L’explication étonnante de Samsung sur la batterie de Galaxy Z Fold 7

Contrairement au petit Z Flip 7, le nouveau Galaxy Z Fold 7 ne dispose pas d’une capacité de batterie accrue par rapport à l’année dernière… ou même les années passées. Un paradoxe que Samsung tente d’expliquer, avec plus ou moins d’adresse.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Lancé mercredi 9 juillet à l’issue de la conférence Galaxy Unpacked, le Galaxy Z Fold 7 arrive sur le marché avec une batterie dont la capacité stagne depuis plusieurs années maintenant. L’appareil s’appuie en effet sur la même batterie de 4400 mAh que le Galaxy Z Fold 3, commercialisé en 2021… tandis que son petit frère le Galaxy Z Flip 7 dispose quant à lui d’une capacité une nouvelle fois accrue (4300 mAh désormais contre 4000 mAh l’an passé).

Cette incohérence résulte, dans les faits, d’un arbitrage de Samsung, qui tente désormais d’expliquer (ou plutôt de justifier) pourquoi son nouveau Z Fold 7 embarque une batterie relativement modeste pour son format. Et en la matière, la firme coréenne patauge un peu, arguant notamment auprès de SamMobile que la priorité de « la plupart » des détenteurs de Z Fold 7 n’irait pas à l’autonomie… contrairement aux utilisateurs de Z Flip, qui en feraient à l’inverse une plus grande priorité.

La finesse du châssis principalement en cause ?

L’argument est étrange. On peut raisonnablement s’accorder à dire que la vaste majorité des utilisateurs de smartphones sont intéressés par une autonomie plus importante, mais d’après Samsung, les propriétaires de Z Fold accorderaient plus d’importance à la taille de l’écran, à la qualité photo et à la présence d’un châssis fin et léger.

À vrai dire, c’est certainement dans ce dernier élément que se cache le vrai motif de l’arbitrage opéré par Samsung concernant la batterie du Z Fold 7. L’appareil dispose d’un design largement aminci et allégé qui l’a forcé à sacrifier certains éléments. Il y a fort à parier que la firme a déjà eu toutes les peines du monde à loger la même batterie que l’an dernier dans ce nouveau châssis fin et léger, et c’est probablement dans ce contexte qu’une batterie de 4400 mAh a été jugée satisfaisante.

Toutefois, cela veut aussi dire que Samsung n’était probablement pas encore prêt à embrasser la technologie silicium-carbone, qui permettent aux modèles concurrents d’embarquer des batteries beaucoup plus costaudes : 5820 mAh pour le Honor Magic V5 par exemple, voire même 6000 mAh pour le Vivo X Fold.

« Nous ne pensons pas que ce soit la meilleure solution », nous a d’ailleurs dit Samsung à propos des batteries silicium carbone. La marque estime que cette technologie n’est pas encore assez mature.

