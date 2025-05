On y est : BYD a dépassé Tesla en Europe pour la première fois de son histoire

C’est officiel, BYD a dépassé Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe au mois d’avril 2025. Cependant, c’est toujours Volkswagen qui reste en tête, avec plus de 23 000 unités vendues.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

BYD est sur une bonne lancée, et tout porte à croire que c’est encore très loin d’être terminé. Et pour cause, si la firme chinoise était sur les talons de Tesla à la fin de l’année 2024 en termes de ventes de voitures électriques, elle lui est finalement passé devant en avril 2025. La firme chinoise est officiellement devenue le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Et ce n’est pas terminé.

Une nouvelle étape franchie

En effet, la marque chinoise basée à Shenzhen, qui vient de lever le voile sur sa nouvelle Dolphin Surf en Europe, ne veut pas s’arrêter là dans sa progression. Elle vient d’ailleurs tout juste de franchir une nouvelle étape, et pas des moindres. Car voilà qu’elle dépasse désormais Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe. Une performance très impressionnante, quand on sait que BYD n’est arrivé officiellement qu’à la fin de l’été 2023 sur le Vieux Continent.

Comme l’attestent les chiffres du cabinet JATO, la firme a vendu 7 231 autos zéro-émission (à l’échappement) au mois d’avril 2025. De son côté, la firme d’Elon Musk a écoulé 7 165 unités sur la même période. Un écart minime, mais qui est tout de même historique. Car c’est la toute première fois que l’entreprise chinoise, qui produit des voitures depuis 2003, passe devant Tesla. Le constructeur américain semble perdre de sa superbe, alors qu’il traverse depuis plusieurs mois une période très compliquée.

Source : Tesla

Il fait face à un important désamour de la part des clients, nombreux à s’être lassé d’une gamme qui manque de renouveau. Sans parler des prises de position polémiques de son PDG Elon Musk. À tel point que les salariés et actionnaires du constructeur lui ont demandé de se calmer. Ajoutons à cela la nouvelle version du Model Y, dont seules les versions les plus onéreuses sont actuellement livrées, et on comprend mieux pourquoi les chiffres sont dans le rouge. Précisons tout de même que les débuts de trimestre sont généralement calmes chez la marque américaine : à voir comment la situation évolue dans les prochains mois.

De son côté, BYD continue son ascension en Europe. Cependant, l’entreprise, qui emploie plus de 110 000 ingénieurs, est encore loin du podium sur le Vieux Continent.

C’est pour le moment Volkswagen qui reste en tête des ventes de voitures électriques en avril 2025. La marque allemande, qui commence tout doucement à sortir la tête de l’eau, a vendu 23 514 voitures électriques le mois dernier – une progression de 61 % par rapport à l’année dernière, bien aidé par les bons résultats de ses ID.3, ID.7 et ID.4. Un chiffre impressionnant qui lui permet de dépasser de loin tous ses rivaux.

Skoda Elroq

Sur la 2ᵉ marche, on retrouve BMW, loin derrière avec ses 14 867 exemplaires vendus. Skoda complète le podium avec 13 598 unités grâce à l’excellente performance de son Elroq, numéro 1 des ventes en Europe avec 7 998 immatriculations ; Audi se positionne en 4ᵉ position avec 11 958 ventes.

Une petite progression pour l’électrique

Globalement, le marché de la voiture électrique en Europe a légèrement progressé au cours du mois d’avril 2025, avec 184 312 véhicules vendus sur cette période, une augmentation de 28 % par rapport au mois d’avril 2024. Certes, ce n’est pas miraculeux, mais c’est tout de même un bon signe, après une année 2024 assez catastrophique pour le marché automobile. Cette petite hausse s’inscrit dans la continuité du début d’année 2025, qui avait déjà bien commencé.

Sur les trois premiers mois, les immatriculations ont grimpé de 29 % sur l’ensemble du Vieux Continent. Sauf en France, où les ventes avaient même chuté légèrement. Quant à BYD, la progression est particulièrement impressionnante. Et pour cause, ses immatriculations ont flambé de 196 % entre avril 2024 et avril 2025. Cela alors que le constructeur a largement étoffé sa gamme, avec notamment l’arrivée des Atto 2 et Sealion 7, entre autres. L’arrivée de la Dolphin Surf à moins de 20 000 euros devrait encore permettre à la marque d’accélérer en Europe.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

De son côté, Tesla a vu ses ventes chuter de 49 % en un an et se voit relégué à la 11ᵉ place du classement. Pour Felipe Munoz, analyste chez Jato, « il s’agit d’un moment décisif pour le marché automobile européen, en particulier si l’on considère que Tesla est leader sur le marché européen des véhicules électriques à batterie depuis des années ». De plus, si l’on prend aussi en compte les ventes de voitures hybrides, BYD est très loin devant la firme américaine. Celle-ci va donc devoir mettre les bouchées doubles pour espérer repasser devant son rival chinois.