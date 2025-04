GPS, alerte SOS, stationnement vélo : on a essayé et adoré ce module connecté pour vélo

Kit mains libres à destination d’un vélo ou d’une trottinette électrique, le Taiji combine une télécommande et une jolie application riche en fonctionnalités. Nous l’avons vu et découvert au salon Vélo in Paris, voici nos premières impressions.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Plusieurs solutions connectées et gratuites existent lorsque l’on ne possède pas de vélo électrique connecté. Mais elles sont assez limitées, comme l’application Geovelo qui se limita à de la navigation optimale sur les pistes cyclables en enregistrant ses trajets.

De plus, il faut généralement passer par l’écran tactile de son smartphone, ce qui n’est pas la manière la plus pratique ni la plus sûre au guidon. Lors de l’évènement Vélo in Paris, une nouvelle marque a présenté un système aussi simple que fonctionnel : Taiji.

Un kit mains-libres vélo moderne

Taiji est le fruit d’une marque parisienne nommée 66 Origin, forte d’une expérience logicielle bâtie sur plusieurs années dont a découlé le projet Levelo en 2021. Au travers de sa filiale 66 Mobility, cette nouveauté repose sur un kit mains-libres que l’on peut autant adapter à un vélo électrique qu’à une trottinette électrique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce système repose sur une commande amovible afin de la protéger du vol, dont le support est à fixer au guidon. Les boutons servent à naviguer dans l’application Taiji, qui nécessite un support smartphone sur son vélo. L’appli est réussie grâce à ses graphismes colorés et modernes, mais sans être un joli gadget de plus.

Sécurité, gamification et connectivité augmentée

Les fonctionnalités sont diverses, comme celle de base qui est un compteur avec quelques infos de conduite, car tous les vélos électriques ou les vélos électrifiés n’en sont pas dotés d’origine. Taiji y ajoute la navigation GPS, l’enregistrement de trajets automatiques dont on retrouve la liste a posteriori, le signalement d’un danger (comme sur Geovelo) ou encore les points d’intérêts tels que les places de stationnement vélo.

La navigation est simple, offrant par exemple deux interfaces de compteur. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le système inclut aussi une géolocalisation d’autres membres, pratique lors d’une balade à vélo en groupe, des fonctions de sécurité à l’image d’une alerte SOS et une expérience ludique ouvrant des petites fonctionnalités en fonction du kilométrage parcouru.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’application est de plus en amélioration permanente, notamment pour des utilisations diverses, incluant déjà une “brique” pour les livreurs professionnels à vélo. Jérôme Toucheboeuf, cofondateur de Taiji, nous a confié discuter avec plusieurs autres marques afin de mutualiser la connectivité, par exemple avec des clignotants vélo. Prometteur.

Lancement de Taiji à l’automne 2025

Nous avons brièvement parcouru l’application Taiji, qui est non seulement très facile à utiliser, avec une interface fluide et dont les informations sont visibles au premier coup d’œil. Une belle expérience à première vue, qui ne manquera pas d’attirer les jeunes cyclistes avec ses couleurs vives.

La télécommande Taiji arrive en novembre 2025. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces couleurs ne s’invitent pas pour le moment sur la télécommande au guidon, lancée au départ en noir ou blanc avec un seul bouton de couleur. La personnalisation vient avec des éléments colorés pour personnaliser sa commande, les “Caps” que la marque facture 9 euros par lot de trois. Enfin, la télécommande, fonctionne en Bluetooth LE (ou BLE), garantit une autonomie de 8 mois, que l’on peut recharger via la prise USB-C.

Ces « Caps » peuvent personnaliser le bouton. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le kit mains-libres Taiji Remote démarre ses précommandes à 79 euros, avec des livraisons qui démarrent à partir du 1er novembre 2025, moment où le tarif augmentera à 99 euros.