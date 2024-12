Audi dévoile les prix de sa nouvelle voiture électrique : autonomie XXL avec la même base qu’une Porsche

Audi continue de garnir sa gamme de voiture électrique. L’Audi Q6 e-tron Sportback est désormais disponible à la commande en France à des tarifs qui sont proches de son principal concurrent, le Porsche Macan. Avec une autonomie très élevée pour un SUV.

Après la présentation de l’Audi Q6 au mois de mars dernier, la firme aux anneaux a profité du dernier Mondial de Paris pour présenter la version coupé, aussi appelée Sportback dans le jargon de la marque.

Après quelques semaines d’attente, la voiture est disponible à la commande à des prix légèrement inférieurs à son plus grand concurrent, qui fait aussi partie du groupe Volkswagen et qui repose sur la même plateforme : le Porsche Macan électrique.

Un profil plus dynamique pour l’Audi Q6

Par rapport à un Audi Q6 classique, les changements autour de cette version Sportback s’articule autour du profil. Elle garde les mêmes lignes de carrosseries sur les portières et sur les ailes, sauf cette ligne de toit fuyante et plus douce, moins abrupte que les autres. La custode arrière a été redessinée, plus petite, et dans la continuité de l’arche de toit.

Le plus gros changement visuel de l’Audi Q6 Sportback e-tron par rapport à son homologue se situe sur la partie arrière. La lunette se termine sur un hayon qui intègre le troisième feu stop. La signature lumineuse, justement, diffère un peu. Le bandeau lumineux qui parcourt de gauche à droite la malle de coffre passe, ici, par-dessus les feux.

Enfin, le bouclier arrière est un peu plus discret. À l’intérieur, rien ne change par rapport au Q6 e-tron que nous connaissons déjà. Le conducteur a le droit à la dalle panoramique incurvée Audi MMI composée d’un compteur de 11,9 pouces et d’un écran tactile de 14,5 pouces.

Une autonomie très intéressante pour un gros SUV

Deux types de batteries et deux variantes de transmission sont disponibles pour l’Audi Q6 Sportback e-tron. La première possède une capacité de 83 kWh et la seconde une capacité de 100 kWh. Le plus petit moteur propose 252 ch. La version performance propulsion propose 306 ch et la version quattro 387 ch.

L’Audi Q6 Sportback e-tron avec la batterie de 83 kWh (net : 75,8 kWh) est disponible à partir de 74 570 euros, tandis que la version performance, dotée de la grande batterie de 100 kWh (net : 94,9 kWh), commence à 79 800 euros.

De son côté, le Q6 Sportback e-tron quattro, aussi proposé avec la grosse batterie, commence à partir de 85 850 euros. C’est 2 100 euros de plus que le Q6 e-tron classique. Enfin, le SQ6 Sportback e-tron, avec ses deux moteurs électriques et ses 489 ch réclame 102 270 euros, soit 2 400 euros de plus que le SQ6 e-tron. Ce dernier peut parcourir entre 583 et 602 km d’autonomie.

À ce niveau, c’est l’Audi Q6 Sportback e-tron performance qui décroche la médaille d’or. Il peut parcourir plus de 650 km selon Audi. Le modèle sans la grosse batterie revendique entre 489 et 540 km d’autonomie.

En ce qui concerne la recharge, le SUV coupé est équipé d’une architecture 800 volts, qui lui permet de récupérer 265 kilomètres en seulement 10 minutes, à une puissance maximale de 270 kW en courant continu. Seulement 22 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 %. Il faut savoir que la version équipée de la « petite » batterie culmine à 225 kW, mais réalise l’exercice de recharge sur la même durée.

C’est cher, mais Audi peut se consoler en se disant que c’est toujours moins que ce que demande Porsche pour le Macan électrique, techniquement très proche, même si la différence n’est pas si importante que ça et pourrait faire hésiter le client qui en a les moyens.

Un Porsche Macan débute à partir de 82 959 euros avec une autonomie de 644 km et 360 ch sous le capot. Un Macan 4S, plus puissant qu’un SQ6 avec ses 516 ch est même carrément moins cher puisqu’il débute à 93 091 euros, le tout avec une autonomie de 608 km WLTP.