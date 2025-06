Si BYD reste le leader mondial de la voiture électrique, le constructeur semble faire face à quelques difficultés. Ce dernier aurait en effet ralenti fortement sa production en Chine, signe d’une baisse de ses ventes.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Il était au coude à coude avec Tesla depuis un petit bout de temps. Et voilà que BYD a enfin dépassé son rival au mois d’avril 2025, devenant ainsi le leader mondial de la voiture électrique. Mais loin de s’en contenter, le constructeur chinois poursuit sa grande offensive sur le marché. Et pas seulement en Chine.

Un léger ralentissement

La firme basée à Shenzhen veut aussi se faire une place de choix sur le marché européen. Il multiplie pour cela les lancements et les investissements, afin de s’imposer parmi les plus grands du secteur. En parallèle, BYD affiche des résultats très prometteurs, et ses ventes ne cessent de grimper partout dans le monde. Cependant, tout n’est pas rose pour autant. En plus de s’être fait taper sur les doigts par Pékin pour avoir recours aux ventes tactiques, l’entreprise aurait réduit sa production.

C’est ce qu’affirme un article d’Automotive News Europe, qui relaie les informations de Reuters. L’agence de presse britannique indique que BYD a notamment réduit ses équipes dans certaines de ses usines en Chine. Celles de nuit ont été supprimé, tandis que le rythme d’assemblage a été diminué. La production aurait été abaissé d’un tiers de sa capacité maximale selon certaines sources anonymes proches du dossier. Et ce n’est pas tout. Car le constructeur aurait aussi renoncé à ajouter de nouvelles lignes de production pour le moment.

Crédit : BYD

Une situation qui n’augure évidemment rien de très bon pour la marque chinoise, qui emploie actuellement plus d’un million de salariés. Cependant, il faut savoir que ce ne sont pas toutes les usines, au nombre de sept en Chine, qui sont concernées. Pour le moment, ces mesures ne sont appliquées qu’à quatre d’entre elles. La raison officielle n’est pas encore très claire. Si certains évoquent simplement une volonté de réduire les coûts, d’autres indiquent que ces mesures découlent de ventes trop faibles.

Elle n’auraient pas atteint l’objectif annoncés par la marque. Pourtant, les chiffres qui avaient été annoncés au début du mois d’avril pour le 1er trimestre 2025 étaient très encourageants. Le constructeur avait vendu pas moins de 377 420 voitures hybrides rechargeables et électriques (NEV) en mars 2025, dont 72 723 en dehors de son pays natal. Et sur les trois premiers mois de l’année, ce sont plus d’un million de NEV qui ont été immatriculés. Soit une augmentation de 60 % en un an seulement.

Une situation temporaire ?

Oui mais voilà, une enquête menée par l’Association des concessionnaires automobiles de Chine apporte un autre éclairage. Elle indique que les showrooms de BYD détiennent en moyenne l’équivalent de 3,21 mois de stock. C’est l’un des chiffres les plus élevés parmi tous les constructeurs chinois, tandis que la moyenne du marché est de 1,38 mois. Or, on sait que la firme a tendance à immatriculer des voitures qui ne sont en fait pas commandées par des clients. Puis elles sont revendues comme des occasions zéro kilomètre à prix cassé.

Ce qui ne plaît pas au gouvernement, qui accuse cette pratique de fausser les chiffres du marché. D’ailleurs, Automotive News cite l’exemple d’un concessionnaire BYD qui a récemment fait faillite. De plus, une vingtaine de ses magasins seraient déserts ou tout simplement fermés. Mais cela signifie t-il forcément que la marque se porte mal ? Pas forcément. Il est aussi possible qu’elle ait décidé de plutôt miser sur son développement en Europe. Et ce alors qu’elle a lancé une offensive impressionnante pour notre marché.

BYD Seal U

Elle prévoit d’ouvrir pas moins de trois usines, mais aussi d’installer un centre de R&D en Hongrie. Une stratégie qui devrait payer, puisque la marque a déjà généré un taux de croissance de 200 % voire plus dans cinq des plus grands marchés européens. Elle avait également dépassé Tesla sur les ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent. Et tout ça alors qu’elle n’est arrivée sur le territoire qu’au cours de l’été 2023.