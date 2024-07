Le moins cher des Porsche Macan électrique est aussi celui qui a le plus d’autonomie

Quelques mois après la présentation de son nouveau Macan électrique, Porsche dévoile deux nouvelles versions de sa voiture électrique. Parmi elles, le modèle d'entrée de gamme, qui permet d'afficher une autonomie plus qu'intéressante à un prix plus "avantageux". Voici ce qu'il faut savoir.

Présenté en grande pompe il y a quelques mois, le Porsche Macan électrique a d’abord été présenté en version quatre roues motrices et Turbo.

Sur le papier, les prestations étaient déjà intéressantes, notamment pour le modèle à transmission intégrale avec 408 ch et 613 km d’autonomie selon le cycle WLTP. La version Turbo plaçait la barre un peu plus haut, avec 639 ch en puissance de crête et 593 km d’autonomie.

Un Porsche Macan propulsion qui met le paquet sur l’autonomie

Mais comme pour le Taycan, il fallait attendre quelques mois avant de découvrir la version la moins chère et la plus endurante du Macan électrique. Un communiqué de presse de Porsche vient combler ce vide avec deux nouveaux modèles : le Macan et le Macan 4S.

Le Macan « tout court » est une propulsion, c’est-à-dire avec un seul moteur positionné au niveau de l’essieu arrière. Avec 360 ch et 563 Nm (via l’Overboost), le 0 à 100 km/h est abattu en 5,7 secondes. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais c’est sans doute celui qui pourra vous amener le plus loin avec 644 km d’autonomie annoncée.

La voiture embarque toujours une immense batterie de 100 kWh de capacité brute. L’architecture 800 V de la plateforme PPE (Premium Platform Electric) permet de recharger tous les Macan jusqu’à 270 kW en puissance de crête. Ainsi, sur une borne de recharge rapide, la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 21 minutes environ.

L’absence de transmission intégrale du Macan propulsion allège la voiture de 110 kg par rapport au Macan 4, tandis que la vitesse de pointe est annoncée à 220 km/h. Il s’agit ni plus ni moins du cousin technique de l’Audi Q6 e-tron, qui a aussi eu le droit à sa version propulsion il y a quelques semaines.

En France, le Macan est proposé à partir de 82 959 euros, soit environ 4 500 euros de moins que la version à transmission intégrale. Comme souvent chez Porsche, il faudra mettre la main au portefeuille pour avoir quelques options.

Le Macan 4S comme best-seller ?

Dans le même temps, Porsche présente sans doute le modèle qui devrait le mieux se vendre en France, à savoir le Macan 4S. Il embarque deux moteurs électriques dont la puissance cumulée atteint 448 ch, pouvant être brièvement portée à 516 ch en mode Overboost. Avec la fonction Launch Control, le couple maximal est de 820 Nm et permet au Macan 4S d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et d’atteindre 240 km/h en vitesse de pointe.

La dotation de série du Macan 4S est un peu plus généreuse que le Macan propulsion avec notamment la présence du système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM).

En revanche, pour ce qui est de la suspension pneumatique active, du système de répartition du couple par contrôle vectoriel Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) et des roues arrière directrices, il faudra encore passer par la case option. Le Porsche Macan 4S démarre en France à partir de 93 091 euros.

Des prix pas si éloignés d’un Audi Q6 e-tron

Son plus grand concurrent, ce sera sans doute son cousin technique aux quatre anneaux. Pour rappel, l’Audi Q6 e-tron quattro dotée d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 623 km est disponible à partir de 83 450 euros, tandis que sa version sportive, l’Audi SQ6 e-tron avec une autonomie de 588 km, débute quant à lui à partir de 99 870 euros.

Comme énoncé plus haut, le Q6 e-tron performance, à savoir l’équivalent du Macan propulsion, développe 326 ch. Sa batterie possède une capacité de 100 kWh (94,6 kWh net), identique à celle des versions quattro. Légèrement moins lourd que la version quattro, ce modèle peut parcourir jusqu’à 639 kilomètres selon de cycle WLTP. Les prix débutent à partir de 77 400 euros.

Voici le tableau récapitulatif des quatre versions du Porsche Macan électrique disponibles :

Puissance 0-100 km/h Autonomie WLTP Prix Macan 360 ch 5,7 s 641 km 82 959 € Macan 4 408 ch 5,2 s 613 km 86 439 € Macan 4S 516 ch 4,1 s 606 km 93 091 € Macan Turbo 639 ch 3,3 s 591 km 118 910 €