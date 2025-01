Huawei Mate X6 : ce photophone pliant d’une rare élégance profite d’une offre de lancement canon

Huawei met les petits plats dans les grands pour le lancement de son nouveau smartphone pliant, le Mate X6 : fiche technique robuste, design soigné, prix remisé et même une montre connectée offerte.

Spacieux et confortables à l’usage, les smartphones pliants ont généralement tendance à manquer d’élégance. Mais pas le nouveau Huawei Mate X6. En plus d’arborer un design chic et raffiné, ce modèle offre une configuration des plus premium. Entre performance, qualité d’affichage et combinaison photo haut de gamme, Huawei n’a rien laissé au hasard.

Tout juste dévoilé à 1999 euros, ce nouveau fleuron de Huawei bénéficie jusqu'au 18 février d'une belle offre de lancement comprenant :

une remise de 199,90 euros avec le code promo A10FAX6 (soit -10 %) ;

une montre Huawei Watch GT4 46 mm d'une valeur de 179,99 euros (199,99 euros pour la version blanche de 41 mm).

Une élégance rare, mais pas au détriment de la robustesse

Raffinement et solidité vont rarement de pair. Et pourtant, Huawei est parvenu à une telle prouesse avec son Mate X6. Sous une coque en cuir vegan, des lignes arrondies et des bords ultra-fins (4,6 mm une fois le smartphone déplié), se cache un smartphone plutôt robuste.

Un look tout en élégance grâce à son revêtement en cuir vegan rouge ou noir // Source : Huawei

Certifié IPX8 pour sa résistance aux éclaboussures, le dernier-né de Huawei profite aussi d’une protection en verre Kunlun de seconde génération chargée de préserver ses écrans en cas de chute ou de choc. Voilà un atout de taille, le Huawei Mate X6 embarquant deux magnifiques dalles AMOLED équipées de la technologie LTPO, pour un rafraîchissement adaptatif et peu énergivore de l’image jusqu’en 120 Hz.

À l’extérieur, le Mate X6 propose un bel écran FHD+ de 6,45 pouces, une diagonale étendue à 7,93 pouces sur le panneau intérieur. Fermé ou ouvert, le confort est donc au rendez-vous, d’autant que ce smartphone est particulièrement léger avec seulement 239 grammes sur la balance.

Une performance au service de la photo

Les précédents modèles de la série Mate X se sont notamment imposés sur le marché des smartphones pliants grâce à leur remarquable performance. Le Huawei Mate X6 ne déroge pas à la règle et peut non seulement faire tourner la plupart des jeux mobiles mais aussi et surtout offrir une qualité photo exemplaire.

Une photo capturée avec le Huawei Mate X6 // Source : Huawei

Le Huawei Mate X6 est en effet doté d’un triple capteur de haute volée stabilisé optiquement.

Au programme, les utilisateurs peuvent réaliser de superbes photos et vidéos quel que soit le sujet photographié grâce à :

un premier capteur de 50 mégapixels à ultra-ouverture ;

un second capteur de 40 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand angle ;

un téléobjectif macro de 48 mégapixels

Et pour accompagner le tout, la marque a ajouté un ultime capteur Ultra Chroma XMAGE chargé de capturer des images avec des couleurs riches et intenses et délivrer au final des clichés hautement réalistes.

La photo étant un élément central de son nouveau smartphone pliant, Huawei a prévu un large espace de stockage de 512 Go. Parfait pour immortaliser chaque moment phare de sa vie et alimenter quotidiennement ses comptes Instagram et TikTok. Mieux, pourvu d’une batterie de 5110 mAh, le Huawei Mate X6 peut tenir jusqu’à 2 jours avec une charge pleine et ne risque donc pas de vous faire défaut en plein shooting. Au besoin, le smartphone se recharge en moins d’une heure à 66 W.

Une interface soignée, dédiée à la productivité

Le Huawei Mate X6 est livré avec EMUI 15, la dernière version du système d’exploitation du constructeur. Si cette interface est appréciée pour son haut niveau de personnalisation, elle est aussi saluée pour sa praticité et sa bonne gestion du multitâche. Passer d’une application à l’autre n’a jamais été aussi fluide.

Aurora Store // Source : Aurora Store

Et bien que les services de Google ne soient pas au programme sur le Mate X6, Huawei a pensé à tout pour que l’utilisateur puisse retrouver en un clin d’œil ses applications préférées, y compris celles du géant américain.

En lieu et place du Google Play Store, la marque présente l’Aurora Store. Disponible sur l’App Gallery de Huawei, cette plateforme s’impose comme une alternative open-source pour télécharger les applications les plus populaires en toute simplicité. Cette solution facile et intuitive s’intègre parfaitement à l’écosystème de Huawei.

Huawei propose en ce moment son Mate X6 à 1799,10 euros, soit avec une belle remise de 199,90 euros et vous offre en prime une montre connectée Huawei Watch GT4 d'une valeur de 179,99 euros pour la version 46 mm et de 199,99 euros pour le modèle blanc de 41 mm.

Ce smartphone est également disponible à la boutique Huawei Opera Store à Paris, ou auprès d'autres revendeurs tels qu'Amazon et Boulanger.