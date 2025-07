La domination de Tesla s’effondre : BYD s’impose comme le nouveau géant de la voiture électrique

BYD frappe fort avec des chiffres impressionnants, qui vont clairement rendre jaloux Tesla et Elon Musk. C’est un tournant historique que nous sommes en train de vivre, où le géant chinois dépasse la firme américaine.

Il suffit parfois de quelques chiffres pour résumer une dynamique. Et ceux publiés par BYD en ce début juillet sont implacables : 606 993 voitures électriques livrées au second trimestre 2025, en progression de 42,5 % sur un an, et surtout de près de 46 % par rapport au premier trimestre comme le relaye CNEVPost.

Dans un marché pourtant chahuté, où la croissance ralentit, le géant chinois signe là son meilleur trimestre historique en matière de voitures électriques, tout simplement. Et cela sans avoir besoin d’inonder le marché avec ses modèles hybrides rechargeable. En effet, l’électrique pur devient majoritaire chez BYD. C’est un tournant.

Côté Tesla, le contraste est saisissant. La marque californienne a enregistré un recul brutal de ses livraisons, tombées à 384 122 unités sur le même trimestre. Cela représente une chute de 13,5 % en un an, et une nouvelle claque après un premier trimestre déjà morose.

Elon Musk peut bien évoquer des facteurs conjoncturels ou pointer la nouvelle Model Y restylée comme une bouée de sauvetage, la réalité est cruelle : sur les six premiers mois de l’année, BYD a déjà livré 1 023 381 voitures électriques, contre 720 809 unités pour Tesla, soit près de 302 572 de plus que Tesla tous modèles confondus. L’écart se creuse, et il devient dangereux.

BYD : la force industrielle

Derrière cette performance, il y a une stratégie claire. BYD n’a pas attendu une hypothétique “next big thing” pour avancer. Il a industrialisé, rationalisé, optimisé. Sa gamme n’est pas aussi sexy que celle d’un constructeur premium, mais elle est redoutablement adaptée aux besoins des marchés.

Ventes d’hybrides rechargeables (PHEV) et électriques (BEV) de BYD

En Chine, évidemment, où le ticket d’entrée à l’électrique passe souvent par BYD (mais aussi de plus en plus par des nouveaux entrants comme Xiaomi). Ainsi qu’à l’export, qui devient un moteur de croissance à part entière. Sur les six premiers mois de 2025, le groupe a déjà expédié 464 266 voitures hors de Chine. C’est plus du double par rapport à l’an dernier. Et ce n’est que le début.

Le plus fascinant, c’est qu’il ne s’agit pas d’un feu de paille. Ce que BYD construit trimestre après trimestre, c’est une hégémonie industrielle, nourrie par des volumes colossaux, une intégration verticale inégalée (BYD produit également ses batteries, mais aussi les moteurs et l’électronique embarqué), et une capacité d’adaptation fulgurante.

BYD rattrape son retard

Pendant que Tesla tergiverse sur ses futures plateformes, son Cybercab encore invisible dans les rues, BYD vend, avec des marges raisonnables et des produits qui progressent vite niveau technique. La Seal U, la Dolphin Surf, la nouvelle Sea Lion 07, etc. ou encore la recharge en 5 minutes.

Alors bien sûr, Tesla n’a pas dit son dernier mot. Le deuxième semestre pourrait relancer la dynamique, notamment si Elon Musk présente enfin la voiture électrique abordable qui était prévue pour le premier semestre 2025.

Ce basculement n’est pas qu’une question de volume. Il signe la fin d’un monopole symbolique. Tesla a longtemps incarné la voiture électrique, dans sa version la plus spectaculaire. Elle reste sans doute la marque la plus influente du segment dans le monde.

Mais elle n’est plus la plus vendue. Et ce changement-là, aussi technique soit-il, marque l’entrée dans une nouvelle ère. Surtout avec BYD qui démarre fort ses exportations, et qui ne compte plus uniquement sur la Chine pour vendre ses voitures.