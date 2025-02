En Europe, les ventes de Tesla dégringolent alors que celles de BYD montent en flèche comme le prouvent ces chiffres impressionnants 

Tesla a enregistré une baisse des ventes en janvier 2025 sur un ensemble de marchés, y compris en Europe. Profitant de cette contre-performance, BYD réussit à être en forte croissance dans ces mêmes pays.

BYD Atto 2 // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

BYD est le plus grand concurrent de Tesla à l’international. Le spécialiste chinois des batteries souhaite développer une gamme capable de contester et même de surpasser Tesla. Ce rêve serait-il déjà en train de se réaliser ? BYD a livré plus de véhicules que Tesla sur certains marchés européens.

BYD a dépassé Tesla en Europe ?

Tesla a vu ses ventes dégringoler de 50 % en Europe au mois de janvier 2025. Une chute importante qui est liée à deux phénomènes. Selon une étude d’Electrifying, Elon Musk pourrait être l’une des raisons de ce manque de forme de Tesla.

En effet, 59 % des personnes possédant une voiture électrique ou souhaitant en acheter une au Royaume-Uni déclarent que l’influence d’Elon Musk pourrait les dissuader d’acheter une Tesla. Dans le même temps, le constructeur américain voit ses ventes plonger en raison de l’annonce du Tesla Model Y restylé.

Bon nombre de clients préfèrent attendre la gamme complète du SUV avant de passer commande. Résultat, Tesla est en chute libre sur de nombreux marchés : -12 % au Royaume-Uni, -38 % en Norvège, -42 % aux Pays-Bas, -44 % en Suède, -60 % en Allemagne et même -63 % en France.

Selon Bloomberg, Tesla a livré 7 088 véhicules dans 10 pays d’Europe (Royaume-Uni, Espagne, Irlande, Portugal, France, Belgique, Allemagne, Norvège, Suède et Danemark). Dans le même temps, BYD a livré 4 630 véhicules sur la même zone géographique, pas de quoi inquiéter Tesla pour l’instant. En revanche, si l’on regarde les résultats de certains pays, BYD montre une concurrence plus farouche.

BYD Seal 2025 // Source : BYD

BYD fait mieux sur certains marchés

BYD a démontré une forme particulière en Espagne, où son chiffre de ventes mensuel a augmenté de 734 % par rapport à janvier 2024, ce qui donne 1 192 véhicules BYD immatriculés dans le pays. Tesla, quant à lui, a chuté de 72 % sur le même mois, avec seulement 268 ventes.

Trois autres marchés présentent une situation similaire. Au Royaume-Uni, 1 614 BYD ont été immatriculés, soit une hausse de 554 %, tandis que Tesla chute de 8 % avec 1 458 véhicules immatriculés. En Irlande, les ventes de BYD augmentent de seulement 4 % pour atteindre 447 immatriculations. Tesla a progressé de 117 % par rapport à janvier 2024, mais ce n’est pas suffisant : le constructeur a immatriculé seulement 143 voitures dans le pays.

Crédit : BYD

Là où BYD a le plus profité de la chute des ventes de Tesla, c’est au Portugal. Avec une baisse de 29 % pour Tesla et une augmentation de 209 % pour BYD, le constructeur chinois dépasse tout juste son concurrent de 3 immatriculations. BYD a immatriculé 392 véhicules contre 389 pour Tesla.

Mais BYD a encore du chemin à faire

Bien que Tesla soit en perte de vitesse en Europe, BYD a encore du chemin à parcourir si son objectif est de surpasser les ventes de Tesla sur le Vieux Continent. Comme évoqué plus tôt, Tesla a vendu 7 088 véhicules sur les 10 marchés analysés, tandis que BYD en a vendu 4 630, soit presque 35 % de moins.

Des marchés comme la France, l’Allemagne, la Norvège, la Belgique, la Suède et le Danemark favorisent toujours Tesla par rapport à BYD. Pour réussir à détrôner Tesla sur ces marchés, BYD va devoir être très agressif, notamment en pratiquant une politique tarifaire vraiment plus basse que celle de Tesla.

Pour l’instant, les tarifs d’une BYD Seal ou d’un SUV BYD Seal U ne sont pas plus avantageux que ceux d’une Tesla Model 3 ou d’un Tesla Model Y concurrent. Si le constructeur chinois souhaite atteindre son objectif de 5 à 6 millions de véhicules vendus en 2025 dans le monde, le prix sera une composante importante de son succès en Europe.