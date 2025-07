Cette « montre extrêmement précise » signée Huawei profite d’une offre rare

Déjà saluée pour son excellent rapport qualité-prix, la montre connectée de sport Huawei Watch Fit 4 Pro devient plus accessible que jamais et s’accompagne en prime de plus de 90 euros de cadeaux.

La Huawei Watch Fit 4 Pro peut être immergée jusqu’à 40 mètres sous l’eau // Source : Huawei

Alors que les soldes battent leur plein, Huawei affiche de belles remises sur une grande partie de son catalogue, y compris ses produits les plus récents comme la Watch Fit 4 Pro, lancée en juin dernier.

Jusqu’au 27 juillet, cette excellente montre connectée notée 9/10 par Frandroid sur la partie suivi sportif et de santé, est disponible avec une belle offre promotionnelle comprenant :

une remise immédiate de 30 euros ramenant son prix de 279,99 à 249,99 euros ;

une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 3 d’une valeur de 49,99 euros offerte (uniquement avec le modèle noir) ;

un bracelet en fluoroélastomère ou en nylon d’une valeur de 39,99 euros offert ;

3 mois d’abonnement à l’application Huawei Santé+ offert

Un suivi sportif de haut vol

Les montres connectées Huawei sont particulièrement appréciées des sportifs. Et pour cause, la marque mise sur des capteurs ainsi que des systèmes de géolocalisation à haute précision. Sur ce point, la nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro, officialisée en juin dernier, ne fait pas figure d’exception.

Le cyclisme aussi est à l’honneur sur la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Huawei

Dotée de plus de 100 modes sport, cette montre connectée vous suit dans la plupart de vos activités physiques, même les plus spécifiques comme le golf, la plongée et l’alpinisme. Chaque discipline a d’ailleurs droit à ses propres données de suivi, afin de vous aider à améliorer vos performances au fil des entraînements : l’allure, la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol pour le running, la topographie du terrain et la météo pour les treks et les randonnées, ou encore la profondeur et la respiration pour les activités nautiques.

Une montre pour suivre de près sa santé

La Huawei Watch Fit 4 Pro n’est pas réservée aux athlètes. Ce modèle vous permet de surveiller votre santé à travers une série de mesures précises comprenant notamment la fréquence cardiaque, sa variabilité (VFC), le taux d’oxygénation du sang, la respiration ou encore la qualité de votre sommeil. Cette montre connectée vous permet aussi de réaliser un ECG, une fonctionnalité habituellement réservée aux appareils les plus premium et les plus coûteux.

Toutes les données de santé accessibles en un clin d’oeil // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bouger est largement préconisé pour préserver sa santé. Mais voilà, pour éviter les blessures et les fatigues extrêmes, il est essentiel de savoir quand s’entraîner et quand se reposer. Sur ce point, la Huawei Watch Fit 4 Pro peut s’avérer être une aide précieuse. Après avoir estimé votre niveau de forme physique, la montre connectée vous indique s’il est temps de s’activer ou au contraire de récupérer.

Mieux, grâce à l’application Stay Fit, vous pouvez calculer votre déficit calorique, une donnée pratique pour ajuster ses apports nutritionnels et se rapprocher progressivement de son poids de santé.

Un haut niveau de performances dans un bel écrin

Les montres connectées sportives sont rarement les plus raffinées. La Huawei Watch Fit 4 Pro échappe à cette règle et arbore un design élégant, lui permettant d’être portée en toutes circonstances.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il faut dire que côté finitions, la marque a mis le paquet et associe à merveille délicatesse et robustesse :

un boîtier en aluminium ultra-fin (9,3 mm d’épaisseur) et hautement résistant ;

une lunette en titane ;

un verre saphir pour protéger l’écran ;

une couronne rotative aux couleurs du bracelet.

Et pour vous permettre d’en profiter pleinement même sous un soleil estival, la marque a intégré à sa Watch Fit 4 Pro un lumineux écran AMOLED de 1,82 pouce, une qualité rare sur des modèles aussi abordables.

Dernier atout et pas des moindres : vous n’aurez pas à la recharger quotidiennement, cette montre connectée bénéficiant de 10 jours d’autonomie en utilisation normale.

Une offre d’été attractive

Jusqu’au 27 juillet, la Huawei Watch Fit 4 Pro est accessible à 249,99 euros au lieu de 279,99 euros et s’accompagne en cadeau d’une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 3 (uniquement avec le modèle noir), d’un bracelet de rechange et de 3 mois d’abonnement à l’application Huawei Santé+.