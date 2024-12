Huawei officialise son Mate X6, il sortira même en France : deux records pour ce smartphone pliable

Fin, puissant et doté d’un système photo intéressant, le nouveau Mate X6 de Huawei est là. Bonne nouvelle : il est prévu en France.

Huawei Mate X6 // Source : Huawei

Encore un smartphone pliant ! Mais le Mate X6 marque une étape dans l’évolution des smartphones pliables. Avec ses 9,9 mm d’épaisseur une fois replié, 4,6 mm déplié, il établit un nouveau standard en termes de finesse.

Source : Huawei

Et Huawei le promet, cette prouesse technique ne se fait pas au détriment de la solidité : la nouvelle charnière en forme de goutte d’eau, construite avec des « matériaux aérospatiaux », offrirait une robustesse remarquable. L’indice IPX8 certifie même une résistance à l’immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes.

Huawei Mate X6 // Source : Huawei

Le double écran est particulièrement impressionnant. L’écran externe de 6,45 pouces offre une expérience similaire à celle d’un smartphone classique, tandis que l’écran interne de 7,93 pouces transforme l’appareil en une véritable tablette. La qualité d’affichage est au rendez-vous sur les deux dalles Oled, avec des couleurs vives et des noirs profonds, ainsi que du 0-120 Hz en taux de rafraichissement. Huawei met aussi en avant sa technologie de luminosité, Mate Brightness, et promet un pic de luminosité HDR de 1 800 nits.

Huawei Mate X6 // Source : Huawei

Le véritable tour de force se trouve du côté de la photo. Le module principal de 50 mégapixels inaugure un système à 10 diaphragmes physiques, une première sur smartphone. Cette technologie promet un contrôle sans précédent sur la profondeur de champ et la gestion de la lumière, rapprochant l’expérience photographique de celle d’un « appareil photo professionnel ».

Huawei Mate X6 // Source : Huawei

Ce capteur de 50 mégapixels est équipé d’une optique avec ouverture variable réglable de f/1,4 à f/4,0, un appareil photo ultra-grand angle de 40 MP f/2,2 et un téléobjectif de 48 MP f/3,0 avec mode macro complètent le tout. Il y a une caméra selfie de 8 MP dans un trou dans les écrans principal et secondaire.

Huawei Mate X6 // Source : Huawei

La dissipation thermique serait améliorée de 30 % grâce à l’utilisation du graphène, on retrouve aussi une batterie de 5 110 mAh avec charge rapide 66 W.

Notez que Huawei est hyper discret sur le SoC que l’on retrouve dans ce smartphone, on a très peu de détails, ni sur sa compatibilité 5G, ni sur le modèle de puce. On sait juste qu’il existe avec 12 ou 16 Go de RAM. Le constructeur chinois semble être hyper prudent face à d’autres sanctions européennes, surtout depuis le retour de Donald Trump.

Il y a aussi un Mate X6 Collector, avec une plus grosse batterie (5 200 mAh), et une puce avec connexion satellite qui semble mieux que celle du X6 classique. Ce dernier est aussi équipé d’un verre plus solide, « Kunlun trempé de seconde génération ».

Il arrive en France !

Et ça, c’est la bonne nouvelle : ce Mate X6 va être commercialisé en France le 13 janvier 2024, et le prix serait de 1999 euros. Cela le met en face du Galaxy Z Fold 6 ou du Pixel 9 Pro Fold.

Malgré ces avancées techniques impressionnantes, le Mate X6 fait à une grosse difficulté. L’absence des services Google (GMS) reste un frein important. Bien que HarmonyOS Next propose une alternative intéressante, l’écosystème d’applications reste plus limité que celui d’Android traditionnel. On peut néanmoins faire tourner les apps Android, mais ça n’est pas optimisé.

Pour aller plus loin

Survivre sans Google sur un smartphone Huawei : on a testé avec le Pura 70 Ultra

Encore une fois, ce Mate X6 illustre parfaitement le paradoxe de Huawei : une capacité d’innovation technique impressionnante, mais contrainte par un contexte géopolitique. Les amateurs de photographie mobile seront certainement séduits par les possibilités offertes par le système à 10 diaphragmes, tandis que d’autres utilisateurs ne franchiront pas le pas à cause des limitations logicielles sur leur usage quotidien.