Huawei dévoile une nouvelle voiture électrique à prolongateur d’autonomie

En parallèle de son M8, le constructeur chinois Aito présente également la nouvelle version de son SUV M7. Cette nouvelle voiture électrique fera appel à une motorisation intéressante sur le papier, mais qui va de paire avec quelques inconvénients.

Crédit : Aito

Encore méconnus quelques années plus tôt, certains constructeurs automobiles chinois font aujourd’hui de plus en plus parler d’eux. C’est par exemple le cas de Xpeng et de BYD, mais pas seulement. Car un autre espère aussi sans doute se faire un jour une place en Europe. Il s’agit d’Aito, une marque fondée en 2021 par Seres et Huawei.

Un SUV spacieux et pratique

Pour le moment, elle reste encore quasiment inconnue dans nos contrées, et c’est normal car elle n’est pas commercialisée en Europe. Cependant, elle avait déjà fait le chemin jusque chez nous quelques mois plus tôt. En effet, vous vous souvenez peut-être qu’elle avait un stand lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, en octobre 2024. À cette occasion, Aito avait ramené non pas une mais bien trois voitures électriques, toutes des SUV. Et voilà que le constructeur poursuit sur sa lancée.

Crédit : Aito

C’est ainsi qu’il vient de lever le voile sur son grand M8, mais ce n’est pas tout. Car il en profite aussi pour dévoiler son M7, dont il a publié quelques photos officielles sur son compte Weibo. Ce nouveau venu reprend le style des autres modèles de la gamme, que l’on commence à bien connaître. Il se caractérise notamment par ses feux à LED rectangulaires, qui sont reliés entre eux par une bande lumineuse. Si cela reste à préciser, il est très probable que ces derniers puissent afficher des motifs personnalisables, comme sur l’Aito M9 notamment.

Cependant, le constructeur reste assez peu loquace pour le moment au sujet de son nouvel arrivant. Le site Car News China nous dévoile tout de même quelques informations supplémentaires au sujet de ce SUV prometteur.

On apprend que ce dernier affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 5,02 mètres pour 1,95 mètre de large et 1,76 mètre de haut. De quoi rivaliser frontalement avec la Tesla Model X notamment. Même si vous verrez plus tard que les deux sont en fait très différents.

Crédit : Aito

Comme pour le M8, l’Aito M7 affiche une silhouette carrée, afin notamment d’optimiser l’espace à bord. Mais pour le moment, aucune photo du poste de conduite n’a été montrée par le constructeur. Pas un mot sur l’empattement ni sur le volume de coffre. Toutefois, il est probable que nous retrouvions à bord un grand écran tactile faisant appel au système d’infodivertissement HarmonyOS, fourni par Huawei. Cependant, cela reste encore à confirmer pour le moment. On note que le Cx (coefficient de traînée) de la voiture n’a pas non plus été annoncé.

Une petite subtilité

Pour le moment, Aito ne s’est vraiment pas montré très bavard sur son nouveau M7, bien au contraire. À tel point qu’il n’a même pas confirmé les caractéristiques techniques de son SUV électrique. Cependant, Car News China s’en est chargé, et nous donne quelques petites indications, en se basant toutefois sur des spéculations. Ces informations restent donc quand même à prendre avec des pincettes. Il se dit que la voiture aura en fait le droit à une motorisation électrique, avec un prolongateur d’autonomie.

Concrètement, cela signifie que le SUV est équipé d’un moteur électrique, associé à un bloc thermique turbocompressé 1,5 litre de 158 chevaux. L’Aito M7 se déclinera en une version deux roues motrices de 204 chevaux tandis que la variante à transmission intégrale affiche un total de 526 chevaux. Malheureusement, le constructeur n’a encore rien dit sur l’autonomie. Mais à titre d’information, elle tourne autour des 600 kilomètres WLTP sur l’Aito M8. Elle devrait sans doute dépasser les 1 000 kilomètres sur le M7 EREV.

Crédit : Aito

Mais attention, car cette motorisation possède un réel inconvénient financier. Car elle est considérée comme étant électrique par l’Union Européenne, et est soumise aux droits de douane. En revanche, la France la considère comme hybride. Ce qui se traduit par une absence de bonus écologique, et même un malus écologique et au poids. Cette nouvelle auto sera lancée en Chine dès le mois de septembre 2025. Il faudra compter environ 249 000 yuans, soit 30 000 euros. Un tarif qui sera cependant plus élevé si elle arrive en Europe.