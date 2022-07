Cette Tesla Model X a roulé plus de 320 000 km : quel bilan en tirer ?

Un propriétaire fait le bilan après avoir parcouru 320 000 km au volant de sa Tesla Model X.

Les voitures électriques sont encore assez méconnues du grand public. L’une des grandes questions que l’on peut se poser, c’est sur la durée de vie des batteries. Et les premières données que l’on croise depuis quelques années dissipent la crainte liée à la durée de vie de la voiture électrique. En effet, il n’est pas rare de croiser des voitures dont le kilométrage dépasse les 300 000 km comme c’est le cas aujourd’hui.

320 000 km et encore 90 % de batterie

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Out of Specs Reviews, on peut visionner le témoignage d’un possesseur d’une Model X dont le compteur kilométrique affiche plus de 320 000 km. Une distance parcourue en moins de cinq ans puisque la voiture a été achetée neuve en 2017. La voiture serait majoritairement rechargée sur le réseau des Superchargeurs de Tesla si l’on en croit le possesseur. Et malgré tout cela, la voiture dispose encore d’environ 90 % de son autonomie originale.

En d’autres termes, la batterie aurait perdu seulement 10 % de sa capacité en 5 ans et 320 00 km. Tout en sachant que la charge ultrarapide est connue pour ne pas être tendre avec le vieillissement des batteries, puisque la chaleur dégagée lors de la recharge peut réduire plus rapidement la capacité des cellules.

La batterie n’aurait jamais été remplacée, et l’homme aurait seulement fait quelques travaux d’entretien mineurs, comme un changement de suspensions, des travaux de carrosserie ou le changement des pneus.

Une Tesla totalisant plus de 650 000 km !

Dans les commentaires de la vidéo, on peut voir certains annonçait avoir des Tesla totalisant davantage de kilomètres encore. En 2020, le site Electrek avait acheté une Model X additionnant plus de 650 000 km pour l’étudier. La voiture avait nécessité 29 000 dollars de frais en 5 ans, avec notamment un changement de batterie à 570 000 km, pris en charge par la garantie Tesla.

Tous ces « cas pratiques » permettent de vérifier en partie les données de Tesla, qui annoncent une très faible dégradation de la batterie avec le temps et les kilométrages parcourus. En bref : la voiture électrique est faite pour durer, et ce n’est pas la batterie qui devrait poser de problèmes particuliers, sauf dans de rares cas particuliers.

