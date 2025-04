Face à Garmin, cette marque dévoile deux nouveaux compteurs GPS pour vélo, à des prix attractifs

La marque américaine Wahoo vient de dévoiler deux nouveaux compteurs GPS pour vélo, avec des formats et des fonctions bien différentes.

Le Wahoo Elemnt Roam 3 // Source : Wahoo

Dans le domaien du cyclisme, Garmin fait partie des figures de proue avec ses compteurs GPS de la gamme Edge, mais la marque américaine est fortement concurrencée par plusieurs acteurs comme Coros, Hammerhead et surtout Wahoo.

Ce dernier vient d’ailleurs d’annoncer le renouvellement de sa gamme de compteurs vélo, deux mois après l’annonce de son modèle phare, le Wahoo Elemnt Ace. Ce sont ainsi deux nouveaux cockpits GPS qui sont sur le point d’être lancés, le Wahoo Elemnt Roam 3 et le Wahoo Elemnt Bolt 3.

Pour aller plus loin

Wahoo lance son compteur GPS pour vélo le plus haut de gamme, à très grand écran et capable de mesurer la résistance au vent

Les deux nouveaux modèles se distinguent l’un de l’autre non seulement par leur format, plus petit et léger pour le Bolt 3, mais également par les technologies embarquées.

Un compteur léger et un autre plus endurant

Le Wahoo Elemnt Bolt 3 se veut ainsi le nouveau compteur GPS d’entrée de gamme de la marque américaine. Il mesure 83 x 47 x 24 mm pour un poids de 84 grammes et est équipé d’un écran LCD de 2,3 pouces. L’affichage n’est cependant pas tactile et le compteur ne propose pas de haut-parleur. L’autonomie est par ailleurs de 20 heures de suivi d’activité.

Le Wahoo Elemnt Bolt 3 // Source : Wahoo Le Wahoo Elemnt Roam 3 // Source : Wahoo

De son côté, le Wahoo Elemnt Roam 3 est un peu plus large, avec un format de 96 x 53 x 24 mm pour un poids de 109 grammes. L’écran est logiquement plus grand, à 2,8 pouces de diagonale. Le compteur profite également d’un écran tactile, en plus des trois boutons de navigation, et d’un haut-parleur. Compte tenu de son plus grand gabarit, l’autonomie est améliorée, avec jusqu’à 25 heures de suivi GPS.

La gamme Elemnt de Wahoo // Source : Wahoo

Enfin, le Wahoo Elemnt Ace, annoncé en février dernier, reste en gamme. Pour rappel, il s’agit d’un compteur GPS massif — le plus lourd du marché — avec 208 grammes sur la balance et un écran de 3,8 pouces. Outre son autonomie de 30 heures, il profite aussi d’un capteur de vent permettant aux cyclistes d’analyser en temps réel leur aspiration dans le peloton ou la puissance qu’ils doivent mettre pour compenser les rafales.

Prix et disponibilité des compteurs Wahoo Elemnt Bolt 3 et Roam 3

Les deux nouveaux compteurs Elemnt Bolt 3 et Elemnt Roam 3 seront disponibles en France à compter du 6 mai prochain. Le Bolt 3 sera proposé au prix de 329,99 euros tandis que le Roam 3 sera affiché à 449,99 euros. De son côté, le Elemnt Ace est toujours disponible au tarif de 599,99 euros.