur une moyenne entre 1000 et 1500 charges avant que l’emplacement de votre voiture électrique ne soit plus utilisable. En clair, votre batterie est construite pour tenir environ une dizaine d’années sans le moindre problème. Dans un rapport complet, Tesla révèle que la batterie d’une voiture électrique reste au-dessus des 80 % d’usure même lorsque vous avez parcouru 320 000 kilomètres. Attention, il est tout de même nécessaire d’y prendre soin et de rouler régulièrement avec. Cela signifie, ne pas l’exposer à des conditions trop froides et ne pas lui imposer des charges rapides interrompues.

Quels sont les différents types de batteries ?

La quasi-intégralité du parc automobile électrique en circulation fonctionne grâce à une batterie en Lithium-Ion. Cette technologie déjà omniprésente dans l’électronique grand public a su se faire une place chez les voitures électriques. Si elles offrent une densité énergétique importante, elles doivent être régulièrement surveillées pour éviter une surchauffe aux conséquences désastreuses. Beaucoup de constructeurs veulent se tourner vers les batteries à l’état solide. Pour le moment, tout cela n’est qu’en développement.

Comment changer la batterie de sa voiture ?

Tous les véhicules électriques vendus ont une garantie pour leur batterie. En général, celle-ci est valable 8 ans ou bien si la capacité descend en dessous d’un seul fixé à 70 %. Pour remplacer la batterie, il faut vous tourner vers un atelier du concessionnaire agrée. Le remplacement de la batterie se fait entre une et cinq heures puis elle est recyclée. Toutefois, au vu des premiers retours faits par les utilisateurs, les batteries de voitures électriques semblent tenir la route. Si vous devez passer à la caisse, vous devez prendre en compte la main-d’œuvre en plus. Par exemple, la batterie d’une Renault Zoé coûte seule 8000 euros. Un chiffre auquel il faut ajouter le travail de remplacement.

Quelle vitesse de charge pour une voiture électrique ?

La charge à domicile constitue la majorité des recharges effectuées par un utilisateur. Bien entendu, il est possible d’opter pour une prise domestique, mais il est conseillé de faire appel à un professionnel afin de vérifier l’état de votre réseau. Les constructeurs recommandent l’installation d’une Wallbox. En effet, celle-ci offre une charge plus rapide et surtout plus sûre. Le constructeur CATL, l’un des leaders en la matière, promet même un temps de recharge estimé à 5 minutes dans les années à venir.



