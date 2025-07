Pour des enfants épileptiques ou des street journalistes : comment le casque Virgo Move, qu’on a essayé, dépasse les frontières du vélo

Virgo Move est à l’origine d’un casque vélo pas comme les autres : ses modèles sont appelés « intégral », à la manière d’un casque pour motocross. Après une campagne de financement participatif à succès, cette marque française continue son petit bonhomme de chemin qui la mène aujourd’hui aux Prodays 2025.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Un casque intégral pour cycliste, en voilà un format comme on n’en a pas l’habitude d’en voir. C’est pourtant ce que propose Virgo Move, présent au salon Prodays 2025, organisé à Paris du 6 au 8 juillet, et que Frandroid a rencontré.

Fondé par Jean-Baptiste Petricoul, Virgo Move s’est lancé il y a 3 ans, alors que les ventes n’ont véritablement débuté que l’an passé. Au départ, la jeune pousse tricolore s’est appuyée sur une campagne de financement participatif qui a rencontré un franc succès : 2400 ventes au total.

Des normes pour le speedbikes

« Ça nous a permis de développer le casque, avec des tailles enfant et adulte. L’idée était vraiment de faire le tout premier casque intégral, un hybride entre le casque vélo et moto », nous raconte Jean-Baptiste Petricoul.

Ce dernier nous explique que la conception est proche de celle d’un casque moto. Le Virgo Move est en réalité destiné aux cyclistes, mais pas que. « On respecte la norme NTA-8776, qui est celle des speedbikes » capables de filer à 45 km/h. Virgo Move joue donc sur plusieurs tableaux afin d’élargir son portefeuille client.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Cette norme fixe des critères de sécurité et de performance supérieures à celles des casques de vélo traditionnels, notamment en matière de résistance aux impacts à haute vitesse et de couverture accrue du crâne. Pour ce faire, Jean-Baptiste Petricoul a fait appel à de l’ABS, pour acrylonitrile butadiène styrène.

Il s’agit d’un polymère thermoplastique très utilisé dans l’industrie pour ses bonnes propriétés mécaniques et sa facilité de mise en forme. Il s’appuie sur plusieurs propriétés particulièrement pertinentes pour les casques vélo : rigidité et légèreté, facilité de moulage et bonne résistance aux chocs.

On l’a essayé, on a aimé

« C’est un matériau que l’on retrouve sur des casques de moto voire même de ski », poursuit Jean-Baptiste Petricoul. « De notre côté, on a réalisé un gros travail sur le poids, les aérations, les ouvertures au niveau des oreilles et l’intégration de la mentonnière ». Le poids, lui, oscille entre 550 et 800 tout de même selon les tailles et les options.

Il n’empêche, ce poids qui pourrait paraître élevé au premier abord ne se fait pas sentir outre-mesure une fois le casque vissé sur votre tête. Nous en avons effectivement essayé un, pour un résultat convaincant : le maintien est excellent, notamment grâce à des mousses latérales placées au niveau de la jugulaire. Avec, un véritable sentiment de sécurité ressort.

Le casque Virgo Move dispose par ailleurs d’une série d’accessoires payants, comme la visière ou le feu arrière clipsable.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

La production est entièrement faite en Chine, non loin de Shenzen. « Mais on aimerait rapatrier tôt ou tard la chaîne de production dans une filière européenne. On a un objectif à 3 ou 4 ans », estime notre interlocuteur. D’ici là, Jean-Baptiste Petricoul espère se positionner sur le marché de l’équitation, en ciblant notamment les enfants. Et pour l’hiver 2026, un modèle destiné à la pratique du ski devrait aussi être de la partie.

« L’innovation dans le domaine du casque se fait rarement sur la sécurité, mais plutôt sur le poids généralement. Nous, on essaye d’innover là-dessus en voulant protéger les visages », poursuit-il.

Des usages parfois atypiques

Sans le voir venir, Jean-Baptiste Petricoul s’est retrouvé à vendre des casques Virgo Move pour des usages très spécifiques, voire atypiques. « Le format peut s’adapter à plein d’usage, comme le vélo, la trottinette électrique ou encore la monoroue. Mais j’ai fait aussi fait des ventes pour du roller ou encore du parapente ».

Deux autres cas évoqués sont encore plus étonnants : « Un journaliste street reporter a failli m’en acheter un pour se protéger lors des manifestations. Et un jour, un couple de parents en a acheté un pour leur enfant qui souffre de crise d’épilepsie, afin de protéger son crâne et son visage en cas de chute ».

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Aujourd’hui, Virgo Move a déjà écoulé plus de 4000 casques. « On vient de relancer une production de 1000 casques le mois dernier », afflue Jean-Baptiste Petricoul. Disponibles sur le site officiel ou sur la marketplace de Decathlon, les casques Virgo Move sont aussi bien livrés en France qu’à l’étranger.

Quels prix ?

Ci-dessous, voici un aperçu de la grille tarifaire :

Virgo Access : 179 euros

Virgo Access Mips : 239 euros

Virgo Integral (visière + feu arrière) : 219 euros

Virgo Integral Mips : 289 euros